Lista de imitaciones de la Gala 10 de 'Tu cara me suena 13': Actuaciones y artistas del próximo viernes 19 de junio en Antena 3

'Tu cara me suena' vivió este viernes 12 de junio una novena gala decisiva que se saldó con la tercera victoria de un concursante que continúa firme en su tarea de convertirse en el ganador de esta edición. Si bien Jesulín de Ubrique custodió el fondo del ranking como M-Clan, Leonor Lavado tampoco aprovechó su training VIP de esta semana para ponerse en la piel de su compañera Paula Koops.

El primer puesto de la noche fue a parar por tercera vez en esta edición de J Kbello, que este viernes volvió a deslumbrar por encima del resto de sus compañeros con su fiel imitación de Elvis. La segunda posición la ocupó esta semana María Parrado, que puso a todos a bailar con la Superbowl de Merche. Y el bronce de esta gala quedó en manos de Martín Savi, que logró brillar con su versión de 'Bohemian Rhapsody'.

Una vez se conoció la clasificación de la novena gala, los nueve concursantes de 'Tu cara me suena 13' pasaron por el pulsador para conocer a qué artistas tendrán que imitar esta semana en la décima gala del programa de Antena 3.

Desde... entre las imitaciones de la próxima gala de 'Tu cara me suena' en Antena 3

Esta nueva semana vendrá cargada de grandes artistas y números de infarto. Desde Leonor Lavado que tendrá que convertirse junto a un amigo en Bad Gyal y Juanka, pasando por el número de Sole Giménez como Kylie Minogue y la dura tarea de María Parrado de enfundarse en el traje de cola de Isabel Pantoja. Por otro lado, Martín Savi también tendrá que recurrir a un conocido para meterse en la piel de David Bisbal y Luis Fonsi el próximo viernes.