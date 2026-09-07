La audiencia dicta sentencia a los cambios de 'La Revuelta' tras estrenar teatro en RTVE: muchos opinan lo mismo

Tras una merecida pausa veraniega, David Broncano ha retomado las emisiones de 'La Revuelta' este lunes dando el pistoletazo de salida a su tercera temporada en La 1. Y este inicio de curso televisivo ha estado marcado por los cambios en el formato, pues el humorista y su equipo han abandonado la Gran Vía madrileña para trasladarse al Teatro Príncipe Albéniz, desde el que han arrancado el programa compartiendo su renovada imagen con su público habitual.

Y es que, el espacio de TVE ha arrancado su nueva etapa con una renovada cabecera que además de nuevas imágenes del presentador corriendo por el centro de Madrid incluye una nueva sintonía de apertura. Sin embargo, su triunfal entrada entre el público con solo de bombo incluido se ha mantenido incluso en el renovado teatro, donde también han estrenado nueva puesta en escena.

'La Revuelta' estrena nuevo teatro y David Broncano anuncia que es "la última temporada" en TVE

Dejando atrás el aspecto industrial y desordenado al que David Broncano se ha referido en múltiples ocasiones como un "vertedero", 'La Revuelta' ha transformado su set principal en un despacho con tintes presidenciales, que incluye una renovada entrada, sofá y grandes ventanales y lámparas de araña a modo de paisaje, despidiéndose del icónico tobogán que tantos buenos momentos firmó con sus invitados en las dos primeras temporadas del programa en TVE.

Nueva temporada. Nueva cabecera. Nuevo teatro.



Aquí no hemos cambiado, somos los de siempre pic.twitter.com/MKAJBU29l4 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 7, 2026

"Lo primero que quiero es agradecer que hayáis venido y daros la bienvenida a la última temporada de 'La Revuelta' en Televisión Española", ha anunciado entre aplausos el humorista haciendo alusión a su posible desaparición de la parrilla de La 1 tras las próximas elecciones generales. "A mí me gusta pensar que, en el primer consejo de ministros Feijóo diga 'lo primero es cerrar televisión' y los de Vox digan 'española", ha bromeado con Grison y Ricardo Castella.

"Esperemos que no, nosotros estamos orgullosos de estar aquí, sobre todo mientras tengamos el apoyo de esta gente tan maravillosa", ha señalado dirigiéndose al público de 'La Revuelta' entre aplausos. "Yo me adapto a los tiempos que corran", aseguraba Grison. "Y que nosotros podemos hacerle la pelota a cualquier Gobierno", apuntaba entonces David Broncano. "Ahora enseñaremos bien el teatro que es muy grande", ha anunciado el presentador.

❗❗❗LAS NOVEDADES ❗❗❗



Esta tercera temporada se presenta cargada de NOVEDADES. Nuevas novedades que son nuevas. #LaRevuelta pic.twitter.com/pL3guHZqmX — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 7, 2026

A su vez, el humorista no ha perdido la oportunidad de arrancar la nueva temporada pronunciándose sobre el tema estrella. "Mandamos nuestro apoyo máximo y un abrazo a la gente de Ceuta", ha señalado antes de que Sergio Bezos mostrase otro de los cambios históricos del programa: desaparece la bañera de bolas del público. Para la nueva ubicación, el espacio ha optado por un renovado sillón de masajes. Y si bien no hay ni rastro del bidet, un misterioso pozo decora el fondo del plató por detrás de la mesa de Broncano.

Y las redes no han tardado en dictar sentencia a esta tanda de renovaciones en 'La Revuelta', que ha firmado su cambio de imagen más destacado en los últimos 5 años, pues durante su salto de Movistar Plus+ a RTVE la estética del set y el teatro se mantuvieron fieles a su línea habitual. "Hay que reconocer que el nuevo teatro de 'La Revuelta' luce muchísimo. El programa necesitaba dar el salto, que ya está en las grandes ligas, y vaya si lo ha dado", ha escrito el periodista televisivo Nayin Costas en X.

"Han ganado apertura y luz en imagen, pero han perdido mucho en sonido, ¿no? El otro plató me parecía más de casa, más de la idiosincrasia del programa", ha señalado otro espectador de 'La Revuelta' sobre uno de los puntos débiles de esta primera emisión en el nuevo teatro.

Hay que reconocer que el nuevo teatro de #LaRevuelta luce muchísimo. El programa necesitaba dar el salto, que ya está en las grandes ligas, y vaya si lo ha dado — Nayin Costas (@NayinCostas) September 7, 2026

El nuevo decorado de #LaRevuelta me parece un acierto pic.twitter.com/ZJt0um3In8 — Carlos (@carlos_tunas) September 7, 2026

Espectacular el teatro y la decoración del escenario 🤩🙌🏼 #LaRevuelta https://t.co/xld4LUeCj0 — Cristian Vancouver (@vancouvercris) September 7, 2026

Espectacular cambio de #LaRevuelta esta temporada. Otro nivel. — Jxrge (@jcsauras) September 7, 2026

Me encanta el nuevo set #larevuelta — chuminista (@bratsummergh) September 7, 2026

Han ganado en apertura y luz en imagen, pero han perdido mucho en sonido, ¿no? El otro plató me parecía más de casa, más de la idiosincrasia del programa #LaRevuelta — Señorín (@Senorin_) September 7, 2026

Es una pasada… pero solo paro de pensar en que en cualquier momento entran las #SpiceGirls por la cortina esa del plató nuevo de @LaRevuelta_TVE #larevuelta pic.twitter.com/P5qUAqBGgc — Enrique Tena (@EnriqueTenaTV) September 7, 2026

Con su nuevo escenario, gran homenaje de #LaRevuelta a Hostal Royal Manzanares. — Carlos Sobrín (@CGSobrin) September 7, 2026

Con ese decorado estoy esperando a Lina Morgan en ,,"Hostal Royal Manzanares" 😂😂😂#LaRevuelta — isamar146 (@isamar146) September 7, 2026

Qué escenario más pijo, no me pega con este programa jajaja #LaRevuelta — Aha Shake Heartbreak (@AhaShkeHrtbrk) September 7, 2026

Xq han cambiado la cancion de la intro?? Con lo bien que quedaba la de trueno #LaRevuelta — S e m p i t e r n o 💙🌪️ (@argionena) September 7, 2026

Se nota que es mucho más grande, es como ver una obra de teatro me encanta😍#larevuelta — 🫧Maria🫧 (@Almlovewins) September 7, 2026

Jope Broncano, me molaba más la oficina de la temporada pasada. Ahora el escenario parece el despacho de un señoro del PP. Dale una vuelta.#LaRevuelta — Viking (@wallanderviking) September 7, 2026

Soy mas de mantenerlo cutre, chiquito, pero este teatro puede dar mucho juego#larevuelta — greynbows (@greynbows) September 7, 2026

Possssss a mí el nuevo escenario no me gusta.

Que igual sale ahí Hércules Poirot o Shakespeare

Que cosa más antigua #LaRevuelta — Galac Yoda🏳️‍🌈🇵🇸 (@Gala_Yoda2) September 7, 2026

Supongo que será inviable por cuestiones organizativas, pero #LaRevuelta gana muchísimo cuando se emite en directo.



Ya que han cambiado de teatro, creo que era el momento perfecto para apostar por el directo en La 1 — M 📺 (@casasola_89) September 7, 2026

Me vino un dejà vu de La promesa y de Los Bridgerton. Decorados que no pintan nada con el programa.#LaRevuelta pic.twitter.com/nr1lVV0OPf — VdeVendetta (@tuitteratum) September 7, 2026