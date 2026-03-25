El equipo de 'Espejo Público' se burla de Alejandra Rubio tras apartarse de Telecinco y contradice el motivo real

Tan solo unos días después de anunciar su segundo embarazo a golpe de exclusiva en 'De Viernes', Alejandra Rubio sorprendía a sus compañeros de Telecinco anunciando su retirada de la televisión. Un giro en su trayectoria profesional que ha sido analizado con lupa este miércoles en 'Espejo Público', donde Gema López no se ha cortado en sentenciar con dureza a la hija de Terelu Campos y su doble moral.

"Alejandra Rubio no puede más. Ha decidido dejar los medios de comunicación. Todas las críticas que ha recibido le han pasado factura", ha comenzado señalando la copresentadora de 'Espejo Público', lamentando, con sorna, que "España pierde a una gran comunicadora" tras esta decisión. "Sin duda alguna, echaremos de menos sus grandes aportaciones", añadía la periodista antes de profundizar en la retirada de Alejandra Rubio desde el sofá de 'Más Espejo'.

Gema López reacciona a la retirada de Alejandra Rubio a raíz de su nuevo embarazo: "Viven constantemente en un polidrama"

Fue durante su última intervención en 'Vamos a ver' cuando la sobrina de Carmen Borrego confesó ante Patricia Pardo y compañía su deseo de alejarse del mundo de la televisión excusándose en su delicado estado al inicio del embarazo. "No puedo seguir llevándome los disgustos que me llevo", señaló de nuevo molesta por ser objeto de debate en las tertulias de la cadena. "Las Campos siempre tienen una excusa para justificar el cabreo. La crítica va al margen. Todo el mundo le ha deseado lo mejor", ha sentenciado Gema López desde Antena 3.

Sarcasmo entre el equipo de ‘Espejo Público’ con el abandono televisivo de Alejandra Rubio: “La tele pierde a una grande. Su estado es que está embarazada, no está enferma.”

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"Ellas viven constantemente en el polidrama. Son varios los dramas que siempre tienen", añadía la periodista, manteniendo su habitual tono crítico con la pareja de Carlo Costanzia y mostrando su confusión por el mensaje de Terelu tras el anuncio de su hija, pues no entiende que la malagueña "sienta mucho" por lo que está pasando su hija. "No tiene ninguna enfermedad", ha recordado visiblemente indignada la copresentadora.

"No ha tenido un accidente. Ha decidido voluntariamente, en su pleno derecho a hacer una entrevista, ha tenido una serie de críticas. Ya está. Me sorprende que quien más conoce el negocio que es la madre, esto lo lleve como el fin de una vida", ha insistido Gema López, sin suavizar su tono contra la menor del Clan Campos. A su vez, ha advertido que su regreso al "dinero fácil" de la televisión llegará tarde o temprano.

"Dedicándote a otra cosa no cobras 60.000 euros por contar un embarazo", ha subrayado la conductora de 'Más Espejo'. Y es que, durante su despedida de 'Vamos a ver', Alejandra Rubio dejó claro que "económicamente no necesitaba" acudir a su puesto de trabajo en la tertulia del programa. Sin embargo, la antigua colaboradora de 'Sálvame' ha elevado una clara advertencia a la joven.

"Cuando de joven se da mucho dinero a cambio de muy poco esfuerzo, el medio te termina fagocitando. Cada vez se pide más. Si no estás dispuesta a dar más y entras en contradicción, te devora", ha recordado Gema López. "Ella no lo ha asumido, esto es algo que llevo diciendo mucho tiempo, y no es consecuente con el motivo por el que está ahí", ha recalcado sobre la presencia de la joven en los programas de Telecinco y el constante reniego de su papel de personaje del corazón.

Ha sido entonces cuando Isabel Rábago ha lanzado su predicción sobre la retirada de Alejandra Rubio. "Me voy a mojar, independientemente de un embarazo complicado, ella tiene la suerte de poder darse en su casa meses. Va a ver un retorno con todo tipo de orquesta y exclusivas y demás", ha señalado la periodista. "No le gusta la vida que tiene y le hubiera gustado dedicarse a otra cosas. Que le repitan todos los días que vive de vender su vida no le gusta", sentenciaba. "Estoy con Isabel, vas a volver porque esto es más fácil y menos duro", ha terminado añadiendo López.