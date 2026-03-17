Susanna Griso carga contra el equipo de 'El programa de Ana Rosa' tras pisar un directo de 'Espejo Público'

Susanna Griso ha terminado lanzando un inesperado dardo a Ana Rosa Quintana y Telecinco este martes mientras 'Espejo Público' vivía una tensa conexión en directo. El espacio de Antena 3 se ha desplazado hasta Hornachos, en Badajoz, para entrevistar a la familia de Francisca Cadenas tras la última hora en la investigación de su asesinato. Y en mitad de la rueda de prensa improvisada a pie de calle, Susanna Griso se ha visto obligada a dar un toque de atención a la reportera de 'El programa de AR' que compartía plano durante el directo.

El hallazgo de los restos óseos de Francisca, que desapareció el 9 de mayo de 2027 en el municipio extremeño, ha vuelto a poner en el punto de mira a sus familiares. Y su viudo, Diego Menses, ha terminado atendiendo a los medios este martes a las puertas de su casa. Así, diferentes micrófonos de Antena 3, Telecinco, TVE y otras cadenas se apilaban ante el marido de la fallecida solapando pregunta tras pregunta.

Susanna Griso critica la actitud de una reportera de 'El programa de AR' en pleno directo

Pero pasado un rato, Miguel Ángel Silva, reportero de 'Espejo Público' que se encontraba en la escena, ha terminado poniendo fin a la intervención del magacín en la ronda de preguntas por las constantes intromisiones de Rocío Romero, reportera de 'El programa de AR', que no paraba de interrumpir las respuestas a las preguntas de sus compañeros. "Si os parece por no seguir molestando mucho más, yo creo que ha sido bastante generoso Diego con nosotros", anunciaba entonces Silva a Susanna Griso y compañía.

Susanna Griso en 'Espejo Público'

"Claro que sí, déjalo ahí", ha resuelto la conductora de 'Espejo Público' apreciando también la aparatosa escena que estaban viviendo entre los distintos reporteros. Ha sido entonces cuando la periodista ha aprovechado para propinar un tirón de orejas a la reportera de Ana Rosa Quintana. "A la compañera de Telecinco, le digo que cuando haces preguntas, está bien escuchar las respuestas", ha señalado la comunicadora a modo de réplica.

Así, el reportero del espacio de Antena 3 aclaraba los motivos de su retirada, poniendo el foco en la familia. "Yo creo que ya nos ha atendido lo suficiente y no hay que seguir molestando. Este auto tiene un valor informativo y nosotros tenemos que cubrirlo, pero cuando nos han pedido respeto nosotros hemos querido tenerlo", ha asegurado el compañero de Susanna Griso, ya alejado de la improvisada convocatoria de medios.

"Justo se ha acercado aquí, nos ha atendido amablemente, le hemos preguntado si podíamos preguntar. Yo he querido hacer el trabajo lo más profesionalmente posible, sin intervenir si preguntaba otra compañera...", ha subrayado Miguel Ángel Silva, cargando también contra las constantes interrupciones de la periodista de 'El programa de AR'. "Por mi parte espero que se haya visto así", ha terminado añadiendo.