RTVE calienta el estreno de 'El perro andaluz', con un dardo velado de Manu Sánchez a la prioridad nacional de Vox

Manu Sánchez está a punto de irrumpir en RTVE con 'El perro andaluz'. Aunque aún no hay fecha exacta para el estreno, tendrá lugar "muy pronto", según ha anunciado el cómico andaluz en el nuevo spot lanzado por la Corporación pública este mismo lunes, 25 de mayo, donde, además, lanza un inesperado dardo a Vox.

En el vídeo promocional, Manu Sánchez presta su voz para comunicar a la audiencia que el estreno de 'El perro andaluz' será "muy pronto". "Vaya campaña guapa nos está quedando. Ahora mismo me siento la prioridad nacional", comenta el presentador, mientras se ve a unas personas pegando carteles suyos en la calle, como si de una campaña electoral se tratase.

"Ese perro que viene que muerde… soy yo. ¡El perro andaluz, by Manu Sánchez!", añade. Una pieza audiovisual de apenas 24 segundos que finaliza con una mujer arrancando la parte central de uno de los carteles, suprimiendo de ellos las palabras "andaluz, by Manu" y dejando, por ende, únicamente "El perro Sánchez", haciendo referencia al famoso mote que le pusieron a Pedro Sánchez durante la última campaña para las elecciones generales.

🐕🦷Ese perro que viene que muerde SOY YO, ¡eh!...



📌 El @PerroAndaluzTVE - con/ by @_ManuSanchez_ -, MUY PRONTO ESTRENO en @La1_tve. pic.twitter.com/ZaTMJ0SuHA — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 25, 2026

Así será el programa de Manu Sánchez en TVE

RTVE todavía no ha dado demasiados detalles sobre su nuevo programa, aunque su presentador sí que avanzó algo en el 'El faro' de Mara Torres en la Cadena Ser: "Va a ser un programa donde me toca pringarme y voy a dar la cara. No sabemos cuándo estrenamos, va a ser muy pronto, pero sí te puedo decir que va de humor".

Además, explicó que cada una de las entregas estará vinculada con la actualidad diaria, pero con un toque cómico: "Las gafas del humor me han salvado en momentos muy difíciles. Vamos a mirar la realidad y lo que nos rodea con esas gafas del humor y, por suerte o por desgracia la política últimamente lo invade todo".

Según la información publicada por varios medios andaluces, las grabaciones se llevarán a cabo en el Cartuja Center CITE, uno de los grandes espacios de producción audiovisual y espectáculos de la capital andaluza. La asistencia será gratuita y los interesados ya pueden solicitar invitaciones para acudir al estreno. Además, la presentación ante los medios de comunicación tendrá lugar el próximo 1 de junio en Sevilla.

La llegada de Manu Sánchez a TVE no acarreará su salida de Canal Sur, donde lleva años trabajando y donde actualmente conduce la décima edición de 'Tierra de talento' los sábados por la noche. El último programa del cómico en la televisión nacional fue 'El último mono', que presentó en La Sexta en el año 2015. 'El perro andaluz' mezclará actualidad, entretenimiento y humor con una mirada muy personal sobre la realidad social y política.

Su fichaje por TVE terminó de fraguarse durante la emisión de la entrevista que le hizo Jordi Évole para su programa de La Sexta. Así lo desveló él mismo en la Cadena Ser: "Ya teníamos conversaciones, pero eran conversaciones para ver si encontrábamos el proyecto. Durante la emisión de 'Lo de Évole' me llegó un mensaje para hablar del proyecto, ponerle nombre, fecha y forma".