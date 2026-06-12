El público dicta sentencia al estreno de 'El perro andaluz' con Manu Sánchez en TVE y hay una ovación mayúscula

Tras una campaña de promoción que se ha intensificado en las últimas semanas, La 1 ha aprovechado este jueves el inicio del Mundial para estrenar justo después del partido inaugural su nueva gran apuesta de entretenimiento para este verano. Hablamos de 'El perro andaluz', el nuevo show de humor de Manu Sánchez.

Tras el fiasco del programa que presentó Dani Rovira y la bajada de audiencia de 'Al cielo con ella', La 1 vuelve a apostar por un late show en su programación con este nuevo programa conducido por el cómico sevillano y que cuenta con ADN andaluz.

'El perro andaluz' combinará humor, música, entrevistas, actualidad y reflexión social desde una mirada contemporánea, abierta y conectada con todo el país desde Andalucía. Y es que el formato se graba con público en directo en el Cartuja Center CITE de Sevilla.

Cada entrega construirá un universo propio en el que convivirán la entrevista, la improvisación, la música en directo y la actualidad, con el humor como principal hilo conductor. La escenografía del programa recrea un singular universo presidencial en el que se desarrollan entrevistas, actuaciones musicales, monólogos y secciones de actualidad.

Los encargados de inaugurar y apadrinar 'El perro andaluz' han sido el cantante Manuel Carrasco y el ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Asimismo, el programa ha realizado en su estreno un homenaje al célebre Jesús Quintero con la visita de su hija Andrea Quintero y un repaso a programas como 'El perro verde'.

El programa contará además con una singular “junta de gobierno” formada por colaboradores y figuras reconocibles del panorama cultural y social español, entre ellas las actrices María Galiana ('Cuéntame cómo pasó') y Mari Paz Sayago ('Valle Salvaje'). Entre sus secciones destacará también la OCC, la Oficina Contra el Centralismo, una mirada en clave de humor sobre las dinámicas territoriales y la actualidad. La música tendrá un papel fundamental dentro del formato, conectando tradición, identidad andaluza y contemporaneidad a través de actuaciones e interpretaciones en directo.

Ovación mayúscula al estreno de 'El perro andaluz' con Manu Sánchez

Como era de esperar, el estreno de 'El perro andaluz' con Manu Sánchez ha generado mucho interés en redes sociales y han sido muchos los que han utilizado "X" para dar su veredicto al nuevo show de humor. Y nada más empezar las redes se han llenado de aplausos hacia el humorista y hacia RTVE por contar con un programa así.

“Ahora que nos intentan vender que todo es blanco o negro…” @_ManuSanchez_ convierte el humor en una reivindicación de la vida, la diversidad y los matices frente a la polarización 💚#ElPerroAndaluzTVE ladrando fuerte y claro en @La1_tve y @rtve. #TodoEsDeColor pic.twitter.com/KaTkSael1C — La 1 (@La1_tve) June 11, 2026

"Espectacular comienzo de #ElPerroAndaluzRTVE by @_ManuSanchez", destacaba un usuario. "#ElPerroAndaluzRTVE que grande, en máxima audiencia. ¡Viva Andalucía libre! Gracias @_ManuSanchez_ por poner a Andalucía en el centro del mundo", escribía otro.

"Muy grande @_ManuSanchez_ . #elPerroAndaluzRTVE programa para romper moldes y derribar estereotipos. Siempre contigo!", añadía otro en alusión al monólogo que ha realizado el cómico en defensa de la sanidad pública y de la inmigración.

Que manera de empezar el nuevo programa #ElPerroAndaluzRTVE! Que grandes sois! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 — Fito (@Fito_Mushu) June 11, 2026

Así se empieza un programa, menudo intro perrooooo, esto promete! #ElPerroAndaluzRTVE @PerroAndaluzTVE 👏 💯 — Xabi Aramendia 🔻🇦🇺🫎 (@xabiiitoo) June 11, 2026

Qué maravilla el inicio de #ElPerroAndaluzRTVE uff 💚 — Cris 🦋 (@criiisxturkishh) June 11, 2026

¿El inicio de #ElPerroAndaluzRTVE? QUE PUÑETERA LOCURA, ILLO. ¿Bad Bunny? ¿Quien es ese? A mi dame a Manu Sánchez. — Reme ۞💚 (@reme_roman) June 11, 2026

"Puedo decir orgulloso que casi me muero por no tocarme los huevos."



Grandísimo @_ManuSanchez_, menuda manera de empezar un programa, con dos huevos, o uno 😉#ElPerroAndaluzRTVE — Adrián Bollullos (@adrianbollullo) June 11, 2026

#ElPerroAndaluzRTVE que grande, en máxima audiencia. ¡Viva Andalucía libre! Gracias @_ManuSanchez_ por poner a Andalucía en el centro del mundo. — Alejandro Serrato ۞ (@Alejandroarriat) June 11, 2026

BRUTAL EL INICIO DE ESTE PROGRAMA👏🏻👏🏻👏🏻#ElPerroAndaluzRTVE — 🫧Maria🫧 (@Almlovewins) June 11, 2026

El vello de punta. Peazo de intro. Mancantao.

Mucha mierda @_ManuSanchez_ 🍀#ElPerroAndaluzRTVE — Francisco Lopez (@fran6lh) June 11, 2026

qué orgullo ver a alguien como Manu Sánchez en prime time, que no oculta su acento andaluz, que reivindica nuestra tierra, y que sigue recordando la importancia de la sanidad pública. es el mejor, qué importante tener referentes así, gracias 🩷 #ElPerroAndaluzRTVE — ⋆˖ ࣪⭑ 𝑐𝑙𝑎𝑢 🦦 (@pelirr0jadebote) June 11, 2026

Emocionante inicio de #ElPerroAndaluzRTVE Diversidad lingüística y orgullo de Sanidad Pública 👏👏👏👏 — Víctor González (@victor_gzlez) June 11, 2026

Vaya alegato y defensa la sanidad publica por el cáncer superado de testículos de @_ManuSanchez_ #ElPerroAndaluzRTVE y pedazo monologo contra corrupción. Trump, la casita, inmigración etc brutallll Manuuuuu — Juanitos & Felines 🫶💜🤍3️⃣6️⃣ y1️⃣5️⃣🏆❤️🤍⚡🇪🇺 (@Migvkas68) June 11, 2026

Muy grande @_ManuSanchez_ . #elPerroAndaluzRTVE programa para romper moldes y derribar estereotipos. Siempre contigo! — DANI PASTOR BEJARANO (@danipas_2000) June 11, 2026

Vaya 15 minutos se ha pegao!!!

Viva Andalucía

Viva tú #ElPerroAndaluzRTVE — 𝕃𝕀𝕄𝕆ℕ𝔼𝕊 (@Betiko89) June 11, 2026

Así había que empezar. Dando hostias como tus cojones, @_ManuSanchez_



Ahora que ladren, luego cabalgamos. #ElPerroAndaluzRTVE — Dani Valdivia (@danivaldivia15) June 11, 2026

Qué actuación, qué monólogo, qué declaración de intenciones, qué alarde de cultura, qué todo... Lo necesario que es #ElPerroAndaluzRTVE, madre mía. ❤️‍🩹 — Aeme Morillas Muñoz (@aememsmz) June 11, 2026

Que necesario era @_ManuSanchez_ y #ElPerroAndaluzRTVE haber si entendemos lo de la diversidad y la plurinacionalidad. Gracias, gracias y gracias... 🫰 — Yo (@JoaqunF11129594) June 11, 2026

La introducción al nuevo programa de Manu Sánchez, El Perro Andaluz, ha tenido crítica reivindicativa de todos los colores, mensaje a la vida, ironia a la muerte, defensa a la sanidad pública , humor negro con el mismo y su enfermedad. Sublime @_ManuSanchez_#ElperroAndaluzRTVE — J. Luis 🇳🇬💚✨ (@JLAndaL_) June 11, 2026

Menudo texto de apertura el de Manu Sanchez, de zasca en zasca, callando bocas y soltando verdades como catedrales, con razón los/nos odian, porque no nos callamos ante NADA ni NADIE... a por ellos! #ElPerroAndaluzRTVE — Alfonso López Rubio (@Alfondance) June 11, 2026

Realmente tremendo 👏🏻👏🏻 Manu Sánchez @_ManuSanchez_ en la presentación y en el monólogo de El @PerroAndaluzTVE #ElPerroAndaluzRTVE, reivindicando el Sistema Nacional de Salud 🩺 pública de nuestro país y la idiosincrasia de #Andalucía y de las distintas comunidades autónomas. pic.twitter.com/p1qoLBW4qU — Javier M. Banda 👨🏻‍💻 (@JavierMBan) June 11, 2026

Cuánta falta hacia ver un programa como este. Enhorabuena Manu y a la televisión pública, me encanta.#ElPerroAndaluzRTVE — Marla...My way (@MarlaGarciaPea1) June 11, 2026

Este programa es oro. Lo malo es que hay mucha gente fuera de Andalucía que no entienden nuestra idiosincrasia andaluza. 🤍💚 #ElPerroAndaluzRTVE — Miguel Merino (@MiguelMerinoMa2) June 11, 2026

Manu Sánchez eres el orgullo de los Andaluces, ya era hora de un programa en condiciones !!! 🤍💚🤍 #ElPerroAndaluzRTVE — Sandra (@sannienin) June 11, 2026