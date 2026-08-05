'Sueños de Libertad', avance del capítulo 620 del jueves 6 de agosto: el adiós de Marisol y la derrota de Gabriel

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa tramas cruciales tras la vuelta de Bianca, la marcha de Marisol tras su aborto y el delicado futuro de la fábrica por las nuevas fórmulas de los perfumes por petición de Gabriel.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio informa a Damián que ha conseguido llegar a un acuerdo con Floral para que La Industrial empiece a colaborar con ellos. Por su parte, Gabriel advierte a Begoña después de que Julia se haya atrevido a cuestionarle por lo que está pasando con los nuevos perfumes.

Tras su conversación con Marta, Fina toma una decisión sobre la propuesta de trabajo de Bianca y le confirma que ha decidido aceptarla. Por su parte, Marta y Claudia tratan de convencer a Paula para que acepte la propuesta de Doña Clara y se marche a Europa con ella.

Antes de volver al pueblo, Marisol llama a Pablo para tratar de saber por qué entre él y Damián hay problemas y le hace ver que se está equivocando con él y le confiesa que el De La Reina es un buen hombre pues le salvó la vida tras haberse intentado suicidar.

Después de su charla con Nieves, Valentina da el paso y se declara a Andrés y le dice que quiere volver a intentarlo con él para conseguir superar su trauma del pasado con Rodrigo. También Miguel aclara su situación con Claudia y le confiesa que lo que siente por ella es muy fuerte pero no está preparado para tener una relación con ella.

Gabriel recibe una llamada de Hugo Brossard en la que le anuncia su decisión de volver a las fórmulas originales pues no está dispuesto a que la reputación de las Perfumerías siga cuesta abajo. Tras ello, Gabriel le deja claro a Andrés que el director va a seguir siendo él.

Por último, Pablo cita a Damián para agradecerle lo que ha hecho por Marisol y le confiesa que sabe que le ayudó para evitar que se suicidara y ambos terminan reconciliándose.

Gabriel y Andrés en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', después de que Tasio le propusiera llegar a un acuerdo con Floral tras la negativa de Gabriel de que La Industrial sea el proveedor de las Perfumerías, Damián se replanteaba la propuesta de su hijo sobre todo a raíz de que Digna también apoyara la idea de Tasio.

Doña Clara le hacía una oferta inesperada a Paula y le proponía que le acompañe en su viaje por Europa después de que la amiga con la que iba a viajar se haya roto la cadera.

Nieves convencía a Pablo y ambos acudían a visitar a Marisol para despedirse de ella antes de marcharse a casa con sus padres y Pablo no dudaba en pedirles perdón tanto a la joven como a su mujer por el daño que les ha hecho y le deseaba que sea muy feliz. Y en la cantina, Mabel proponía hacer cambios con sus nociones de interiorismo pero a Salva no le convencían.

En la fábrica, Andrés se encaraba con Gabriel por su actitud con la duquesa de Valdezarza y haber metido a las Perfumerías en un problema. Tras ello, le lanzaba un órdago a Gabriel y llamaba a Hugo Brossard para conseguir reconducir la situación. Posteriormente, le pedía una cita a Valentina y ella terminaba aceptando.

Claudia seguía el consejo de su tía y acudía a ver a Miguel al dispensario y se sinceraba con él sobre su historia de amor con Mateo y cómo perdió tanto a su marido como a su bebé en un accidente de coche. Por su parte, tras su última conversación con su tío, Roque no dudaba en hacerle una pregunta comprometida a Eduardo y le cuestionaba si él es su verdadero padre.

Marta y Fina tenían una conversación sobre la propuesta de Bianca y ambas acordaban que la fotógrafa acepte el trabajo sin que eso pueda suponer poner en riesgo su relación. Y finalmente, Beatriz conseguía que Gabriel no de su brazo a torcer con la nueva fórmula de los perfumes.