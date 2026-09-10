Michelle Jenner para los pies a David Broncano y declina sus preguntas clásicas en 'La Revuelta': "Hay que cambiar"

Michelle Jenner ha regresado a 'La Revuelta' este miércoles para promocionar su estreno más reciente, 'El nido', su nueva película de suspense que llegará a los cines el próximo viernes 11 de septiembre. Y durante su reencuentro con David Broncano, la actriz no ha dudado en reprochar al presentador que, tras tantas visitas, continúe empeñado en hacerle las preguntas clásicas. Ha sido entonces cuando el humorista ha confesado el motivo de por qué no las cambian pese a las quejas.

Tras intercambiar regalos, anécdotas y ponerse al día de todo lo que ha sucedido en la vida y carrera de la interprete desde su última visita al espacio de entrevistas de La 1, el presentador no se ha cortado al adelantar el momento que a menudo se reserva para el tramo final de la noche. "Las preguntas clásicas quieres responderlas o...", le ha preguntado directamente a su invitada.

Michelle Jenner se niega a responder a las preguntas clásicas de Broncano en 'La Revuelta': "Has cambiado de teatro, hay que cambiar de preguntas"

"No", contestaba de forma tajante Michelle Jenner, recordando al conductor de 'La Revuelta' a su firme negativa a sincerarse sobre su patrimonio o su vida sexual cada vez que acude al programa. "¿Sabes la otra que teníamos? El primer año de 'La Revuelta' la hicimos pero luego hubo gente que dijo que era también difícil de responder, que podía perpetuar algunas cosas", ha propuesto entonces el presentador.

No quedaba inaugurada la temporada hasta que alguien tirase comida a la boca de Grison ☑️ #LaRevuelta @MichelleJWeb pic.twitter.com/AEjWLqroBg — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2026

Así, proponiendo como alternativa la controvertida pregunta que tuvo un corto recorrido en TVE, la actriz se ha mostrado igual de indiferente. "¿Te la hago igualmente?", insistía algo cohibido antes de preguntar a la actriz si es más racista o más machista. "Tampoco", ha resuelto la invitada, negándose a contestar a la opción B que proponía el humorista y lanzando un recado urgente.

"Has cambiado de teatro, hay que cambiar de preguntas", ha sentenciado entonces Michelle Jenner. "No tengo propuestas, no sé", advertía entonces la actriz pese a su advertencia. Ha sido entonces cuando el conductor de 'La Revuelta' se ha sincerado sobre el motivo por el cual continúan insistiendo en estas dos cuestiones pese al rechazo generalizado que genera en los invitados.

"Lo he contado alguna vez, todas las temporada proponemos unas nuevas, pero luego la gente se enfada y no quiere. Solo quieren el dinero y el follar", ha explicado entonces David Broncano. "En la temporada 4 o 5 las cambiamos por unas que no me acuerdo ni qué eran, e insistimos. Y es la única vez que me paraban por la calle para decirme 'las preguntas eh, que vuelvan'", ha recordado. "Yo ya sabes que no, prefiero mantener el misterio. Ha sido un buen año, voy bastante a gusto", se ha limitado a señalar la invitada.