'Valle Salvaje', avance del próximo capítulo que se pospone al lunes 14 de septiembre en RTVE: la acusación contra Mercedes

Pese a que en un principio TVE había anunciado que esta semana ofrecería cinco nuevos capítulos de 'Valle Salvaje' con total normalidad, finalmente este jueves ha movido ficha y ha modificado la programación del viernes. Así, la cadena pública ha decidido suprimir la emisión de la serie para ofrecer la 19ª etapa de La Vuelta en La 1 y emitir justo después en el horario habitual del serial una edición reducida de 'Directo al grano' con Marta Flich y Martín Barreiro.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le hace una confesión al capitán Escobedo pero antes le pide que le de su palabra de que lo que le va a contar no le va a traer ningún tipo de problema a ella. Tras ello, el capitán habla con Victoria Mercedes y le exige a la duquesa que le enseñe sus brazos.

José Luis se enfrenta con Rosalía y le advierte de que algún día su hijo Rafael abrirá los ojos y él se encargará personalmente de que abandone la Casa Grande. Después, José Luis le deja claro a Rafael de que se va a encargar de que esa muchacha se vaya del Valle definitivamente para proteger a su familia y llega a decirle que si le quiere detener tendrá que matarle.

Matilde habla con su hermano Martín y no duda en preguntarle por sus sentimientos hacia Leonor. Paralelamente, Martín le hace ver a Francisco que quizás su padre ha sido víctima de un mal de ojo.

Don Hernando le para los pies a Enriqueta y le deja claro que los días en los que le engañaba se han acabado. Mientras, Braulio se enfrenta a Manuela y trata de saber hasta cuándo va a seguir mintiéndole. Por su parte, Alejo le propone a Luisa casarse y poder vivir una vida juntos. Posteriormente, don Hernando sorprende al anunciar delante de todos que sabe que Alejo besó a su hija.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa le pedía a Alejo tiempo y ser prudentes a la hora de anunciar que han retomado su relación pero él le confesaba que no puede esperar y que no está dispuesto a seguir ocultando lo que siente hacia ella. Tras ello, ambos se reunían con Rafael para pedirle autorización y que apruebe su relación.

Por su parte, tras revelarle a su padre que Alejo la besó y que está completamente enamorada de él, Manuela le aseguraba a don Hernando que si le prohíbe no poder vivir su amor la va a matar de tristeza.

Pepa mostraba su extrañeza ante Bárbara por la desaparición de Mercedes y Victoria y que ninguna de las dos haya bajado a desayunar. Mientras, Victoria y Mercedes se despedían amargamente de Dámaso… Pero ¿es este realmente el final?

Rafael le advertía a Rosalía de que la va a llevar de la mano al comedor y que se va a sentar junto a los demás. Paralelamente, don Hernando le recordaba a Rosalía que su hija jamás será una Gálvez de Aguirre y ella le dejaba claro que sabe muy bien cuál es su lugar.

Francisco y Pepa hablaban de la relación de Leonor y Martín y cómo el joven se está negando a ser feliz junto a la doncella. Mientras, Amadeo les intentaba hacer ver que no deben entrometerse en los líos de sus amigos.

Manuela le anunciaba a Bárbara que ha sido elegida para representar a su familia en una gran fiesta a la que han sido invitados por el conde de Montilla. Y después no dudaba en proponerla que sea ella quién acuda en su lugar.