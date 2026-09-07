Nacho Abad dice 'hasta aquí' a Ramón Espinar en 'En boca de todos' de Cuatro por su acusación respecto a Ceuta: "No te lo tolero"

Nacho Abad y Ramón Espinar han protagonizado con tenso desencuentro en 'En boca de todos' este lunes 7 de septiembre. El detonante, las palabras del colaborador y exmiembro de Podemos, en las que ha deslizado que el programa de Cuatro había acudido a Ceuta, epicentro de la información en las últimas semanas, para provocar conflicto.
El magacín matinal de Mediaset, que se ha posicionado como referencia del público en la crisis migratoria en la ciudad autónoma, se encontraba informando de que algunos marroquíes habían increpado a Juan, un influencer ceutí, que estaba atendiendo en directo al equipo de 'En boca de todos' desplazado en la zona.
"Tenéis ahí a ese señor dos horas a ver si hay suerte y le dicen algo, pero no le están haciendo ni caso", ha afirmado Ramón Espinar sin cortarse. "Oye, no, no, no te voy a tolerar una acusación así", ha saltado rápidamente Nacho Abad, muy indignado con esa manifestación. "¿Sabes dónde ha habido agresiones de verdad? En ciertas concentraciones", le ha confrontado el politólogo en referencia a las agresiones a periodistas de TVE y La Sexta en la marcha por Ceuta de la semana pasada.
"No te voy a tolerar una acusación así", ha reiterado el presentador de 'En boca de todos'. "¿Qué estás diciendo? ¿Que vamos a provocar?", se ha encendido Abad. "¿Me dejas hablar?", se ha encarado Espinar sin rebajar el tono. "No, no te dejo hablar porque acabas de decir que nosotros hemos puesto ahí a un tío para que le insulten", le ha censurado el comunicador de Mediaset con vehemencia.
"Cada vez que abro la boca esta mañana, me cortas. Si quieres que me exprese, me dejas y, si no, pues oye, seguid con el aquelarre y ya está (...) ¿Este es el nivel de conflicto? Pon las imágenes de los extremistas de derechas agrediendo a periodistas de RTVE y comparamos", ha seguido protestando Ramón Espinar antes de volver a repetir, con más claridad aún, su fuerte acusación contra 'En boca de todos': "Estáis intentando que le peguen al chaval este y no le pega nadie y no condenáis a los que han pegado de verdad".
"No lo voy a tolerar, no voy a tolerar esta parida que acaba de decir Ramón. ¿Pero qué chorrada es esta? No voy a tolerar chorradas", ha brotado, a voz en grito, Nacho Abad mientras el tertuliano no se reprimía en sostener que no había agresión alguna a dicho influencer como se estaba tratando de dar a entender y que se encontraba en la zona cero "para ver si consigue una imagen que no le están dando".
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