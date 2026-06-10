Manu Sánchez llega a RTVE con 'El Perro Andaluz': "Hay opiniones que no quieren ser dichas aquí, por si se les cae el discurso y su chiringuito"

Manu Sánchez afronta uno de los mayores retos de su carrera televisiva con el estreno de 'El perro andaluz'. El cómico llega a La 1 de TVE este jueves, 11 de junio después de la emisión del partido inaugural del Mundial 2026, con un formato de actualidad, opinión y sátira que promete combinar monólogos, entrevistas y colaboradores con un objetivo claro: "hacer reír y pensar". Todo ello desde el centro de producción en Andalucía de la cadena pública y reivindicando el diálogo, en un momento marcado por la polarización política y social.

Lejos de esquivar la polémica, Manu Sánchez abraza desde el propio título del programa una de las etiquetas más utilizadas contra el presidente del Gobierno, "Perro Sánchez". El presentador defiende que la comedia tiene la capacidad de "desmontar el insulto" apropiándose de él, y asegura que 'El perro andaluz' nace precisamente con la intención de reírse de los marcos impuestos y cuestionar los discursos prefabricados. Una filosofía que también explica su deseo de sentar en el plató a "todas las opiniones", invitando a perfiles de "todas las cuerdas".

En esta entrevista con El Televisero, el comunicador andaluz responde además a quienes cuestionan la pluralidad de RTVE y niega haber recibido cualquier tipo de presión por incorporarse a la televisión pública. Al contrario, reivindica que la cadena atraviesa uno de sus mejores momentos de audiencia, y lamenta que algunos de los perfiles ideológicamente más alejados de él sean precisamente los que están rechazando sus invitaciones para participar en el programa.

Manu Sánchez afronta su debut en TVE, con el "encargo de superar las dos cifras de audiencia" y con el Mundial como trampolín. El humorista revela además que ya ha invitado a Pedro Sánchez a participar en 'El perro andaluz' y considera que el presidente del Gobierno ha sabido asumir con inteligencia el apodo de "Perro Sánchez", convirtiendo el insulto en una herramienta a su favor.

De todo ello y mucho más ha podido hablar El Televisero con Manu Sánchez en esta entrevista en exclusiva desde el Cartuja Center de Sevilla, plató de 'El perro andaluz'. La entrevista a continuación.

Manu Sánchez, cuéntanos de que va a ir este nuevo programa, 'El perro andaluz'.

Vamos a hacer reír, vamos a hacer pensar. Es un programa de actualidad, de opinión y de humor. Además, va a tener colaboradores, va a haber entrevistas y voy a intentar que los entrevistados algunos vengan opinando lo que sospecho que opino yo; pero también quiero que vengan otros muchos con los que no estoy para nada de acuerdo. Quiero que esta sea la ventana para dialogar, para encontrarnos, para crecer, para cambiar de opinión y en medio de todo eso espero que nos lo pasemos muy bien.

El título del programa y en el tráiler se juega con el apodo de "Perro Sánchez", ¿buscáis provocar o reíros de quienes utilizan ese término?

La comedia es una herramienta muy poderosa y es primer mandamiento de la comedia hacer tuyo el insulto. Desmontas al que está enfrente. Si sale y dice: 'Hola, soy feo, gordo, imbécil'. Y ahora me toca hablar de ustedes. ¿Qué te contestan? 'Feo, gordo, imbécil'. Ya me lo he dicho yo al principio, hemos empezado por ahí... Así que quien pensara que iba a ser muy ofensivo decirme: "Vienes a ser fichado por Teleperro Sánchez, porque vienes a las maderas de la oficialidad". Toma, y lo que se lleva es el "Perro Sánchez" para empezar, porque antes de que lo digas tú, lo digo yo y la comedia desmonta todas estas pamplinas y el que quiera venir a por más, que venga y quien quiera seguir jugando, pues aquí estamos para jugar, al lío.

RTVE lleva años siendo criticada por "no ser plural", ¿tienes algún tipo de presión al aterrizar en la cadena pública?

La Televisión Española a la que yo llego está subiendo como la espuma en datos, en share, cada vez está más arriba, por lo tanto sospecho que el examen real es el que arrojan las audiencias cada mañana. Ese es el examen real, que TVE cada vez gusta más y cada vez le gusta a más gente. En 'X', que ya estaba suficientemente polarizado, dicen que 'hay que entrar con lanzallamas y cerrar RTVE'. Bueno, pues esa es la opinión de alguno. Lo que dice el examen real es que cada vez gusta más y cada vez le gusta a más gente.

Yo voy a intentar que 'El perro andaluz' sea lo más diverso posible en cuanto a acentos y orígenes. Venimos a luchar contra el centralismo como una de nuestras máximas, de hecho va a haber una oficina contra el centralismo en 'El perro andaluz'. Aquí se va a escuchar a vascos, gallegos, catalanes, canarios, andaluces, murcianos y colombianos. Aquí esto va de diversidad y lo digo, igual que los grupos de amigos, igual que los compis de trabajo, pues aquí lo que quiero también es que venga gente que pensemos muy distinto. Yo estoy invitando a gente de mi cuerda para que nos entendamos y de otras cuerdas, pero está siendo difícil convencer a los invitados que creen que no pensamos lo mismo, porque son los que están reticentes a Televisión Española. Entonces, la experiencia que estoy teniendo en esta preparación es que la cadena no me ha puesto ninguna pega en abrirle las puertas de TVE a todas las opiniones, pero hay algunas opiniones que no quieren ser dichas aquí, igual es que se les cae el discurso y su chiringuito.

Tal y como has bromeado en la promo del programa con "el estreno y cancelación", ¿sientes miedo por las audiencias? ¿qué dato de audiencia te gustaría tener en tu estreno?

Pues mira, no lo sé. Creo que tenemos que probar. En la tele también hay que hacer hábitos, hay que ser constantes. No quiero poner el parche antes que la herida, pero a los formatos hay que darles un poquito de paciencia, de llegada. La presión está siempre ahí. Creo que no podemos hacer trampa y decir un montón de cosas, pero sabemos que la forma de medir si los programas funcionan o no es con la audiencia, así nos levantamos todos los que nos gusta la tele viendo qué ha hecho este, qué ha hecho aquí, en esta edad y en esta franja. A mí me divierte mucho lo de las audiencias para tomar decisiones y poder decir: "Esto está funcionando en esta comunidad. En esta edad tenemos que hacer algún guiño a colaboradores". A mí me gusta mucho el mundo de las audiencias.

Creo que vamos a llegar en un verano de Mundial que hace que el consumo sea, cuanto menos distinto. Así que yo no me escondo. Yo creo que el encargo que tenemos es llegar lo antes posible a las dos cifras y ojalá eso sea en el cuarto o quinto programa o en octubre, eso ya no lo sé. No sé desde dónde vamos a arrancar, cuál va a ser el comienzo, pero yo creo que el encargo donde nos tenemos que sentir satisfechos es estar cerquita de las dos cifras y superarlas.

¿Aceptaría el presidente del Gobierno una entrevista en 'El perro andaluz'?

Yo ya le he invitado. No sé, es que hombre... 'El perro andaluz', el guiñito estaba ahí. Entonces yo ya lo he invitado. Eres la primera que me lo pregunta, así que por eso he dudado. Yo ya lo he invitado. No sé si le habrá hecho mucha gracia o ninguna lo del "Perro Sánchez", pero mira, ahora que está todo más tranquilo y que no hay jaleo ahí fuera y que no hay ningún escándalo ni nada, a mí no se me ocurre ninguna excusa para no venir, la verdad.

¿Crees que ha abrazado el mote de "Perro Sánchez"?

Sí, yo creo que al final la comedia hace eso, es el poder que tiene, decir: "Venga, pues lo asumo, me lo digo" y abrazar el insulto lo desmonta, así que es perfecto.

Ojalá 'El Perro Andaluz' sea estreno y no cancelación...

Vamos con el estreno y la no cancelación por los datos de audiencia o también avisando de que nos vamos a meter en líos por si nos cortan la cabeza. Bueno, en los dos casos serán unas cancelaciones que intentemos que pasen allá por el 2045. Para dentro de cuatro o cinco mundiales, que digamos: "¿Os acordáis que esto se estrenó en el mundial de 2026?". De momento estrenamos y con mucha guasa.