La audiencia de 'Supervivientes 2026' consuma su venganza y expulsa a uno de los concursantes más controvertidos

'Supervivientes 2026' ha ofrecido este jueves, 21 de mayo, su duodécima gala en Telecinco, que ha endurecido las condiciones extremas de los concursantes con una mudanza express a una isla mucho más calamitosa y en la que se ha conocido la identidad del nuevo expulsado de la edición.

La ceremonia de eliminación se ha debatido entre los tres nominados que han llegado al proceso final: Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, uno de los grandes favoritos del público; Aratz Lakuntza, el concursante que más ha sobresalido en las pruebas físicas; y Gerard Arias, que ha estado marcado por sus polémicas con Claudia Chacón.

Tras las nominaciones de la semana anterior, ellos tres quedaron expuestos al inexorable juicio de los espectadores junto a Claudia. Sin embargo, el martes, en 'Tierra de Nadie', se llevó a cabo la clásica salvación, liberando así al más apoyado. Resultó ser por enésima vez Claudia, lo que refleja que es una clara candidata a ganar 'Supervivientes 2026'.

Por ende, Alvar, Aratz y Gerard han permanecido en la cuerda floja hasta el último momento en el que se han cerrado las votaciones en la app de Mediaset Infinity. En primer lugar, se ha salvado el nieto del célebre aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo al poseer el porcentaje más elevado (47%).

Con todo, la cosa ha quedado en un duelo final entre Aratz Lakuntza y Gerard Arias. Aquel que obtuviera el menor volumen de votos abandonaba 'Supervivientes 2026' para siempre. Y esa persona que ha tenido que decir adiós definitivamente ha sido Gerard, que ha cosechado menor respaldo (38,6%) que Aratz (61,4%).

La diferencia ha sido bastante superior respecto a otras ceremonias de eliminación. El espectador del reality aventurero de Telecinco ha premiado nuevamente los valores que representa el vasco y, de paso, se ha cobrado la venganza con el manchego, al que se le tenía muchas ganas desde hace semanas tras sus actitudes con Claudia y su personalidad un tanto "narcisista" durante gran parte de la experiencia. Así, Gerard Arias se ha llevado un duro mazazo, pues su salida se ha producido muy cerca de la recta final.

Además, como las segundas oportunidades ya no tienen cabida en esta nueva fase del concurso, la expulsión implica un billete directo a España. No obstante, antes de concluir su participación, Gerard ha poseído un último poder. La organización ha vuelto a poner en marcha la dinámica de 'la última voluntad', que ha consistido en ejercer, como venganza, una nominación extra y secreta a quien deseara. Y el ya exconcursante ha endiñado el punto a Ivonne Reyes.