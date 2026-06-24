Ester Expósito utiliza TVE para dar un guantazo sin manos a todas las críticas por lo que hizo con Bad Bunny

Ester Expósito ha acudido por primera vez a 'Al cielo con ella' esta semana para repasar sus proyectos más recientes en la gran pantalla junto a Henar Álvarez. Y durante su visita, la actriz no ha dudado en aprovechar el altavoz del espacio de TVE para pronunciarse sobre algunas de sus polémicas más recientes, entre ellas su criticada participación en La Casita de Bad Bunny durante uno de sus conciertos en nuestro país.

"Antes de abrir el melón, a mí que se pida diversidad me parece maravilloso, lo voy a apoyar siempre y estoy totalmente de acuerdo", ha comenzado subrayando la actriz cuando Henar Álvarez ha rescatado el aluvión de críticas que ha recibido durante las últimas semanas por "sexualizarse" sobre el escenario del cantante pese al discurso feminista que siempre ha llevado por bandera.

Ester Expósito: "Por supuesto que se puede ser feminista, disfrutar del reggaeton y perrear hasta el suelo"

Así, cuando la conductora de 'Al cielo con ella' ha subrayado cómo una persona del equipo del artista escogía "a las tías más buenas" de entre el público para subirlas al escenario, Ester Expósito ha hecho un inciso. "Yo eso no lo sabía, pero por supuesto que no. Queremos ver la realidad, que son mujeres distintas, cuerpos distintos...", ha sentenciado la invitada de este martes antes de retomar su firme alegato.

Ester Expósito responde a las críticas sobre su visita a La Casita de Bad Bunny: “Se puede ser feminista y disfrutar del reguetón y perrear hasta el suelo”.#AlCieloConElla



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"Pero luego... Todo el puritanismo rancio este ¿Qué es?", ha preguntado entre aplausos la actriz, revolviéndose contra quiénes establecen las reglas para ser "mala o buena" feminista. "Por supuesto que se puede ser feminista, disfrutar del reggaeton y perrear hasta el suelo si te da la gana, solo faltaba. Somos muchas de hecho, pero este es un debate muy antiguo que pensaba que habíamos superado ya", ha señalado.

Ha sido entonces cuando Ester Expósito ha dado un golpe en la mesa por la hipocresía de muchas de las "voces críticas" con su cuestionado feminismo. "Yo no soy perfecta, puedes estar de acuerdo conmigo o no. Pero lecciones de feminismo de hombres que se pasan todo el año negando la violencia de género y llamándonos feminazis, las justas", ha añadido entre una oleada de aplausos.

"Lo que me parece el colmo de la hipocresía es que se apropien de nuestro discurso y de nuestras palabras para quitarnos libertad. Para decirnos cómo ser buenas mujeres, la música que nos tiene que gustar y cómo la tenemos que bailar... No, lo siento", insistía la actriz bajo la mirada afirmativa de Henar Álvarez, que ha suscrito cada una de sus palabras.

Y citando la comunicadora y especialista en género Alejandra Martínez Velasco, Ester Expósito ha querido zanjar la polémica con una firme síntesis. "Lo que molesta es que las mujeres habitemos espacios de contradicción y que seamos feministas combativas y críticas pero que también tengamos derecho a perrear, a gozar y gestionar nuestro placer como nos de la gana", ha terminado explicando.