50 estrenos que ver esta semana del 7 al 13 de septiembre en Netflix, Prime Video, Movistar Plus o HBO Max: de lo nuevo de Ester Expósito al documental de Hombres G

Septiembre empieza fuerte, como debe ser, y cada semana que llega, las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Movistar Plus, HBO MAX, Disney Plus, Filmin, SkyShowtime o AppleTV nos traen potentes estrenos que devorar a lo largo de los días. Uno de esos grandes títulos es, sin duda, una nueva adaptación de un libro de la escritora Mercedes Ron. En este caso 'Enfrentados: Marfil', que como aliciente cuenta con Ester Expósito como gran protagonista. En Prime Video también nos llega 'El juicio', coproducción con México, y que enfrenta a Pedro Alonso y al cómico mexicano Eugenio Derbez, que se pasa al drama intenso en este título.

Siguiendo la línea de producciones españolas, contamos con 'Gracias, equipo' en Netflix. Comedia empresarial con humor negro y crítica social, que cuenta con Alexandra Jiménez y Raúl Tejón como líderes de un reparto repleto de estrellas: Maribel Verdú, Pedro Casablanc... O el documental 'La superviviente', que estrena Filmin con la dirección de Kike Maíllo. También hay que destacar la llegada de 'Supergirl' a HBO MAX, 'La mujer miniatura' en Movistar Plus, y también en esta plataforma, el documental definitivo sobre el mítico grupo Hombres G.

Estrenos en Prime Video

Enfrentados: Marfil

Sinopsis: Marfil Cortés, la hija de un poderoso empresario español, ve como su perfecta vida en Nueva York da un vuelco cuando es repentinamente secuestrada y liberada sin aparente explicación. Su padre decide entonces contratar al enigmático Sebastián Moore como guardaespaldas. Forzados a pasar cada minuto juntos y aunque inicialmente choquen por el espíritu indomable de ella y el carácter reservado de él, surgirá una irremediable atracción entre ambos. Al volver a España, con las amenazas intensificándose, deberán moverse en un mundo donde nadie es quien dice ser y nada es lo que parece.

"Me hace muchísima ilusión poder llevar a la pantalla una saga tan querida por los fans", comentó Mercedes Ron, la autora de la biología 'Enfrentados' en la presentación para Amazon. "Tras años esperando, por fin le llega su momento y nada mejor que ir de la mano de Pokeepsie y de Prime Video para hacerlo realidad. No me imagino a una Marfil mejor que Ester ni a un Sebastián mejor que Hugo". No es la primera adaptación de la escritora, como tampoco será la última. Después del gran exitazo que supuso la saga 'Culpables', convirtiéndose en la película de habla no inglesa más vista de la historia de Prime Video, ¿cómo no iban a llegar más adaptaciones? Y es que además, esta cuenta con Ester Expósito como protagonista, y Hugo Diego García de interés amoroso. La productora de Álex De la Iglesia está detrás, con Sofía Cuenca, guionista de la saga 'Culpables', que repite como autora, además del director Óscar Pedraza.

Fecha de estreno: 9 de septiembre

El juicio

Sinopsis: Una joven y su padre buscan justicia después de que ella fuese víctima de abuso sexual. Además de lidiar con las secuelas del delito, ambos luchan contra un fallido sistema judicial y el propio padre del joven agresor: un exitoso hombre dispuesto a usar todo su poder para proteger a su hijo y evitar que pague por su crimen.

Eugenio Derbez es uno de los actores más queridos (y a la vez odiados) de México. Protagonizó para AppleTV la serie 'Acapulco' y multitud de películas de comedia. En este nuevo proyecto para Prime Video, en una co-producción entre Estados Unidos y México, se lanza al drama acompañado de nuestro Pedro Alonso (sí, Berlín) en una historia sobre venganza, ajuste de cuentas y padres de familia que lo harían todo por proteger a sus hijos. "Queríamos dar voz a todas esas mujeres que han vivido casos en los que el sistema les falla. No hay malos ni buenos absolutos, sino distintos puntos de vista, y cada uno cree que está en lo correcto", afirmó Derbez en el evento Iberseries donde se presentó el proyecto. La serie ha sido creada y escrita por Daniel Krauze (productor ejecutivo de 'Luis Miguel, La Serie'), basándose en una investigación periodística de su hermano León Krauze.

Fecha de estreno: 11 de septiembre

Estrenos en Netflix

Gracias, equipo

Sinopsis: Tío Mochales, una empresa que, hace unos años, era la reina indiscutible del queso en España, pero que hoy no es más que una empresa algo oxidada que lucha por mantener el tipo. Su última idea es organizar una jornada de consolidación de equipo en el pueblo donde se fundó. Sin embargo, lo que debía ser un retiro para reconectar con los valores de siempre se convierte en una trampa cuando se descubre que se avecinan despidos, y muchos. Así, la escapada motivacional prevista deriva en una batalla campal de peloteo, traiciones y filtraciones.

Una comedia negra sobre oficinas en decadencia, directivas sin escrúpulos y trabajadores que ya no están para perder el tiempo en sesiones de equipo modernas. Creada por Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, dirigida por Diego Nuñez Irigoyen y producida por Zeta Studios, está protagonizada por Alexandra Jiménez ('El inocente'), Maribel Verdú ('El problema final'), Pedro Casablanc ('Salvador') y Raúl Tejón ('Machos Alfa'). Completan el reparto, Ismael Fritschi, Blanca Martínez ('Respira'), Víctor Rebull y la colaboración especial de Saturnino García y Pepe Viyuela. Menuda historia tiene entre manos Netflix, al menos por lo que podemos ver en el tráiler que ha compartido la plataforma, con todo el reparto luchando a manos llenas para conservar sus puestos de trabajo. Mucha crítica social y humor para hablar directamente sobre los problemas de las empresas hoy en día y del sector empresarial.

Fecha de estreno: 11 de septiembre

Wolfgang (Extraordinario)

Sinopsis: Wolfgang, un niño de diez años con un cociente intelectual de 152 y trastorno del espectro autista, se ve obligado a vivir con su padre, Carles, a quien no ha visto nunca, tras la repentina muerte de su madre. Carles afronta el reto con ganas y voluntad, pero Wolfgang no soporta su desorden ni su desorganización y lo considera un “bajocien” por su falta de intelecto. Así que, a escondidas, Wolfgang planea conseguir su sueño: entrar en la academia de música Grimald de París, donde estudió su madre, y convertirse en el mejor pianista del mundo.

Javier Ruiz Caldera es el director de una de las películas más interesantes de nuestro cine del pasado 2025. La historia es la adaptación de la novela más personal de Laia Aguilar, que además ejerce como co-guionista de la historia. Con Miki Esparbé como protagonista, 'Wolfgang' explora las conexiones humanas, pese a estar en momentos totalmente diferentes de la vida. Y sí, profundiza en temas tan importantes y complejos como la paternidad, la salud mental o el suicidio. "Veo esta tendencia de que a veces se tiende a infantilizar a los más pequeños sobre temas delicados y me doy cuenta de que en realidad nos pasa la mano por la cara muchísimas veces. Está muy bien adaptar el discurso e intentar ser cercanos, pero no evadir hablar de determinados temas por el simple hecho de que son niños pequeños. Creo que es importante abordarlo", se sinceró el actor en una entrevista para eCartelera. Y es que es una película muy divertida, sí, pero también muy necesaria, y que tuvo muy buenas críticas en el momento de su estreno.

Fecha de estreno: 12 de septiembre

Estrenos en Movistar Plus

La mujer miniatura

Sinopsis: Lindy y Les Littlejohn fueron una pareja brillante. Ella ganó el Pulitzer con su primera novela; él está convencido de que revolucionará la ciencia con un descubrimiento capaz de cambiar el mundo. Pero los años han transformado la admiración mutua en una silenciosa guerra de reproches. Cuando un accidente tecnológico reduce a Lindy a apenas unos centímetros de altura, la crisis de su matrimonio adquiere una dimensión literal. Obligados a convivir bajo unas circunstancias extraordinarias, ambos deberán enfrentarse a las dinámicas de poder, las frustraciones y las heridas que han definido su relación.

Basada en el relato de Manuel Gonzales,'La mujer miniatura' convierte la miniaturización de su protagonista en una poderosa metáfora sobre el desgaste emocional dentro de la pareja, la desigualdad de poder y la necesidad de recuperar la propia identidad. Con Elizabeth Banks ('Los juegos del hambre'), como Lindy Littlejohn, la famosa escritora que intenta reconstruir su autoestima y recuperar su voz tras años sintiéndose empequeñecida dentro de su matrimonio, y el ganador del Emmy Matthew Macfadyen ('Succession'), como Les Littlejohn, un brillante científico cuya obsesión por el éxito profesional desencadena accidentalmente el conflicto que cambia sus vidas.

¿Cómo no vamos a querer ver esta serie si lo tiene todo para hacernos reír y, seguramente, llorar. Ya solo con su reparto merece la pena. Jennifer Ames y Steve Turner, sus creadores, toman de referencia un clásico de las películas del género llamado 'guerra de sexos'. En este caso, la cinta de culto 'La guerra de los Rose'. Además, de usar un sinfín de técnicas para el complicado rodaje. Aunque, según su protagonista, la película es "como 'Cariño, he encogido a los niños' mezclado con 'Escenas de un matrimonio'", afirmó en Variety.

Fecha de estreno: 9 de septiembre

Los mejores años de nuestra vida

Sinopsis: 'Los mejores años de nuestra vida' narra la trayectoria de Hombres G a lo largo de más de cuatro décadas, mostrando su evolución desde los años 80 hasta su vigencia actual. Con material inédito y testimonios exclusivos, el documental revela momentos nunca antes contados que reflejan la esencia y el legado de una banda de cuatro amigos que sigue uniendo generaciones.

Dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, repasa la trayectoria de una de las bandas más queridas y trascendentes de la música en español. 'Los mejores años de nuestra vida' repasa la trayectoria de Hombres G a través de una mirada contemporánea que combina material inédito, acceso exclusivo a la banda durante su gira internacional y testimonios de artistas de referencia en el ámbito musical hispano, como Alejandro Sanz, Ana Torroja, Carlos Vives, Carin León o Carlos Rivera, entre otros.

Entre los escenarios de América, España y Estados Unidos, el largometraje se adentra en la esencia de Hombres G: su energía, su humor, su complicidad y su conexión con los fans. "Recordar ha sido difícil, yo tenía unas lagunas grandes", afirmó el cantante principal, David Summers, para RTVE. "Hemos intentado ser lo más honestos posibles.

Fecha de estreno: 10 de septiembre

Como cabras

Sinopsis: Will es una pequeña cabra con grandes sueños que recibe una oportunidad única en la vida para unirse a los profesionales y jugar al rugebol, un deporte de alta intensidad, mixto y de contacto total dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo. A los nuevos compañeros de equipo de Will no les entusiasma tener a una cabrita en su plantilla, pero Will está decidido a revolucionar el deporte y demostrar de una vez por todas que '¡los pequeños saben jugar!'.

Esta aventura animada sobre superación y deportes toma inspiración de la leyenda del baloncesto Stephen Curry y está firmada por los creadores de 'Las guerreras k-pop'. Aunque las similitudes con 'Zootrópolis' no le ayudaron demasiado. Se presentaba como una de las grandes apuestas animadas del último año, pero no acabó de responder bien en taquilla, pese a la gran campaña de marketing. Contó con la voz protagonista de Caleb McLaughlin, uno de los actores de 'Stranger Things', y con el apoyo del propio Curry, pero no acabó de funcionar del todo.

Fecha de estreno: 11 de septiembre

Estrenos en HBO MAX

Supergirl

Sinopsis: Cuando un adversario inesperado y despiadado ataca demasiado cerca de casa, Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, une fuerzas a regañadientes con una compañera inesperada en un viaje interestelar épico de venganza y justicia.

Protagonizada por Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, junto a David Corenswet y Jason Momoa, la última película de DC Studios no acabó de funcionar en taquilla, ni tampoco como historia. Pese al buen hacer de Alcock, todo se sentía hecho con prisas, y se notaban problemas en la sala de montaje. Se la pegó en taquilla, y tambaleó ese nuevo DC que lleva unos años construyendo James Gunn con tanto cariño. El guion de la película es obra de Ana Nogueira y la dirección corre a cargo de Craig Gillespie, aunque se nota mucho la influencia del propio Gunn y de sus 'Guardianes de la Galaxia'. "Creo que ella es un gran ejemplo de salirse del rebaño, establece un ejemplo precioso de lo que significa ser buena, y creo que permite a la gente sentirse liberada y aceptar quienes son, y que se permita fallar", afirmó la actriz en una entrevista para Los40.

Fecha de estreno: 10 de septiembre

Estrenos en Disney Plus

The Girls: Un proyecto de Khloé Kardashian

Sinopsis: nuevo reality de Khloé Kardashian.

La serie se adentra en el círculo más íntimo de Khloé Kardashian para seguir la vida de sus amigas más cercanas, un grupo de mujeres ambiciosas que afrontan los desafíos de la maternidad, el matrimonio, las relaciones sentimentales, los negocios y la exposición mediática. Entre éxitos profesionales, retos familiares, escapadas de amigas, fiestas de lanzamiento y decisiones que pueden marcar el rumbo de sus vidas, su amistad con Khloé es el vínculo que las une. Pero, a medida que se conocen mejor, comienzan a surgir tensiones inesperadas, viejas heridas y diferencias de opinión, que pondrán a prueba su amistad mientras sus vidas continúan evolucionando.

'The Girls: un proyecto de Khloé Kardashian' está protagonizado por Natalie Halcro (protagonista de los realitys 'Wags' y 'Relatively Nat & Liv', prima de Natalie, prima de Olivia), Khadijah Haqq (hermana de Malika), Malika Haqq (una de las mejores amigas de Khloé), Yris Palmer (llegó al entorno Kardashian a través de su trabajo como especialista en extensiones de pestañas), Olivia Pierson (protagonista de los realitys 'Wags' y 'Relatively Nat & Liv', prima de Natalie) y Nicole Williams English (modelo, diseñadora y empresaria). Así que, en este nuevo reality de una de las Kardashian, Khloé deja de lado a su familia para centrarse en su grupo de amigas.

Fecha de estreno: 9 de septiembre

Estrenos en Filmin

Barron's Cove

Sinopsis: Un padre afligido y con historial violento secuestra al niño que asesinó a su hijo pequeño, iniciando con ello una frenética persecución impulsada por el padre del niño secuestrado, un poderoso político.

Venganza, secuestros, dilemas morales y mucha violencia conforman este thriller sobre un padre decidido a tomarse la justicia por su mano. 'Barron's Cove' cuenta en su reparto con Garrett Hedlund ('Country Strong'), Hamish Linklater ('Misa de medianoche') y Brittany Snow ('Dando la nota'). "Probablemente habría aceptado este guion hace diez años", aclaró Hedlund en una entrevista para CBR. "La cuestión fue que, cuando lo leí, mi hijo tenía dos años. Así que me resultó muy fácil hacerme esa misma pregunta: ¿hasta dónde llegaría uno si le arrebataran a su hijo de una manera tan cruel? Nadie podría interponerse en tu camino. Creo que es una pregunta que el público también se va a hacer".

Fecha de estreno: 7 de septiembre

Babies

Sinopsis: La esperanza de Lisa y Stephen, una pareja de treintañeros, se pone a prueba al sufrir múltiples abortos espontáneos. Mientras se enfrentan a un dolor inimaginable, su vínculo brilla con humor, calidez y un amor inquebrantable.

Uno de los dramas más conmovedores y enternecedores de la temporada. Una historia de amor que florece, a pesar de todo, en las devastadoras circunstancias de la pérdida gestacional. Stefan Golaszewski, doble ganador del BAFTA, es la mente tras este proyecto tan duro, pero que también pone sobre la mesa varios debates muy interesantes, y que estrenó la BBC. Paapa Essiedu (al que veremos en la próxima serie de 'Harry Potter') y Siobhán Cullen son los protagonistas de una serie que el medio británico The Times definió como "casi demasiado dolorosa, demasiado intensa, demasiado real". Su creador, que trabajó de cerca con organizaciones especializadas y médicos, explicó durante la presentación de su título que "no existe una única experiencia de pérdida gestacional; la historia de cada persona es diferente. La tarea era contar con honestidad la experiencia de esta pareja, no como algo definitivo, sino como un ejemplo".

Fecha de estreno: 8 de septiembre

La superviviente

Sinopsis: documental sobre la polémica Tania Head.

Tania Head fue, durante años, una de las voces más reconocibles entre los supervivientes del 11-S. Fue la única que logró salir con vida de la planta donde colisionó el segundo avión, y su historia de superación la llevó a convertirse en la Presidenta de la Asociación de Supervivientes del World Trade Center. Su heroico relato de supervivencia y la trágica pérdida de su prometido Dave, en los mismos atentados, lograron dar la vuelta al mundo y conmocionar a la opinión pública internacional. Pero en 2007, una investigación del The New York Times desveló que nada de aquello era cierto. Tania Head era, en realidad, Alicia Esteve Head, una mujer de Barcelona que nunca había estado en las Torres Gemelas. Un giro de guion que nadie vio venir y que, por fin, tiene un documental a la altura para entender bien la historia, dirigido por Kike Maíllo. "Teníamos el propósito de ir más allá del morbo y el señalamiento", comentó en una entrevista para El Periódico.

Fecha de estreno: 11 de septiembre

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