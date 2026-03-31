RTVE sorprende con el fichaje del cómico Manu Sánchez para un nuevo formato en la programación de La 1

Tras el fichaje de Marc Giró por Atresmedia y el fiasco de 'Al margen de todo' con Dani Rovira, TVE quiere seguir apostando por formatos de humor para su prime time y ha anunciado el fichaje del humorista Manu Sánchez con un nuevo formato que se hará desde Andalucía.

Una nueva apuesta de entretenimiento para el prime time de La 1 que se sumará al salto de 'Al cielo con ella' con Henar Álvarez a partir del próximo martes 7 de abril y a la espera de saber qué ocurrirá con Andreu Buenafuente tras dejar 'Futuro imperfecto' por su baja médica.

Ha sido el propio Manu Sánchez el que ha anunciado su fichaje por TVE durante el previo del partido amistoso entre la Selección Española y Egipto que ha emitido La 1 este martes en prime time. Así, el humorista se colaba en la cabina de retransmisión junto a Juan Carlos Rivero y Chapi Ferrer.

"Estoy aquí porque estoy muy feliz y muy ilusionado de poder contarles y anunciar al mundo entero la noticia que hoy me tiene esta sonrisa y este brillo en la mirada y es que esta casa, TVE, me ficha. A partir de ahora formo parte de esta gran familia", empezaba diciendo el cómico.

"Aquí aparecí por primera vez en la tele hace veinte y pocos años, después he tenido alguna aparición. Pero desde Andalucía al mundo anunciamos esta llegada. Hoy me toca ser seleccionado por la Selección española de comunicadores y comunicadoras de este nuestro país y qué mejor sitio que este para decir que estoy feliz de llegar a casa", seguía reconociendo.

Tras ello, Manu Sánchez ha dado algunos detalles de este nuevo espacio que verá la luz muy pronto en La 1. "Estoy muy ilusionado con este proyecto nuevo. Es una apuesta de esta casa por este humilde payaso raso, además es un proyecto muy bonito en el que estamos trabajando y anunciaremos próximamente de que va a ir todo esto", aseveraba.

"Acostúmbrense de verme por aquí. Es un proyecto muy personal en el que venimos a divertir, también a hacer pensar, opinar y reflexionar y se va a hacer desde Andalucía para España y para el mundo entero. Es una apuesta de esta casa por la industria andaluza y por los profesionales que desde allí nos batimos el cobre", sentenciaba Sánchez.

Manu Sánchez, BIENVENIDO a @rtve.👏



🗣️"Estoy feliz de llegar a casa."



Trae un proyecto muy personal que se hará desde ANDALUCÍA y al que, asegura, viene a divertir y a hacer reflexionar.✨ pic.twitter.com/hg5wOHCldK — La 1 (@La1_tve) March 31, 2026

De esta manera, Manu Sánchez compaginará su labor en Canal Sur donde conduce 'Somos Música' y se estrenará en TVE como presentador después de haber estado previamente como concursante de la primera edición de 'Bailando con las estrellas' en el año 2018, de haber participado también en 'La mejor canción jamás cantada' y de haber conducido el fugaz concurso '¿Juegas o qué?'.