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Marta Flich dice sin tapujos lo que cree tras arrebatar La Séptima a Javier Ruiz y define con un término este movimiento

Roberto Jiménez por Roberto Jiménez

Marta Flich se suma a la lluvia de reacciones sobre la despedida de Javier Ruiz de 'Mañaneros 360', dejando claro lo que piensa de su salto a La Séptima y su salida de TVE

Marta Flich y Javier Ruiz
Marta Flich y Javier Ruiz | TVE

El pasado viernes, Javier Ruiz se despidió de la audiencia y de todo el equipo de 'Mañaneros 360' en TVE tras su fichaje por La Séptima. Desde entonces son muchos los rostros que se han manifestado sobre su salida y sobre su mensaje de reivindicación del periodismo en su adiós. Otra de las que no ha dudado en pronunciarse ha sido Marta Flich.

Así, la presentadora de 'Directo al grano', que a partir de ahora compartirá la conducción del magacín con Martín Barreiro tras la marcha de Gonzalo Miró a 'Malas Lenguas', ha querido dejar claro lo que piensa sobre la marcha del que ha sido su compañero a La Séptima.

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Y es que nada más despedirse de 'Mañaneros 360', La Séptima no tardó nada en oficializar el fichaje de Javier Ruiz como nuevo director de la cadena con un anuncio protagonizado por el propio periodista ironizando sobre todos los rumores en torno a su fichaje por la nueva cadena de TDT.

"Felices de contar con Javier Ruiz en este apasionante viaje que arrancaremos el 5 de noviembre. Te toca de maquinista", escribió José Miguel Contreras, uno de los impulsores de La Séptima en "X". Fue entonces cuando Marta Flich dejó bien clara su opinión al destacar que es un "fichajazo".

Pero además, Marta Flich también avanzó que seguirá a Javier Ruiz como espectadora en su nueva aventura. Lo hizo al contestar al mensaje que escribió Sarah Santaolalla junto a un vídeo del momento de la despedida del presentador de 'Mañaneros 360'.

"Es que vamos a echar mucho de menos a Javier Ruiz. Pero seguiremos siendo (yo al menos) espectadora allá donde esté. Beso grande, dulce Sarah Santaolalla", aseguró la presentadora de 'Directo al grano'.

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Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

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