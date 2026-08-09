'La Promesa' anuncia una suspensión en sus emisiones en RTVE esta semana del 10 al 14 de agosto por un evento de programación

Esta próxima semana del 10 al 14 de agosto, 'La Promesa' no se ofrecerá todos los días. TVE, en su avance, no aclara cuántas emisiones lanzará. Por ahora, mientras se mantiene ese enigma, lo que sí está confirmado es que el lunes 10 y el martes 11 se emitirá con normalidad y que el miércoles 12 no habrá capítulo debido a un cambio de programación, que acogerá -como saben- una oferta especial con motivo del eclipse solar.

Con esa suspensión del miércoles ya asegurada y con la duda de qué pasará el jueves 13 y el viernes 14 (la guía EPG todavía no se encuentra disponible), de momento te mostramos un adelanto de todo lo que deparará ese número de episodios, aún indeterminado, que La 1 de RTVE prevé ofrecer:

En primer lugar, Máximo no reconocerá a Ángela. El duque estallará de rabia por el gesto que Ángela tendrá con él, pero nadie en la mesa lo apoyará. Curro no logrará consolar a Ángela, presa de la rabia, que no concibe que Máximo sea su padre. Por su parte, Leocadia le dirá a Máximo que lo mejor que puede hacer es pedirle perdón y reconocer a Ángela, pero él se negará a sucumbir a tal acción.

Además, Lorenzo se burlará de Máximo hasta que este lo amenace con matarlo. En paralelo, Alonso les exigirá que se calmen. No puede haber más muertes en La Promesa. Pero no será el único enfrentamiento del duque de Buenaventura, que terminará encarándose a Cristóbal Ballesteros, el mayordomo de palacio, cuando este le cuestione.

La guerra en el servicio de La Promesa se recrudecerá. Ricardo, Pía y Teresa analizarán la actitud de Petra: la están perdiendo en favor de Tomasa, que la tiene atenazada. La señora Arcos suplicará a su hermana que no la obligue a atacar a sus compañeras, pero no cederá: quiere su venganza y esta es la vil forma de cobrársela.

Por otro lado, Julio volverá a sabotear a las cocineras y dejará claro que es el responsable, riéndose en su cara. Alonso, en persona, regañará a Simona y Candela por su enésima metedura de pata, y el señor de Buenaventura aprovechará para pedirle una reunión a solas, por lo que las dos amigas echarán a temblar.

Entretanto, Martina confesará a Jacobo su infidelidad. Inicialmente, Martina y Adriano compartirán la culpa que sienten ante el repentino regreso de Jacobo. Por eso, Martina no podrá más y le revelará a su prometido que hay otra persona en su vida: Adriano. Ante semejante confesión, Jacobo estallará por la traición de Martina y Adriano. A la par, la joven le contará a su enamorado que le ha desvelado toda la verdad a Jacobo, y él la apoyará, aunque se quedará preocupado.

En otro orden de cosas, Manuel se convertirá en padrino de Janita. Carlo seguirá con su campaña para casarse con María en el bautizo, y ella se enfadará con él por presionarla: no le gusta que esté usando a todo el mundo para sus propósitos. Finalmente, Samuel bautizará a Janita entre la alegría general, con Manuel ejerciendo de padrino. Aunque Carlo, por su parte, continuará triste y celoso.

Ciro y Lorenzo ultimarán su estafa a Manuel: harán dos cobros a las empresas, y él solo recibirá el de uno. Por otro lado, Manuel reprochará a su primo que Enora le haya informado de que pretende vender el manual a precio de oro. Ciro logrará amansar a Manuel sobre el manual argumentando que las empresas tienen dinero de sobra. Además, Lorenzo intercederá por Ciro en una discusión con Julieta, y perderá los estribos y estará a punto de golpearla.