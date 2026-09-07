La audiencia dicta sentencia a los cambios de 'La Revuelta' tras estrenar teatro en RTVE: muchos opinan lo mismo

Tras una merecida pausa veraniega, David Broncano ha retomado las emisiones de 'La Revuelta' este lunes dando el pistoletazo de salida a su tercera temporada en La 1. Y este inicio de curso televisivo ha estado marcado por los cambios en el formato, pues el humorista y su equipo han abandonado la Gran Vía madrileña para trasladarse al Teatro Príncipe Albéniz, desde el que han arrancado el programa compartiendo su renovada imagen con su público habitual.
Y es que, el espacio de TVE ha arrancado su nueva etapa con una renovada cabecera que además de nuevas imágenes del presentador corriendo por el centro de Madrid incluye una nueva sintonía de apertura. Sin embargo, su triunfal entrada entre el público con solo de bombo incluido se ha mantenido incluso en el renovado teatro, donde también han estrenado nueva puesta en escena.
'La Revuelta' estrena nuevo teatro y David Broncano anuncia que es "la última temporada" en TVE
Dejando atrás el aspecto industrial y desordenado al que David Broncano se ha referido en múltiples ocasiones como un "vertedero", 'La Revuelta' ha transformado su set principal en un despacho con tintes presidenciales, que incluye una renovada entrada, sofá y grandes ventanales y lámparas de araña a modo de paisaje, despidiéndose del icónico tobogán que tantos buenos momentos firmó con sus invitados en las dos primeras temporadas del programa en TVE.
"Lo primero que quiero es agradecer que hayáis venido y daros la bienvenida a la última temporada de 'La Revuelta' en Televisión Española", ha anunciado entre aplausos el humorista haciendo alusión a su posible desaparición de la parrilla de La 1 tras las próximas elecciones generales. "A mí me gusta pensar que, en el primer consejo de ministros Feijóo diga 'lo primero es cerrar televisión' y los de Vox digan 'española", ha bromeado con Grison y Ricardo Castella.
"Esperemos que no, nosotros estamos orgullosos de estar aquí, sobre todo mientras tengamos el apoyo de esta gente tan maravillosa", ha señalado dirigiéndose al público de 'La Revuelta' entre aplausos. "Yo me adapto a los tiempos que corran", aseguraba Grison. "Y que nosotros podemos hacerle la pelota a cualquier Gobierno", apuntaba entonces David Broncano. "Ahora enseñaremos bien el teatro que es muy grande", ha anunciado el presentador.
A su vez, el humorista no ha perdido la oportunidad de arrancar la nueva temporada pronunciándose sobre el tema estrella. "Mandamos nuestro apoyo máximo y un abrazo a la gente de Ceuta", ha señalado antes de que Sergio Bezos mostrase otro de los cambios históricos del programa: desaparece la bañera de bolas del público. Para la nueva ubicación, el espacio ha optado por un renovado sillón de masajes. Y si bien no hay ni rastro del bidet, un misterioso pozo decora el fondo del plató por detrás de la mesa de Broncano.
Y las redes no han tardado en dictar sentencia a esta tanda de renovaciones en 'La Revuelta', que ha firmado su cambio de imagen más destacado en los últimos 5 años, pues durante su salto de Movistar Plus+ a RTVE la estética del set y el teatro se mantuvieron fieles a su línea habitual. "Hay que reconocer que el nuevo teatro de 'La Revuelta' luce muchísimo. El programa necesitaba dar el salto, que ya está en las grandes ligas, y vaya si lo ha dado", ha escrito el periodista televisivo Nayin Costas en X.
"Han ganado apertura y luz en imagen, pero han perdido mucho en sonido, ¿no? El otro plató me parecía más de casa, más de la idiosincrasia del programa", ha señalado otro espectador de 'La Revuelta' sobre uno de los puntos débiles de esta primera emisión en el nuevo teatro.
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Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.