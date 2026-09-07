¿Quiénes son Rubén y Gema, pareja de 'La Isla de las Tentaciones 11' con un pasado muy turbulento?

Rubén (33 años) y Gema (25 años) son otra de las parejas que participa en 'La isla de las tentaciones 11' y que tratarán de poner a prueba su amor en este viaje a República Dominicana. Él es de Valencia y trabaja como técnico de laboratorio mientras que ella procede de Sevilla y es trabajadora social.

Gema llega al reality tras haber descubierto muchas infidelidades de su pareja, por lo que desconfía de él. Mientras él asegura que ha cambiado y no volverá a traicionarla.

Se conocieron por redes sociales. En la primera cita, bastó una ruta en moto para que ella se enamorara totalmente y empezaran una relación. Sin embargo, él seguía hablando y quedando con otras chicas a escondidas y, cuando ya vivían juntos, ella descubrió muchas infidelidades que no imaginaba.

Y es que Rubén no había cerrado relaciones anteriores. Pese al dolor y a la decepción, Gema le perdonó, aunque continuó detectando deslealtades de su novio. Ella no se fía de él y sospecha que hace poco le volvió a fallar, aunque él lo niega.

Rubén afirma estar en un buen momento de la relación y quiere demostrarle a Gema que no le va a volver a ser infiel. Ella dice que esta prueba no es solo para ella; también lo es para su familia, que la ve sufrir.

Antes de subirse al avión con el que pusieron rumbo a 'La isla de las tentaciones', la pareja confesó ante las cámaras del reality qué objetos se llevan como imprescindibles para vivir esta aventura separados. Rubén lleva puesto un anillo que le regaló Gema cuando cumplieron tres años, que es muy especial pues lleva el número 11 como símbolo del día que empezaron a salir. Ella también lleva otro anillo que le regaló su pareja. Otro objeto que compartirán es que se llevan ambos una camiseta con la colonia del otro para no olvidarse del otro en cada villa.