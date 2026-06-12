El público dicta sentencia al estreno de 'El perro andaluz' con Manu Sánchez en TVE y hay una ovación mayúscula

Tras una campaña de promoción que se ha intensificado en las últimas semanas, La 1 ha aprovechado este jueves el inicio del Mundial para estrenar justo después del partido inaugural su nueva gran apuesta de entretenimiento para este verano. Hablamos de 'El perro andaluz', el nuevo show de humor de Manu Sánchez.
Tras el fiasco del programa que presentó Dani Rovira y la bajada de audiencia de 'Al cielo con ella', La 1 vuelve a apostar por un late show en su programación con este nuevo programa conducido por el cómico sevillano y que cuenta con ADN andaluz.
'El perro andaluz' combinará humor, música, entrevistas, actualidad y reflexión social desde una mirada contemporánea, abierta y conectada con todo el país desde Andalucía. Y es que el formato se graba con público en directo en el Cartuja Center CITE de Sevilla.
Cada entrega construirá un universo propio en el que convivirán la entrevista, la improvisación, la música en directo y la actualidad, con el humor como principal hilo conductor. La escenografía del programa recrea un singular universo presidencial en el que se desarrollan entrevistas, actuaciones musicales, monólogos y secciones de actualidad.
Los encargados de inaugurar y apadrinar 'El perro andaluz' han sido el cantante Manuel Carrasco y el ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Asimismo, el programa ha realizado en su estreno un homenaje al célebre Jesús Quintero con la visita de su hija Andrea Quintero y un repaso a programas como 'El perro verde'.
El programa contará además con una singular “junta de gobierno” formada por colaboradores y figuras reconocibles del panorama cultural y social español, entre ellas las actrices María Galiana ('Cuéntame cómo pasó') y Mari Paz Sayago ('Valle Salvaje'). Entre sus secciones destacará también la OCC, la Oficina Contra el Centralismo, una mirada en clave de humor sobre las dinámicas territoriales y la actualidad. La música tendrá un papel fundamental dentro del formato, conectando tradición, identidad andaluza y contemporaneidad a través de actuaciones e interpretaciones en directo.
Ovación mayúscula al estreno de 'El perro andaluz' con Manu Sánchez
Como era de esperar, el estreno de 'El perro andaluz' con Manu Sánchez ha generado mucho interés en redes sociales y han sido muchos los que han utilizado "X" para dar su veredicto al nuevo show de humor. Y nada más empezar las redes se han llenado de aplausos hacia el humorista y hacia RTVE por contar con un programa así.
"Espectacular comienzo de #ElPerroAndaluzRTVE by @_ManuSanchez", destacaba un usuario. "#ElPerroAndaluzRTVE que grande, en máxima audiencia. ¡Viva Andalucía libre! Gracias @_ManuSanchez_ por poner a Andalucía en el centro del mundo", escribía otro.
"Muy grande @_ManuSanchez_ . #elPerroAndaluzRTVE programa para romper moldes y derribar estereotipos. Siempre contigo!", añadía otro en alusión al monólogo que ha realizado el cómico en defensa de la sanidad pública y de la inmigración.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.