'El perro andaluz' con Manu Sánchez da la sorpresa con sus resultados de audiencia en RTVE, condicionados por el Mundial

'El perro andaluz', el nuevo formato de La 1 de RTVE con el cómico Manu Sánchez, se estrenó este jueves 11 de junio en una noche de pros y contras. Por un lado, su lanzamiento estaba precedido del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, lo cual era una gran ventaja. Y, por otro, se enfrentaba a la final de 'Supervivientes 2026', que representaba una fuerte competencia desde Telecinco.

Sin embargo, con los datos en la mano, han pesado más esos pros. El primer encuentro deportivo del torneo intercontinental arrasó en La 1 con un rotundo 28% de cuota de pantalla y más de 3,3 millones de telespectadores. Grandes registros que auspiciaron el mordisco del 'perro' Manu Sánchez a la tarta de las audiencias.

No lideró, pero, en estricta competencia, se quedó a tan solo cuatro décimas de imponerse a la gala final de 'Supervivientes 2026' con un 15,1% y un 15,5% de share respectivamente en el tramo en el que coincidieron ambas emisiones, de 23:06 a 00:40 horas.

A continuación, analizamos el rendimiento del primer programa de 'El perro andaluz' gracias a un informe exclusivo elaborado por la consultora Dos30' que nos permite ver los resultados por targets, la curva minuto a minuto y el seguimiento por comunidades autónomas.

En primer lugar, atendiendo al perfil, 'El perro andaluz by Manu Sánchez' destacó más en hombres (17,9%) que en mujeres (12,7%). Por targets de edad, sobresalió la cuota en niños (4-12) con un 26,7% y en jóvenes (13-24 años) con un 23,4%. Destacadas fueron las cifras también en adultos jóvenes (25-44 años) con un 16,7% y en adultos (45-64 años) con un 15,7%. El peor registro se produjo en mayores +65 con un 12,6%. Por su lado, el target comercial se elevó a un 18%.

En cuanto a la curva minuto a minuto, esta refleja que el promedio global estuvo un tanto 'dopado' por el exitazo previo del fútbol y su efecto arrastre. El primer minuto (23:07 horas) rozo el 18%, siendo precisamente el de mayor cuota y el de más seguimiento (2.076.000).

Sin embargo, la tendencia fue claramente descendente y el último minuto (00:40 horas) cerró con un 12,3%. Pasó de más de dos millones de espectadores en el inicio a menos de 800 mil. Por tanto, habrá que permanecer atentos a su evolución.

Por último, en lo que respecta a los mercados, 'El perro andaluz' despuntó en Murcia (21%), Baleares (19,8%) y Castilla-La Mancha (18,7%). Además, en territorios de importancia como Andalucía (17,2%), la Comunidad de Madrid (16,2%) y Castilla y León (15,7%) los datos también se situaron por encima de la media nacional (15,1%). En la otra cara de la moneda, Canarias, con un pobre 6,8%.