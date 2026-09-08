¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, martes 8 de septiembre en RTVE?

Tras arrancar su tercera "y última" temporada en TVE, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano recibió a Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla como invitados estrella de su primera emisión desde el Teatro Albéniz de Madrid, donde el espacio de La 1 también sorprendió con una larga lista de novedades y una renovación total de su escenografía, rompiendo con la imagen que habían mantenido desde su etapa en Movistar Plus.

La entrevista inaugural de la temporada con el dúo de humoristas se tradujo en un 13.1% de share y 1.440.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' arrancó el nuevo curso televisivo revalidando su liderazgo al firmar un 17.9% de share y 1.893.000 espectadores. Por otro lado, 'First Dates' se conformó con un 8.6% de cuota de pantalla y 930.000 espectadores en Telecinco como telonero de 'La isla de las tentaciones 11'.

Borja Iglesias, el invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién será el invitado de 'La Revuelta' este martes 8 de septiembre? Tras su primer cara a cara de la temporada, 'El Hormiguero' continúa su semana de estreno con una entrevista al seleccionador nacional Luis de la Fuente. Por su parte, David Broncano recibirá una vez más a Borja Iglesias.

El futbolista se reencontrará con Broncano este martes tras un verano de celebración marcado por la victoria de La Roja en el Mundial de fútbol 2026. Así, el campeón del mundo se sincerará en el espacio de entrevistas de La 1 sobre como ha enfrentado los últimos meses tras hacer historia consiguiendo la segunda estrella, además de sus planes para la nueva temporada de fútbol que acaba de arrancar.

Se trata de la segunda visita de la estrella de la Selección a 'La Revuelta', pues ya acudió al programa el pasado mes de mayo para celebrar su convocatoria al Mundial. A su vez, Iglesias ya había coincidido con el humorista en anteriores ocasiones, tanto como invitado de 'La Resistencia' en Movistar Plus+, cuando se convirtió en el primer futbolista en activo en visitar el programa, y también como asistente entre el público al espacio de entrevistas.