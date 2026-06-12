La victoria de Maica Benedicto otorga a 'Supervivientes 2026' la final menos vista y competitiva de la historia del formato

'Supervivientes 2026' coronó a Maica Benedicto en una final que promedió un 18,3% de cuota de pantalla y más de 1,1 millones de telespectadores de media. Unos datos que, a pesar de ser excelentes indudablemente, reflejan la debilidad que ha presentado esta edición y avisan de un posible desgaste.

Asistimos a la final menos vista y competitiva de toda la historia, contando incluso la versión 'All Stars', que en su primera edición, sin troceo, anotó un 18,6%. En cuanto a las temporadas regulares, solo la de 2023 (también sin fragmentación) y la de 2010 descendieron del listón del 20% con un 19,1% en ambos casos.

Maica Benedicto se ha sumado al palmarés de ganadores, recogiendo el testigo de Borja González, con un desenlace que se deja por el camino 7,6 puntos respecto a la final de 'Supervivientes 2025', que registró un arrollador 25,9% de cuota de pantalla y más de 1,7 millones de telespectadores. En este parámetro, el reality aventurero ha perdido casi 600 mil seguidores de una edición a otra.

La final de #SVFinal ARRASA con un 18.3%, 1.139.000 y 2.705.000 espectadores únicos



➡️ 2º mejor dato de toda la temporada



➡️ Supera en +5.3 puntos a la 2ª opción#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/xapCxZ1urP — Dos30' (@Dos30TV) June 12, 2026

Es también llamativo que una final no marque récord de temporada, como ha sido el caso. Suele ser habitual, y así venía sucediendo año tras año, que la gala de proclamación del ganador o ganadora fuera la más vista y la de mayor índice de share. Sin embargo, esta vez no ha sido así y la final de 'Supervivientes 2026' ha obtenido su cuarto mejor resultado por detrás del 21,1% del estreno y de las dos emisiones a lo largo de la edición que superaron el 19%. Otro indicador más a tener en cuenta en Mediaset.

El contexto de las audiencias de 'Supervivientes 2026', buque insignia de Mediaset

No obstante, aunque hablamos de las peores audiencias para una final del reality por antonomasia, hay que poner los datos en contexto para extraer una lectura más positiva y también objetiva. Además de que el casting ha sido menos atractivo, con buena parte de los perfiles desconocidos para el público general y con poca intención de remar a favor de obra, el concurso ha tenido que lidiar en una Telecinco que ha agudizado aún más su crisis si cabe (actualmente promedia un 9,3%).

Y no solo eso. 'Supervivientes', al igual que otros concursos o formatos de telerrealidad, se ha visto favorecido históricamente por la retroalimentación a lo largo de la parrilla de la cadena. En cambio, este año, los espacios en directo, a excepción de 'De Viernes', han optado por la ignorancia y eso ha restado mucha presencia e inercia al programa. Otro punto claramente en contra.

Si ampliamos el foco, tal vez la noche elegida no era tampoco la más propicia. Este jueves arrancó el Mundial FIFA 2026. El primer partido (México-Sudáfrica) en La 1 de RTVE arrasó con un 28% y más de 3,3 millones de espectadores. Compitió con el tramo previo de 'Supervivientes' (8,6%) e impulsó al estreno de 'El perro andaluz by Manu Sánchez' a un gran 15,1%.

GRAN ESTRENO de #ElPerroAndaluz con @_ManuSanchez_ al registrar un 15.1% de share y una media de 1.282.000 espectadores en @la1_tve



➡️ Más de 4.1 millones de espectadores conectaron en algún momento



➡️ Crece al 18% de share en Target Comercial#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/uTxqyC8hqO — Dos30' (@Dos30TV) June 12, 2026

El nuevo formato de la cadena pública sacó provecho al arrastre del encuentro deportivo y firmó un destacado debut. De hecho, en estricta coincidencia, de 23:06 a 00:40 horas, se quedó a solo cuatro décimas de la final de 'Supervivientes 2026' (15,5%).

Así, este contexto televisivo de fuerte competencia igualmente fue un factor que perjudicó notablemente al desenlace del concurso de supervivencia. Eso sí, pese a su rendimiento más exiguo, conviene resaltar que con ese 18,3% de media superó en la franja completa a La 1 de TVE en 5,3 puntos y a Antena 3, su rival directo, en 13 puntos. Estas métricas también dan cuenta de la situación en la que se sitúa la televisión a nivel general y de que 'Supervivientes' continúa siendo el buque insignia de Mediaset.