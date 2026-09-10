Paula Echevarría lamenta ante Motos el desplante de 'El Hormiguero' en su tradicional película: "Como no salga, no grabo más"

Pablo Motos recibió este miércoles 9 de septiembre en 'El Hormiguero' la visita de Paula Echevarría. La actriz visitó el programa de Antena 3 para presentar su nueva serie para Atresplayer, 'A la deriva', aunque también aprovechó la ocasión para reprocharle al presentador los desplantes que ha sufrido por parte del equipo en los últimos años.

El origen del enfado de Paula Echevarría está en la tradicional película con la que 'El Hormiguero' inaugura cada temporada y en la que participan algunos de los rostros que han pasado por el programa a lo largo del año. Y, pese a la participación de la asturiana en el sketch, esta lleva dos años sin verse en el montaje final, así se lo echó en cara a Pablo Motos.

"Qué bonito os quedó el vídeo de arranque de la temporada… Me encantó, sobre todo el plano en el que yo no salgo", soltó a bocajarro la actriz nada más pisar el plató. El comunicador valenciano lamentó que su invitada empezase la entrevista con un reproche, pero, lejos de quedarse ahí, le aseguró que había puesto una queja formal al ver que su trabajo había sido en balde.

"He puesto una queja formal porque van dos años que grabo el sketch y no aparezco", lamentó Paula Echevarría, considerando un desplante lo que habían hecho con ella. "Estoy el primer día del programa viendo la tele y digo 'ahora voy yo, ahora voy, ahora voy yo. ¿Cuándo voy yo?'", criticó, entre risas, la intérprete. "Voy a hacer unas gestiones", le prometió Pablo Motos, dando a entender que hablaría con los encargados del montaje final.

El ultimátum de Paula Echevarría a Pablo Motos y al equipo del programa

Pero antes de pasar a hablar de su nueva serie, Paula Echevarría le lanzó un ultimátum: "He grabado el de la temporada que viene, como no salga, ya no grabo más ¿eh?". "No os enfadéis. Yo que sé lo que hacen en el montaje", se intentó justificar el conductor del programa. "Hay que ver Esther Expósito el tiempo que sale", añadió una de las hormigas, echando más leña al fuego. "Claro, es que aquí hay prioridades", aseguró la actriz. "No digas eso", sentenció Motos, dando por zanjado el tema.

Ya metidos en materia, Paula Echevarría contó un desagradable suceso que le ocurrió durante el rodaje de 'A la deriva', una ficción ambientada en el alta mar durante los años 70 y que llegará a Atresplayer el próximo 20 de septiembre. Durante la grabación, la asturiana tuvo que enfrentarse a una escena muy incómoda, debido a su aversión al olor a pescado. Así lo reconoció ella misma: "Soy una persona a la que no le gusta el olor a pescado en general, y eso que vengo de un pueblo pesquero".

"Hubo una escena en la que mi hijo estaba toqueteando sardinas y venía corriendo hacia mí. Me tocó toda la cara y el pelo", recordó, haciendo referencia al joven actor que hace de su hijo en la serie. Con sentido del humor, confesó que "no se me fue el olor a sardina hasta 48 horas después".

También hubo tiempo para hablar de aspectos más personales de su vida, como de su mayor defecto: la impuntualidad. La actriz reconoció a Pablo Motos que suele llegar tarde a todos los sitios, y esto ha provocado algún que otro mosqueo en su pareja, Miguel Torres: "Antes era un poco puntual y lo estoy corrigiendo bastante bien. Mis amigos y mi chico están bastante sorprendidos. Miguel ya se enfadaba muchas veces".

"Como vivimos juntos, a lo mejor teníamos una reserva o habíamos quedado con amigos y él ya estaba listo. Yo siempre decía: 'Ya voy, ya casi estoy', y todavía me quedaban 20 minutos", explicó, reconociendo que, en ocasiones, sus retrasos fueron excesivos: "A veces he llegado una hora tarde y ya me parecía fatal tener que estar poniendo excusas siempre". Por eso, ha decidido cambiar su rutina a la hora de arreglarse: "El pelo siempre me lo hago lo primero y así ya no voy con ese estrés".