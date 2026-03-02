Estalla la tensión en 'Espejo Público' con Ofelia ('MasterChef') tras la polémica de los impuestos: "Lo estáis tergiversando"

'Espejo Público' ha tenido a Ofelia Hentschel, conocida por su paso por 'MasterChef 9', como una de las protagonistas indiscutibles de su emisión de este lunes. La joven ha firmado una escena llena de tensión durante su conexión en directo con Susanna Griso y compañía para denunciar su situación en Dubái tras el ataque masivo lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Me encantaría irme a mi casa o que la embajada me diese una solución o una respuesta", ha comenzado denunciando la televisiva durante su intervención en el espacio de Antena 3, intensificando sus críticas al Gobierno Español y la embajada. "Dejad de pagar impuestos, porque como veis, no están sirviendo de nada y estamos totalmente desamparados", ha llegado a señalar la invitada, desesperada por su situación en el país tras los bombardeos.

Así, Hentschel no ha dudado en arremeter contra Pedro Sánchez por publicar vídeos "con la bici haciendo de influencer" en sus redes sociales mientras miles de españoles se encuentran en esta complicada situación en Dubái. "Nuestros trenes descarrilan, nuestros médicos están saturados y cuando en un país en guerra los turistas no son informados ni desalojados", ha denunciado la joven ante las cámaras de 'Espejo Público' antes de que los colaboradores del magacín comenzasen a echar su discurso por tierra.

"Yo estoy como tú, si estuviese en tu situación requeriría de una embajada. ¿Pero sabes lo que dice la embajada que yo no se si tú lo has leído? Te voy a leer el mensaje de advertencia que hace la embajada cuando alguien viaja a Emiratos", ha comenzado advirtiendo la periodista Ana Iris Simón a la exconcursante de 'MasterChef', que le escuchaba visiblemente agitada.

"Lo lógico es que yo tan pronto compre un billete a Dubái desde España me llegue un mail de la embajada y no viajo ni loca", recriminaba rápidamente la invitada de 'Espejo Público' levantando críticas entre el sofá de colaboradores. "Lo que está diciendo ella es que las diligencias le podrían haber informado", advertía entonces Susanna Griso en un intento de defender a la joven. "Bueno pero también te informas tú como ciudadana", añadían al otro lado del sofá.

"Yo tengo amigos que por trabajo han tenido que pasar por Dubái y no se les informó evidentemente pero es que tampoco piensas que se va a cerrar el espacio aéreo de esa manera", ha explicado entonces la conductora del espacio de Antena 3 antes de que Juan Soto Ivars ofreciese su análisis más sincero sobre la queja de la joven. "Yo creo que estamos mezclando temas", denunciaba el periodista.

"¡Vamos a ver, Dubái es el país más seguro del mundo!", ha llegado a exclamar Ofelia Hentschel, impaciente por cómo el debate estaba volviéndose en su contra. "¿Me puedes explicar qué país del mundo recibe 170 misiles y los intercepta todos?", preguntaba entonces la invitada con gesto serio. "Lo que te dice el mensaje es que aunque es un país seguro puede pasar", insistía Ana Iris Simón, recriminándole no haber comprobado la advertencia de la Embajada antes de viajar.

"Ana Iris, el riesgo se desconocía, por tanto no se podía avisar antes. Es que estáis hablando de otra cosa", ha señalado entonces el colaborador de 'Espejo Público'. "¿Pero tú no sabes cómo está oriente medio en este momento?", insistía la periodista. "Por mucho que tú lo sepas tú vas una semana antes y no te pasa nada porque esto se ha desatado por el ataque de Estados Unidos a Irán", ha resuelto el comunicador.

"Estaba anunciado de hace dos semanas", insistía Simón sin éxito. "Hay dos cosas diferentes, de lo que se queja Ofelia tiene todo el sentido. Cuando empiezan a caer los misiles, a ser interceptados, en esa situación sí que tienes que recibir de tu embajada una llamada, un correo. Eso es lo que no recibe y por lo que se queja", ha aclarado Juan Soto Ivars. Ha sido entonces cuando la periodista ha arremetido contra la joven por su llamada a dejar de pagar impuestos.

"¿Pero cómo vamos a sufragar todo eso que Ofelia reclama?", le ha preguntado la colaboradora de 'Espejo Público' con sorna. "Mira Ana Iris a mí no me vayas a decir de sufragar o no sufragar que no sabes a dónde están yendo nuestros impuestos, porque se está demostrando qué a ver dónde están yendo...", recriminaba la joven. "Tú sí, pero te quejas de una dejación por parte del Estado a la par que clamas que el Estado no existe. ¿Cómo vamos a sufragar los mensajes que te manda la embajada sin impuesto?", ha insistido Ana Iris.

Llegados a este punto, Ofelia terminaba plantándose ante la periodista. "¿Pero usted de dónde salió?", ha preguntado la joven con desprecio al otro lado de la videollamada. "Yo de la universidad, del periódico ¿y tú de dónde has salido?", ha respondido la colaboradora. "¿De dónde has salido tú para no saber que desde hace dos semanas había un ataque anunciado que a lo mejor cuando viajas tienes que ser consciente de la situación geopolítica?", sentenciaba Ana Iris Simón.

"Sí, me ha pillado a mí y a 15.000 turistas españoles más, la única inteligente eres tú Iris", señalaba la invitada de 'Espejo Público' en un intento de defenderse. "Es que creo que estáis tergiversando las cosas, nuestro país en Dubái actualmente lo está haciendo bien porque no nos pueden sacar, entonces no podemos pedir", denunciaba entonces la joven, pidiendo al panel de colaboradores una mayor comprensión en lugar de "confundir" sus palabras.