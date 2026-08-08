'Sueños de Libertad', avance semanal del 10 al 14 de agosto: La crisis de Marta y Fina y un crimen que sale a la luz en Antena 3

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa tramas cruciales tras la marcha de Marisol, la reconciliación de Andrés y Valentina, la vuelta de Bianca y la decisión de Paula con Tasio.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 3 y el viernes 7 de agosto a continuación:

Avance del capítulo 622 del lunes 10 de agosto

Julia y Begoña en 'Sueños de libertad'

Gabriel le propone un plan especial a Beatriz ante el aniversario del día en el que empezaron a ser novios, admitiéndole que nunca ha dejado de sentir algo por ella, y por ello ha preparado una velada especial en Madrid con comida, paseo por el Retiro y una habitación de hotel.

Paralelamente, Julia se muestra nerviosa ante un concurso de coros. Pero, además, la confesión de la joven tras notar que su madre no es feliz en casa junto a Gabriel trastoca a Begoña.

Y en la fábrica, Gabriel se venga de Andrés y no duda en encargarle que sea él quien se ocupe de comunicar a Hugo Brossard que tienen que incrementar los precios de los perfumes, lo que puede suponer un cambio en la producción de los mismos.

Fina se encuentra con Doña Clara y le da el pésame por la muerte de Pelayo. Después, Marta le comunica a Fina cómo ha quedado el testamento de Pelayo con todas sus propiedades pasando a nombre de su madre, un hotel para Darío y una asignación económica para ella de por vida y el usufructo de sus propiedades. Aunque a Fina no le hace demasiada gracia que la acepte, pues supone renunciar a sus principios y a su dignidad.

En la colonia, la preocupación por el estado de Claudia aumenta al comprobar que tiene fiebre y, por ello, Valentina le insta a que guarde reposo. Mientras, Fina consigue convencer a Bianca para que acepte el encargo de Damián de retratar a Digna. Por último, Mabel pide ayuda a su padre para su nuevo negocio junto a Salva.

Avance del capítulo 623 del martes 11 de agosto

Gabriel y Andrés se enfrentan en 'Sueños de libertad'

Digna anima a Marta para que arregle su desencuentro con Fina por el testamento de Pelayo y le deja claro que su amor tiene que estar por encima de todo, mientas que Marta le reconoce que la presencia de Bianca en la casa grande para poder retratarla le aterra.

Gabriel se excusa en el trabajo para no asistir a la actuación de Julia porque no está dispuesto a renunciar a su plan romántico con Beatriz por Madrid. Tras descubrirlo, Begoña trata de convencerle para que posponga sus problemas en el trabajo por el bien de la niña, pero él sigue en sus trece. Mientras, Beatriz se prepara para su cita con Gabriel y acude a comprar un perfume a la tienda.

Marta sorprende a Fina con su desayuno e intenta convencerla de que aceptar la herencia de Pelayo puede suponer una manera de pagar todo el daño que les hizo, pero la fotógrafa insiste en que no está dispuesta a usar dinero sucio. Lo peor se produce cuando Bianca llega a casa de Fina para instalar allí su estudio de pintura, algo que a Marta no le hace ninguna gracia.

En la casa grande, Manuela anima a Eduardo para que vaya a ver a Roque y él accede a intentarlo sin acordarse de que tenía que llevar a Damián a Madrid para una reunión muy importante con Floral. Por su parte, Bianca llega para empezar a trabajar con Digna y ambas terminan conectando pese a sus prejuicios.

En la fábrica, Hugo Brossard comunica a Andrés que se niega a aumentar el presupuesto de las fórmulas originales, obligando a la dirección a buscar una solución. Salva sigue sin decirle a Mabel lo que de verdad piensa sobre su negocio conjunto por las deudas que tiene. Tras ello, Andrés y Gabriel tienen un fuerte enfrentamiento por los problemas económicos después de que todo se complique por la huelga de transportistas en Francia. Pablo tiene que intervenir y separarles.

Finalmente, Beatriz le cuenta a Begoña que tendrá una cita con su novio y Manuela le pide ayuda a Miguel por el grave estado de Claudia para que la examine cuanto antes.

Avance del capítulo 624 del miércoles 12 de agosto

Digna y Bianca en 'Sueños de libertad'

Tras la petición de Manuela y ante el empeoramiento de Claudia, Miguel acude a examinarla y tras ver todos los síntomas termina diagnosticando que padece una neumonía. En la fábrica, se organiza el homenaje a Antoine Brossard y Tasio intenta librarse de estar presente, pues le siguen reconcomiendo las culpas por la muerte del francés, pero Gabriel le obliga a quedarse. Y Andrés llega con una buena noticia, ya que ha logrado alcanzar un acuerdo con el proveedor de esencias para mantener los precios a cambio de un contrato de exclusividad.

Fina no puede ocultar ante Bianca su decepción con Marta por la actitud que está teniendo con el tema de la herencia de Pelayo y, para complacerla, la argentina comparte con ella un dulce de leche produciéndose un momento de gran complicidad hasta el punto de estar al borde de besarse. Por si fuera poco, después, Marta se cela de la relación de Bianca con Digna al comprobar lo bien que se llevan.

Valentina acude al dispensario para hablar con Nieves y le confiesa que la historia que le contó de una amiga con traumas con los hombres pertenecía a ella. La enfermera le recomienda que pase una noche con Andrés, sin ir más allá, para conseguir poco a poco confianza en él. Mientras, Tasio se refugia en el alcohol por los remordimientos que tiene por la muerte de Brossard y Paula trata de apoyarle, pero él reacciona con frialdad hacia ella.

Eduardo comparte con Manuela que Roque sigue sin querer verle. Mientras, Damián abronca al chófer por haberle dejado tirado con la reunión con Floral aunque decide darle una nueva oportunidad. Por otro lado, Gabriel trata de ganarse el perdón de Julia por no acudir a su actuación.

Digna invita a Valentina a cenar a su casa y ella acepta para pasar así la noche con Andrés, siguiendo los consejos de Nieves. Por último, los Salazar celebran una cena familiar para hablar sobre los detalles del restaurante que van a montar Mabel y Salva. Sin embargo, todo se tuerce cuando el dueño de la cantina confiesa que no está preparado para poder llevar a cabo un negocio de tal calibre.

Avance del capítulo 625 del jueves 13 de agosto

Paula y Tasio en 'Sueños de libertad'

Andrés y Valentina se despiertan felices tras pasar la noche juntos y haber dado un paso más allá en su relación. Por su lado, Mabel se mosquea con Salva por su comportamiento durante la cena, y explota contra él en la cantina por no haber sido capaz de decirle antes que no le hacía ilusión la idea de montar un restaurante. La tensión entre ellos va a más confirmándose que las cosas en la pareja no van bien.

Otra pareja que intenta recomponer sus problemas es la de Marta y Fina. La De La Reina le confiesa que le impactó descubrir que Bianca va a pasar tiempo en su casa y le hace una propuesta a Fina sobre el dinero de Pelayo: donar todo a una asociación que ayude a personas enfermas sin recursos. Una idea que parece convencer a la fotógrafa, pues considera que es muy generosa.

Miguel acude a visitar a Claudia para comprobar que el tratamiento contra la neumonía está haciendo efecto. Tras ello, el doctor comparte con Nieves su encuentro con la dependienta y ella le hace reflexionar sobre su ruptura. Es entonces cuando Miguel se da cuenta de que su ruptura con Claudia ha provocado sufrimiento en ambos. Paralelamente, Mabel comparte con su padre la decepción con su pareja y Pablo intercede para que ambos puedan resolver sus diferencias.

En la fábrica, Andrés y Gabriel vuelven a tener un desencuentro y ambos se acusan de ser pelotas de Hugo Brossard. Posteriormente, Andrés se comporta con Julia como el padre que nunca tuvo. Lo que nadie espera es que Gabriel ha decidido finalmente cancelar sus planes con Beatriz y acudir a la actuación de la niña. Una decisión de última hora que provoca que Beatriz se enfurezca con Gabriel.

Tasio le pide perdón a Paula por haber pagado con ella sus frustraciones y termina haciéndole una peligrosa confesión que puede traerle problemas. Así, Tasio le confiesa que Antoine Brossard murió por su culpa por haberle quitado el pastillero, dejando en shock a la dependienta, que no sabe cómo reaccionar ante la confesión de un crimen.

Avance del capítulo 626 del viernes 14 de agosto

Bianca en 'Sueños de libertad'

Los problemas de Salva y Mabel sacuden su relación, tras la actitud de él en la cena familiar y por haberle ocultado que no quería llevar a cabo el negocio del restaurante. Ambos se sinceran sobre sus sentimientos, produciéndose una nueva discusión entre ellos.

Damián y Digna invitan a Begoña y a Julia a cenar en un restaurante de Toledo para celebrar las buenas noticias, pero Begoña tiene que hablar con Gabriel y él le pone una serie de condiciones a su mujer para aceptar que acuda a dicha cena.

Tras descubrir los planes de Marta con la herencia de Pelayo por boca de Bianca, Doña Clara decide hacerle una inesperada propuesta a su nuera. Miguel y Claudia deciden aclarar su situación y los malentendidos en su relación tras la ruptura. Y ella le deja claro que le eligió sabiendo todos sus problemas.

Gabriel trata de recompensar a Beatriz tras dejarla plantada con su cita por acudir finalmente a la actuación de Julia, pero ella se muestra muy dolida con él y también le confiesa a Begoña que su relación con su pareja no pasa por un buen momento.

Paula toma una decisión sobre su relación con Tasio después de haberle hecho cómplice del secreto sobre la muerte de Brossard. Y finalmente, Valentina y Andrés dan un paso más en su relación y terminan acostándose, dando rienda suelta a su pasión.