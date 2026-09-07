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¿Quiénes son Kico y Paula, pareja de 'La Isla de las Tentaciones 11' con una gran debilidad en su corta relación?

Roberto Jiménez por Roberto Jiménez

Entre las cinco parejas que van a poner a prueba su amor y fidelidad en 'La Isla de las Tentaciones 11' se encuentra la formada por Kico y Paula

Kico y Paula en 'La isla de las tentaciones 11'
Kico y Paula en 'La isla de las tentaciones 11' | Telecinco

Kico (27 años) y Paula (24 años) proceden de Palma de Mallorca y llevan un año y medio juntos. Él es modelo y ella trabaja como abogada.

Su amor nació a través de las redes sociales, mientras Paula mantenía en paralelo una relación con otro chico. Después de pasar la primera noche juntos, ella le confesó que había estado con otros chicos dado que no habían definido los límites de su relación, lo que provocó el enfado de él.

Aunque acabaron formalizando su relación, él nunca ha tenido claros sus sentimientos por Paula y asegura seguir sintiendo "el fuego" de cuando estaba soltero. Al mismo tiempo, quiere ser el hombre de su vida.

Ella no es celosa, pero le molesta que las chicas se acerquen mucho a él. En la experiencia, Kico quiere demostrarle a Paula que puede controlar sus impulsos.

Antes de viajar a República Dominicana y separar sus caminos durante una semanas mientras conviven con sus compañeros y los solteros y solteras en Villa Playa y Villa Montaña, Kico y Paula ya demuestran que les importa más su imagen que su relación pues confiesan que sus objetos imprescindibles para esta aventura son el aceite de argán, la crema solar, la maquina de afeitar y un cepillo de dientes. Eso sí como algo simbólico para ellos también se llevan una fotografía y ella la inicial de su pareja a modo de collar.

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Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

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