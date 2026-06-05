'Mañaneros 360' desaparecerá de la programación de La 1 de RTVE en gran parte durante la próxima semana

'Mañaneros 360', el programa matinal de La 1 de RTVE presentado por Javier Ruiz y Adela González, será uno de los mayores damnificados por la cobertura que la corporación pública ha diseñado sobre la histórica visita del papa León XIV a España.

RTVE desplegará un dispositivo informativo sin precedentes para contar a la audiencia el minuto a minuto de todos los encuentros y actos oficiales que tendrán lugar del 6 al 12 de junio; con Madrid, Barcelona y las Islas Canarias como escenario. A continuación, nos centraremos en cómo va a afectar a 'Mañaneros 360', el magacín matutino más visto de la televisión, para que no pierdas detalle.

El lunes 8 de junio, a partir de las 10:15 horas, arrancará en La 1 y el Canal 24 horas un especial capitaneado por Alejandra Herranz para contar el encuentro institucional del pontífice en las Cortes Generales, seguido de un encuentro con la Conferencia Episcopal Española. Por tanto, este informativo reemplazará al formato de Javier Ruiz y Adela González en gran parte de su franja de emisión.

El martes 9, día en el que el Papa se dirigirá a Barcelona, Alejandra Herranz y Lorenzo Milá conducirán un programa especial en La 1 y Canal 24 horas desde la ciudad condal a partir de las 12:00 horas, que incluirá su llegada al aeropuerto de El Prat, desde donde se desplazará a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulàlia para una primera oración a las 13:00 horas. Esto afectará de lleno al bloque de política y actualidad que encabeza Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'.

En cuanto al miércoles 10 de junio, desde las 10:35 horas, se programará un especial en La 1 y Canal 24 horas, nuevamente con Alejandra Herranz y Lorenzo Milá, que albergará la aparición de León XIV en la cárcel de Brians y la posterior visita a Montserrat (12:00 horas), donde recorrerá la basílica y compartirá un almuerzo con la comunidad de monjes benedictinos. Así, 'Mañaneros 360' quedará sin apenas hueco en la parrilla.

Por su lado, el jueves 11, el Santo Padre se trasladará a Las Palmas de Gran Canaria. En la isla destacará su encuentro con personas migrantes en el puerto de Arguineguín, previsto a las 12:40 horas (hora peninsular). Y esta cita la contará en otro especial informativo la periodista Alejandra Herranz, lo que supondrá un nuevo recorte a 'Mañaneros 360' en La 1 de RTVE.

Por último, el viernes 12 de junio, último día, se desarrollará en Tenerife. Herranz seguirá a los mandos de la programación especial matinal de La 1 y el Canal 24 horas con la retransmisión de una visita a un centro de migrantes, la misa en el Puerto de Santa Cruz y la ceremonia de despedida desde el aeropuerto internacional de Tenerife Norte - Los Rodeos, con salida destino a Roma (prevista a las 15:00 horas). En consecuencia, 'Mañaneros 360' desaparecerá. Está por ver si parcialmente o en su totalidad.