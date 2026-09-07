El público dicta sentencia a 'Rueda la Letra' y el nuevo 'Rosco' en su estreno en Telecinco, con división y una crítica muy repetida

Este lunes, 7 de septiembre, quedará marcado en la historia de la televisión como el día en el que 'El Rosco', la prueba más emblemática de todo formato cultural, dio el salto de nuevo a la programación de Telecinco tras prohibirse su emisión dentro de 'Pasapalabra' en Antena 3 por medio de una sentencia firme del Tribunal Supremo. El regreso del abecedario circular se ha producido de la mano de 'Rueda la Letra', un concurso hecho a imagen y semejanza para albergarlo.
Producido en colaboración con la compañía Bulldog TV y dirigido por Rafa Guardiola, histórico director de 'Pasapalabra' durante su etapa en Telecinco (2009-2019), cuenta con cuatro juegos previos al desafío final (ahora renombrado como 'La Rueda'), que se titulan ‘¡He Dicho!’, ‘Cantando espero’, ‘Con dos Palabras’ y ‘Palabras Ocultas’ y que ponen a prueba los conocimientos y la rapidez mental de los dos equipos de concursantes (azul y rosa).
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Son retos basados en palabras, sílabas, música y célebres frases pronunciadas por personajes famosos que sirven de antesala de un icono de la historia de la televisión como es el 'Rosco'. Cultura general, rico manejo del castellano, agilidad e intuición son parte de los ingredientes de esta apuesta de nueva creación con Carlos Sobera como maestro de ceremonias.
Las primeras rondas cuentan claramente con el espíritu de un clásico juego de mesa, con nervios pero también con cachondeo y diversión. A través de ellos, los equipos tratan de conseguir el mayor tiempo posible para la prueba final, al igual que sucede en 'Pasapalabra'. Llegado el momento de 'La Rueda', el tono cambia por completo y la tensión y adrenalina se apoderan del programa cuando los dos concursantes se enfrentan cara a cara a las 25 palabras de la mítica prueba en busca del bote acumulado, que ha partido de la nada desdeñable cifra de 200.000 euros.
Para arrancar el formato, se ha fichado a dos concursantes que conocen bien la exigencia del rosco de letras: Fran González y Lilit Manukyan, históricos ganadores que forman parte del palmarés de 'Pasapalabra' y que son muy reconocidos por el público. La parte principal y final ya es de sobra conocida: dominio del diccionario, memoria, concentración y mucho control de los nervios entran en escena en este momento decisivo de 'Rueda la Letra, con dicho bote acumulado como gran premio para quien consiga completar correctamente la prueba.
'Rueda la Letra' gusta en su debut y evoca a 'Pasapalabra'
Pues bien, tras el esperado lanzamiento del programa de estreno, que ha levantado una notable expectación, los telespectadores ha dictado su firme veredicto a través de las redes sociales y, después de las incesantes críticas desde el inicio de la promoción, muchos de quienes juzgaron antes de tiempo se han retractado y han aplaudido la apuesta de Telecinco. Para un sector, ha convencido muy positivamente en líneas generales.
Su amplio plató, con un decorado cuidado, y ante todo, el set exprofeso para disputar 'El Rosco' también han obtenido buenas críticas; especialmente por esos elementos de liturgia muy visuales que se han añadido y que otorgan mayor épica y solemnidad al juego más mítico de la televisión.
Además de halagos, la primera entrega ha provocado una oleada de comentarios comparando 'Rueda la Letra' con 'Pasapalabra'. En este apartado, existe una profunda división. Muchos señalan, como hemos recogido antes, que las pruebas que preceden a 'El Rosco' son más dinámicas e interactivas. En cambio, otros destacan que el nuevo concurso ideado por Telecinco es un "calco" del de Antena 3.
En paralelo, el plató también se ha convertido en protagonista de las opiniones en 'X'. A grosso modo, a excepción del ámbito reservado a 'La Rueda', evoca al formato conducido por Roberto Leal: la estructura, la disposición del público y las gradas, las pantallas rectangulares… Es más, 'Rueda la Letra' integra su propia prueba musical del mismo modo que 'Pasapalabra'. Entretanto, la línea gráfica también guarda ciertas similitudes para numerosos usuarios.
Carlos Sobera acapara una crítica muy recurrente durante 'El Rosco': "No da la talla en locución y dicción"
Por su parte, Carlos Sobera, el presentador en quien ha confiado la dirección de Mediaset para comandar este importante proyecto, ha concentrado la mayoría de comentarios por su dicción durante 'El Rosco' a cuenta de una excesiva velocidad en la lectura de las definiciones que ha de controlar. Es el gran 'pero' del estreno por reacciones como estas:
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Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.