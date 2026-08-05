El feo gesto que se captó en 'El verano se mueve' con Gema López que reconfirma el veto a los rostros de 'Sálvame'

Hace dos semanas llamó la atención cómo 'Fiesta' dedicó buena parte del programa a cubrir la boda de Susanna Griso con su marido a pesar de ser un rostro de Antena 3. Sin embargo, este martes, otro espacio de Telecinco y de la misma productora como es 'El verano se mueve' ha tenido un gesto completamente diferente con uno de los rostros estrella de 'Espejo Público' como es Gema López.

Y es que el programa que presenta Ion Aramendi ha sorprendido al blurear la cara de Gema López al hacerse eco de una de las portadas que protagonizó Terelu Campos en bañador hace unos años. En esa misma portada, aparecía la que fuera compañera de la colaboradora en su etapa en 'Sálvame'.

Un detalle que no ha pasado desapercibido para algunos espectadores en redes sociales. Y es que ha llamado la atención que se haya difuminado a Gema López pues el resto de fotografías que aparecían en las portadas que protagonizaron Terelu Campos y Carmen Borrego no se habían tocado. Así, se podía ver tanto a Mercedes Milá siendo un rostro de TVE como a Isa Pantoja y Omar Montes o la princesa Leonor y su hermana Sofía.

Telecinco pixela la imagen de Gema López mientras enseñaban portadas de revistas donde salían las Campos pic.twitter.com/amAjpeWL7T — EliamSweet (@eliamsweet) August 4, 2026

Con ello, 'El verano se mueve' ha vuelto a confirmar el veto de los programas de Telecinco a mostrar a los colaboradores que formaron parte de 'Sálvame'. Algo que también sucedía con Belén Esteban hasta que hace unos meses se levantó dicha censura coincidiendo con el regreso de Ylenia Padilla.

Así, tres años después de la cancelación de 'Sálvame' algunos de sus rostros siguen siendo tabú en Telecinco como ha pasado con María Patiño, Kiko Hernández, la propia Gema López y hasta Kiko Matamoros, a quién en los últimos tiempos se le ha nombrado como "el padre de Laura Matamoros" o "el ex marido de Makoke".