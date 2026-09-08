Accidentada entrevista de Carmen Lomana en 'La Revuelta': Un fallo técnico corta su entrevista con Broncano en RTVE

Tras la cancelación de última hora de Borja Iglesias, Carmen Lomana ha acudido a 'La Revuelta' este martes para protagonizar su primera entrevista con David Broncano. La socialité ha aceptado la llamada de última hora del espacio de TVE, que ha tenido que actuar rápido después de que el futbolista de la Selección haya tenido que dar un giro a su entrevista por una lesión, reduciendo su visita al programa a una breve conexión por videollamada.

"Hoy estoy para lo que tú quieras, porque como nos has salvado un poco el día... Me tienes para todo, promociono todo lo que me digas, el programa de la COPE, ¿Qué quieres que diga?", ha comenzado señalando el conductor de 'La Revuelta' nada más recibirla, reiterando su agradecimiento por haber aceptado la invitación con tan poca antelación mientras esta explicaba que se encontraba comiendo con una amiga cuando ha recibido la llamada.

Una avería técnica deja a 'La Revuelta' con la imagen congelada durante la entrevista de Carmen Lomana

Así, Carmen Lomana se ha mostrado encantada de debutar en el programa de entrevistas. "Yo no he venido a promocionar nada, pero muy bien", ha señalado, procediendo a explicar sus distintas colaboraciones radiofónicas. "Tengo un consultorio, funciona muy bien y me lo paso estupendo. Y luego voy los martes a KISS FM, pero hoy no he podido ir porque ayer me dio un golpe de calor, me dio una insolación y tuvo que venir el Samur", ha explicado, dejando impactado al presentador.

🎥 Segundo programa de la temporada y se rompen las cámaras en plena grabación



Es para estudiar lo pasa en este programa #LaRevuelta @Carmen_Lomana pic.twitter.com/rrTW2nD5pz — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 8, 2026

"Me tuvieron grabando una publicidad 4 horas al sol, no puedo contar lo que es", se ha limitado a señalar la socialité antes de que David Broncano le preguntase por Bertín Osborne, destapando por accidente las recientes tensiones entre ambos. "Últimamente lo tengo un poco en el olvido, porque eramos muy amigos pero es un tío que no le puedes llevar la contraria", ha confesado la invitada improvisada de este martes.

Justo después, el conductor de 'La Revuelta' ha querido resolver una duda que le perseguía sobre el estatus de Carmen Lomana. "¿Pero eres duquesa, marquesa o algo?", le ha preguntado el humorista desatando una reacción inesperada. "Yo creo que tú a mi me tenías o me tienes un poco de manía pero espero que se te pase...", ha tratado de explicar la tertuliana justo antes de que un problema técnico congelase la imagen de la emisión, desatando el caos en plató.

"¿Que se han roto las cámaras", ha preguntado David Broncano incrédulo desde su mesa, buscando una solución para el contratiempo junto a su equipo mientras el sonido continuaba funcionando. "Saldremos de esto Carmen no te preocupes", ha bromeado el humorista. "Es verdad, cuando me has dicho que te tengo manía se han ido las cámaras como yo quería...", ha destacado.

"Claro, porque soy un poco bruja así que ten cuidado", ha llegado a bromear Carmen Lomana mientras la imagen pasaba de estar congelada a otras pantallas, todavía sin captar la imagen del teatro. "Si se está escuchando el sonido yo tiraría con esa imagen fija", ha propuesto Broncano como alternativa, la cual han terminado usando durante la emisión final. "¿Qué hacemos Carmen?", preguntaba algo desesperado al ver que las cámaras no conseguían volver a funcionar.

"Yo he traído una vela de la virgen del Carmen", ha propuesto la socialité justo antes de que 'La Revuelta' recuperase la imagen. Ha sido entonces cuando el humorista ha retomado la queja de la invitada sobre la imagen que tenía de ella. "Yo creo que no te caía muy bien, es una percepción mía, igual estaba equivocada", ha asegurado la invitada de este martes. "Tenía una percepción neutra, ni buena ni mala. Te he visto por la tele como una celebrity", se ha limitado a señalar el humorista.

"A veces la gente tiene ideas preconcebidas y juicios de valor de esta es una pija, que solo le interesa la moda... Porque aquí hay muchos prejuicios en este país", ha asegurado la colaboradora de televisión justo antes de que la escena se llenase de tensión por una broma de Grison que no ha sentado demasiado bien a la invitada. "Pregúntale por Ceuta, qué pasa con los menas Carmen", ha sugerido con sorna el músico.

Un gesto que ha llevado a Carmen Lomana ha voltearse de su asiento en el sofá con gesto serio para lanzar una clara advertencia. "Eso no, bromas con Ceuta no", ha subrayado rompiendo el buen ambiente que había cultivado durante la entrevista. Poco después, al hablar sobre la menopausia, la invitada ha aprovechado para lanzar otro dardo contra el programa, esta vez dirigido a Candela Peña.

"Y tu amiga Candela Peña que no habla de otra cosa. El otro día ya le contesté, le dije cambia un poco el rollo que no todas lo pasamos tan mal", ha espetado la socialité mientras el conductor de 'La Revuelta' trataba de defender a su compañera. "Bueno pero ella habla de lo suyo", ha señalado el humorista."Le dije estás asustando al personal, no sé si me contestó porque yo a veces escribo y...", ha confesado entre risas.