El público dicta sentencia a 'Rueda la Letra' y el nuevo 'Rosco' en su estreno en Telecinco, con división y una crítica muy repetida

Este lunes, 7 de septiembre, quedará marcado en la historia de la televisión como el día en el que 'El Rosco', la prueba más emblemática de todo formato cultural, dio el salto de nuevo a la programación de Telecinco tras prohibirse su emisión dentro de 'Pasapalabra' en Antena 3 por medio de una sentencia firme del Tribunal Supremo. El regreso del abecedario circular se ha producido de la mano de 'Rueda la Letra', un concurso hecho a imagen y semejanza para albergarlo.

Producido en colaboración con la compañía Bulldog TV y dirigido por Rafa Guardiola, histórico director de 'Pasapalabra' durante su etapa en Telecinco (2009-2019), cuenta con cuatro juegos previos al desafío final (ahora renombrado como 'La Rueda'), que se titulan ‘¡He Dicho!’, ‘Cantando espero’, ‘Con dos Palabras’ y ‘Palabras Ocultas’ y que ponen a prueba los conocimientos y la rapidez mental de los dos equipos de concursantes (azul y rosa).

Son retos basados en palabras, sílabas, música y célebres frases pronunciadas por personajes famosos que sirven de antesala de un icono de la historia de la televisión como es el 'Rosco'. Cultura general, rico manejo del castellano, agilidad e intuición son parte de los ingredientes de esta apuesta de nueva creación con Carlos Sobera como maestro de ceremonias.

Las primeras rondas cuentan claramente con el espíritu de un clásico juego de mesa, con nervios pero también con cachondeo y diversión. A través de ellos, los equipos tratan de conseguir el mayor tiempo posible para la prueba final, al igual que sucede en 'Pasapalabra'. Llegado el momento de 'La Rueda', el tono cambia por completo y la tensión y adrenalina se apoderan del programa cuando los dos concursantes se enfrentan cara a cara a las 25 palabras de la mítica prueba en busca del bote acumulado, que ha partido de la nada desdeñable cifra de 200.000 euros.

Para arrancar el formato, se ha fichado a dos concursantes que conocen bien la exigencia del rosco de letras: Fran González y Lilit Manukyan, históricos ganadores que forman parte del palmarés de 'Pasapalabra' y que son muy reconocidos por el público. La parte principal y final ya es de sobra conocida: dominio del diccionario, memoria, concentración y mucho control de los nervios entran en escena en este momento decisivo de 'Rueda la Letra, con dicho bote acumulado como gran premio para quien consiga completar correctamente la prueba.

'Rueda la Letra' gusta en su debut y evoca a 'Pasapalabra'

Pues bien, tras el esperado lanzamiento del programa de estreno, que ha levantado una notable expectación, los telespectadores ha dictado su firme veredicto a través de las redes sociales y, después de las incesantes críticas desde el inicio de la promoción, muchos de quienes juzgaron antes de tiempo se han retractado y han aplaudido la apuesta de Telecinco. Para un sector, ha convencido muy positivamente en líneas generales.

#Ruedalaletra me parece mucho más divertido que Pasapalabra , las pruebas más dinámicas y me gusta más el ambiente que el aburrimiento de Pasapalabra . A Sobera solo le falta vocalizar un poco y sería top . — TVRealitys&more (@realitytodoesp) September 7, 2026

#RuedaLaLetra Me esta gustando, por lo menos es más ágil, en cuanto al plagio habrá que ver como están las pruebas puestas inscritas y que dice la ley. — Jose luis (@_QMD_) September 7, 2026

#RuedaLaLetra estais diciendo que es igual que psp y otros que es infumable xddd sois pteticos criticando TODO en telecinco…



El programa esta muy bien — Gavichu 🇦🇷🐏 🫒 💫💙❤️ (@javichuoficial_) September 7, 2026

sinceramente me gusta #RuedaLaLetra le falta rodaje como todo programa nuevo — ✨✨Marcos20✨✨ (@20marcos_97) September 7, 2026

Pues me está gustando el estreno de #RuedaLaLetra — Juanma 🧸🌈🪐 (@juanmaac_98) September 7, 2026

Me gusta #Ruedalaletra. Algunas pruebas necesitan algunos ajustes y hay que meter más segundos en la prueba final de base, pero el principal problema es el presentador. Carlos Sobera es bueno en otros formatos, pero aquí no lo veo. — Marcos Yasif 🇪🇺 (@marcosyasif) September 7, 2026

A mi la verdad que me está gustando mas #ruedalaletra que #pasapalabra Se me hace mas divertido — Olivia Piaget👠 (@OliviaGal378) September 7, 2026

Su amplio plató, con un decorado cuidado, y ante todo, el set exprofeso para disputar 'El Rosco' también han obtenido buenas críticas; especialmente por esos elementos de liturgia muy visuales que se han añadido y que otorgan mayor épica y solemnidad al juego más mítico de la televisión.

Me ha gustado #RuedalaLetra.



Al margen de que contenga la pura esencia del programa de enfrente, mantiene esa magia que tanto engancha y gusta. Y lo mejor: aquí se va al grano.



Visualmente, siempre habrá quienes prefieran el abecedario en el icónico rosco que una línea. — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) September 7, 2026

Pues aunque #RuedaLaLetra es evidentemente parecido a Pasapalabra (de esto iba toda la trama), tengo que decir que quitando la prueba musical, las pruebas me han gustado en general (sobre todo las de He dicho y la que se parece a 25 Palabras). Además, me parece positivo el hecho… pic.twitter.com/XavimcrKCU — Carlos (@carlos_tunas) September 7, 2026

Que gran acierto lo de elegir el sobre con las preguntas. Esto y la liturgia de la presentación de la Rueda lo mejor y lo más destacable del programa. #RuedaLaLetra — abero (@aberooreba0_) September 7, 2026

Además de halagos, la primera entrega ha provocado una oleada de comentarios comparando 'Rueda la Letra' con 'Pasapalabra'. En este apartado, existe una profunda división. Muchos señalan, como hemos recogido antes, que las pruebas que preceden a 'El Rosco' son más dinámicas e interactivas. En cambio, otros destacan que el nuevo concurso ideado por Telecinco es un "calco" del de Antena 3.

En paralelo, el plató también se ha convertido en protagonista de las opiniones en 'X'. A grosso modo, a excepción del ámbito reservado a 'La Rueda', evoca al formato conducido por Roberto Leal: la estructura, la disposición del público y las gradas, las pantallas rectangulares… Es más, 'Rueda la Letra' integra su propia prueba musical del mismo modo que 'Pasapalabra'. Entretanto, la línea gráfica también guarda ciertas similitudes para numerosos usuarios.

Me gusta #RuedaLaLetra, pero es una copia descarada de #Pasapalabra



Hay pruebas que me gustan incluso más, pero me chirrían los gritos constantes y, sobre todo, Carlos Sobera.



No creo que sea el presentador adecuado. Además, cuando acelera, directamente no se le entiende. — M 📺 (@casasola_89) September 7, 2026

Es que es Pasapalabra #RuedaLaLetra — Nytenko Pavlos 🇺🇦 (@diegopablos11) September 7, 2026

Poco que decir de #RuedaLaLetra porque el formato es Pasapalabra y por lo tanto funciona a la perfección. Ni una pega. Sobera muy solvente, como siempre, y la tele española recupera un elemento mítico como es el Rosco. Debería funcionar bien porque nada falla. — Adrià (@_Adry___) September 7, 2026

El plató es pasapalabra literal #RuedaLaLetra — Gavichu 🇦🇷🐏 🫒 💫💙❤️ (@javichuoficial_) September 7, 2026

#RuedaLaLetra El plató es de 10 👏👏 — it´s ripley bitch!! (@kissfromrse) September 7, 2026

Han hecho como una mezcla entre 25 palabras y pasapalabra #RuedaLaLetra — POGGIO (@soypoggio) September 7, 2026

Lo dije cuando salió la promo larga: teniendo el rosco, tenían que haber tirado por más pruebas de #25palabras para arroparlo. 'La apuesta' es sin duda la mejor prueba de #RuedaLaLetra, porque no es sucedáneo de otra de #Pasapalabra. Entiendo que vayan a desgaste, pero EL DESCARO — Nayin Costas (@NayinCostas) September 7, 2026

El espíritu de Pasapalabra en #RuedaLaLetra es más que evidente. Prácticamente lo mismo. — abero (@aberooreba0_) September 7, 2026

Que empieza 'No me puedo creer que esto no sea Pasapalabra' #RuedaLaLetra — Natalia Marcos (@cakivi) September 7, 2026

Carlos Sobera acapara una crítica muy recurrente durante 'El Rosco': "No da la talla en locución y dicción"

Por su parte, Carlos Sobera, el presentador en quien ha confiado la dirección de Mediaset para comandar este importante proyecto, ha concentrado la mayoría de comentarios por su dicción durante 'El Rosco' a cuenta de una excesiva velocidad en la lectura de las definiciones que ha de controlar. Es el gran 'pero' del estreno por reacciones como estas:

#RuedaLaLetra para mí aprueba con NOTABLE, pero con El Rosco se confirma mi teoría de que Carlos Sobera para mí no da la talla, al menos en el estreno, en una prueba tan exigente de locución y dicción. — Adrián Vega 📺 (@AdrianVegaTV) September 7, 2026

A ver, también hay que dar tiempo para que el presentador mejore la dicción. Lo mismo ha pasado con todos los presentadores, es cuestión de práctica#RuedaLaLetra — Héctor Acosta (@hector7b) September 7, 2026

Tenía mis dudas con la elección de Sobera, pero el formato le va muy bien porque apuestan por el cachondeo, por la competencia relajadísima, sin tensión. El problema llega con 'La rueda', donde tiene que mejorar mucho la velocidad y la pronunciación. Cuesta seguirlo #RuedaLaLetra — Nayin Costas (@NayinCostas) September 7, 2026

Carlos Sobera no se le entiende de rápido que quiere intentarlo hacer #RuedaLaLetra — Reme Núñez (@remenunez20) September 7, 2026

#RuedaLaLetra Carlos sobera tiene que leer un poco más despacio.



Y si deseando que se equivoquen y digan "Pasapalabra" en lugar de "Paso" — Raulito2603 (@Raulito2603) September 7, 2026