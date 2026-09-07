'Valle Salvaje', avance del capítulo 482 del martes 8 de septiembre: el cadáver de Dámaso y el destino del palacio en RTVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa le advierte a Rosalía de que a Rafael le importa más de lo que ella cree y que le tiene mucho aprecio. Paralelamente, José Luis se encara con su hijo por atreverse a alojar a la criada y a su hija en el palacio como si fuera una huésped más. Y Rafael le recuerda que no tiene que dar ninguna explicación a nadie porque él es el duque.

Victoria y Mercedes activan su plan para deshacerse del cuerpo de Dámaso pero una presencia inesperada se acerca. ¿Están a punto de descubrirlas?

Alejo insiste a Luisa que ni su padre ni nadie va a conseguir separarles nunca más y aprovecha para proponerle ir a ver junto a su hermano Rafael para que les de su aprobación como pareja oficial. Después, Pedrito se interesa y le pregunta a Luisa si ella y Alejo son novios.

Por su parte, Manuela vuelve a insistir a Alejo para que le acompañe y él le pide que le deje en paz y que no le va a complacer ni ahora ni nunca.

Atanasio se planta y le deja claro a Matilde que no piensa agachar la cabeza y pedirle ahora trabajo a Rafael después de haberle dejado tirado de un día para otro porque se le cae la cara de vergüenza. Además no duda en decirle a su mujer que le avergüenza que vaya hablando con la gente de lo sucedido con Nicolás.

José Luis se defiende ante el capitán Escobedo y le asegura que los Gálvez de Aguirre no son unos asesinos y que es una de las familias más ejemplares de la comarca.

Rosalía le revela a Rafael que ha vivido situaciones desagradables en la Casa Grande mientras Amadeo asegura a Martín que lo mejor que podría hacer Rosalía es volver a la planta de los sirvientes antes de que provoque una guerra familiar. Mientras, Rafael expulsa a su padre de su alcoba tras recordarle que María no es su hija. Por último, José Luis descubre el destino de su palacio.

Luisa y Pedrito en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria se quedaba completamente en shock tras descubrir que Mercedes acabó con la vida de Dámaso y le cuestionaba cómo ha podido guardar silencio hasta ahora. Mientras, Mercedes trataba de saber si quién ha sido su mayor enemiga hasta ahora le va a ayudar.

Francisco anunciaba a Rafael que la alcoba para acoger al huésped que esperan en la Casa Grande ya está preparada y después se sorprendía al conocer que en realidad es para Rosalía y la pequeña María.

Paralelamente, Rafael le reconocía a Rosalía que para él es alguien importante y quiere que sea una más en el palacio y esté en plena igualdad sin ser una doncella como hasta ahora.

Enriqueta trataba de seguir malmetiendo a Matilde con respecto a Nicolás mientras Atanasio las escucha. El propio Atanasio también metía la pata con su mujer al decir que ningún hombre aceptaría verse relegado en un negocio por una mujer.

Amadeo sufría un accidente y creía que todo se trata de una maldición hacia su hijo Francisco. Mientras, Leonor hablaba con Pepa y le revelaba que Martín le dijo que no quería tener nada más que una simple amistad y le preguntaba por su opinión al respecto.

Finalmente, José Luis se plantaba con Rosalía y le dejaba claro que por mucho que Rafael sea el duque y haya decidido que se quede en la Casa Grande esa es su casa y él no va a permitir que se quede en ella y ella le respondía que si tiene algún problema lo hable con su hijo.