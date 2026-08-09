'Valle Salvaje', avance semanal del 10 al 14 de agosto con un parón en RTVE y la llegada del hijo de Adriana

Esta próxima semana del 10 al 14 de agosto, los fans de 'Valle Salvaje' volverán a sufrir un parón en la emisión de la serie. Y es que el miércoles 12 de agosto, TVE ha decidido suspender tanto la ficción protagonizada por Marco Pernas y Loren Mairena como 'La Promesa' y 'Malas Lenguas' para ofrecer una programación especial por el eclipse de sol.

Así, 'Valle Salvaje' dejará su hueco a un especial de 'Directo al grano', que se prolongará hasta las 18:30 horas para vivir el ambiente previo de todas las ciudades y los preparativos para un acontecimiento histórico como este. Después, La 1 emitirá un especial de 'Aquí la tierra'.

Con ello, 'Valle Salvaje' solo emitirá esta semana cuatro episodios. Y a continuación te ofrecemos un breve avance de lo que veremos esta semana en la serie producida por Bambú Producciones:

Avance del capítulo 462 de 'Valle Salvaje' del lunes 10 de agosto

Luisa le advierte a Bárbara que ahora que ha conseguido hacerse con el hijo de Adriana tienen que tener precaución tanto con Pura y Petra como con la persona que encargó el robo y que tienen que seguir indagando para descubrir quién es.

Enriqueta pide hablar con Rafael sobre su propuesta de que le entregue el palacio a cambio de saldar la deuda que tienen con ella y Atanasio no duda en advertir al duque en que es algo arriesgado pues la mujer podría decidir expulsarles a todos y que se quedaran sin nada.

Paralelamente, Alejo asegura tener una conversación pendiente con Mercedes y su tía le confiesa que ella no quería que Rafael aceptase el acuerdo con Dámaso porque no era bueno para ellos.

Pedrito pilla a Luisa y Bárbara con el hijo de Adriana y no tarda en preguntar de quién es y de dónde ha salido. Mientras, Pepa recomienda a Martín llamar a un galeno para que examine a Amadeo porque le ve mal.

Matilde insiste a Atanasio que por mucho que Nicolás se esté esforzando las aguas de colonia no huelen bien. Por su parte, Manuela propone a don Hernando que Alejo viaje con ellos a la villa de Madrid cuando regresen a la corte para que pueda conocer a los mejores escritores.

Rafael asegura a Rosalía que María ayudó a superar el fallecimiento de Adriana y que le salvó de pensar en su propia muerte. Y Luisa no duda en preguntarles a Petra y Pura por el bebé de Adriana y las parteras le confirman que la persona que les encargó el robo es alguien muy cercana a ella y que vive bajo su mismo techo.

Avance del capítulo 463 de 'Valle Salvaje' del martes 11 de agosto

Pese a las impresiones de su madre, Braulio decide rendirse con Manuela, mientras Alejo percibe los celos que el joven ya no pude ocultar. Al mismo tiempo, el duque y su padre vuelven a enfrentarse por la deuda con Enriqueta. Una disputa que amenaza con llevarse todo por delante.

Avance del capítulo 464 de 'Valle Salvaje' del jueves 13 de agosto

Manuela incomoda a Luisa con preguntas indiscretas sobre la novela de Alejo. A su vez, Hernando calma a José Luis, ¿qué as se guarda esta vez contra Enriqueta? Y Petra, consumida por la culpa, decide enfrentarse por fin a Pura… ¿Ha llegado el final de las parteras?

Avance del capítulo 465 de 'Valle Salvaje' del viernes 14 de agosto

Victoria y Mercedes estrechan su alianza contra Dámaso. Además, cuando la Salcedo descubre al bebé que Bárbara y Luisa ocultan, ocurre algo inesperado: ¿acaso se ha encariñado con el que es su sobrino nieto? Por último, José Luis hace a Rafael una petición capaz de cambiar el destino de todos…