Las audiencias dictan una clara sentencia a la entrevista de Jesús Cintora y Palomera a Sánchez en 'Mañaneros 360' de RTVE

La entrevista de Pedro Sánchez en 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora y Esther Palomera -la primera que concede en televisión en el arranque del nuevo curso político y en plena crisis migratoria en Ceuta- arrasó en audiencias con un 23,5% de cuota de pantalla y más de 600 mil telespectadores de media en la mañana de La 1 de RTVE.

Un gran seguimiento de la aparición del Presidente del Gobierno, lo más competitivo de la jornada en toda la TV, que propició que el formato matinal obtuviera un abultado 20,3% de share en el cómputo global de la emisión troncal (de 10:35 a 13:55 horas). Se trató del tercer mejor resultado histórico y dejó a años luz al resto de magacines rivales: 'El programa de Ana Rosa' se quedó en un 10,6% y 'Espejo Público' en un 10,5%.

DATAZO de #Mañaneros360 LIDERANDO con un 20.3% de share y una media de 639.000 espectadores en @la1_tve



➡️ 3º MEJOR DATO HISTÓRICO



➡️ La entrevista a Pedro Sánchez alcanza un GRAN 23.5% de share



➡️ Más de 2.3 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/SQ4pe9geIM — Dos30' (@Dos30TV) September 10, 2026

Gracias a un informe elaborado por la consultora Dos30', profundizamos con minuciosidad en el rendimiento de esa intervención del dirigente socialista frente a Jesús Cintora y Esther Palomera en la pantalla de La 1.

La entrevista obtuvo su mejor resultado en mayores de 65 años y en Navarra

En primer lugar, por sexos, obtuvo cifras muy parejas en hombres (22%) y mujeres (25%). En cuanto a targets de edad, sus mayores cuotas se registraron en mayores de 65 años y en adultos-jóvenes (25-44 años) con un 27% y un 24,9% de share respectivamente. Aunque en menor medida, también sobresalió en adultos (45-64 años) con un 20,7%.

Si nos fijamos en la curva minuto a minuto a lo largo de la hora que aproximadamente duró esa charla de Sánchez con los presentadores de TVE, ésta fue ascendente. El primer minuto anotó un 22,5% y el último un 25,2%. La cuota máxima se produjo a las 11:58 horas con un 25,5% y el minuto más visto tuvo lugar a las 12:00, rebasándose entonces la barrera de los 700 mil televidentes.

Por último, respecto a los resultados por mercados, hay que subrayar en rojo el abrumador 38,8% que alcanzó en Navarra, el 34,3% de Galicia o el 31,3% de la Comunidad Valenciana. Por encima de la media nacional también se colocaron Euskadi (29,9%), Madrid (28%), Asturias (25,7%), Castilla y León (25,2%), Cataluña (23,7%) y Aragón (23,7%).