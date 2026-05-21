Pedro Piqueras habla en TVE de las consecuencias de perder El Rosco en Antena 3 y del futuro de 'La Revuelta' si gobierna el PP

Pedro Piqueras ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' para presentar su segundo libro 'Cuando ya nada es urgente'. Sin embargo, durante su encuentro con David Broncano, el veterano periodista ha terminado sincerándose sobre su etapa en Telecinco y alguna de sus escenas más surrealistas con 'Sálvame', así como la última hora sobre la retirada del rosco de 'Pasapalabra' por orden del Tribunal Supremo.

"Ha acarreado con el peso de la información en nuestro país durante décadas", ha anunciado entre aplausos el humorista según recibía al presentador sobre el escenario. "Hablamos hace años pero estaba en activo, entonces estaba en el informativo y quería preservar mi vida privada y dedicarme solo a la información", ha confesado el comunicador sobre la primera vez que conoció al conductor de 'La Revuelta'.

Pedro Piqueras sobre el futuro de 'La Revuelta' en TVE ante un posible cambio de Gobierno: "Hablarían con vosotros"

Pedro Piqueras y David Broncano en 'La Revuelta'

Así, no ha dudado en rememorar sus inicios en Televisión Española y el motivo tras su abrupta salida. "No estuve mucho, yo entré con Pilar Miró y cuando la cesaron a ella me cesaron a mí, no fue necesario un cambio de Gobierno", ha confesado Pedro Piqueras entre risas, provocando que David Broncano le preguntase por el futuro que le augura a 'La Revuelta' ante la posible entrada del Partido Popular y Vox en las próximas elecciones.

"No sé lo que pasará pero creo que la ola va en un sentido...", ha lamentado el periodista. "Hablarían con vosotros, pero tampoco entiendo por qué, porque aquí no se hace nada de política que yo vea", ha asegurado el colaborador de 'Mañaneros 360', asegurando que en lugar de ser fulminados de forma radical de la parrilla, la oposición iniciaría conversaciones.

Pedro Piqueras fue de los que pusieron la primera piedra de la televisión en España. Si alguien es capaz de hablar sobre nuestro futuro en RTVE, es él #LaRevuelta @PedroPiquerasG pic.twitter.com/jGNZ2icJyW — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 21, 2026

E inevitablemente, al repasar la actualidad más inmediata, David Broncano no ha evitado subrayar el varapalo que Atresmedia ha sufrido al perder los derechos del rosco de 'Pasapalabra'. "Lo acabo de leer y es una tragedia", ha señalado Pedro Piqueras. "Para Antena 3 claro, para nosotros igual está bien", ha bromeado el humorista. "Pasapalabra' es un gran programa para tenerlo delante del informativo, yo lo tuve durante mucho tiempo y fuimos líderes absolutos. Cuando el programa acababa empezábamos", ha explicado el periodista.

"Se consideraba que el rosco no era parte del programa, fue posterior y tenía otros derechos", ha continuado explicando el profesional de la información a los espectadores. "Yo me he puesto triste", ha apuntado Broncano sobre la importante pérdida que ha sufrido el formato de Antena 3. "Creo que el programa sin el rosco no es lo mismo evidentemente y creo que en esa casa, que saben lo que vale el rosco, intentarán hacer algo similar", ha adelantado el invitado.

A su vez, no ha evitado pronunciarse sobre como este cambio en la oferta de la cadena afectará a 'Antena 3 Notcias'. "Tardará un tiempo, yo creo que la inercia hará que informativo se siga viendo. Nos pasó a nosotros también, que estuvimos un año y pico que no se notó mucho, pero luego... Qué te voy a contar", ha recordado Pedro Piqueras, que también ha rememorado su tiempo tomando el relevo de 'Sálvame' cuando el magacín se extendía hasta la hora del informativo.

"Eran muy divertidos lo que pasa es que no era el precedente lógico de un informativo. Yo me acuerdo una vez que, cuando estábamos con el COVID, que estaban ellos bailando, haciendo chistes y eso yo tenía que salir después a decir 'pues hoy hay 850 víctimas más', claro, eso era tremendo", ha recordado el periodista, pidiendo a 'La Revuelta' mostrar en pantalla alguna de las interacciones que firmaron durante la pandemia.

Las legendarias transiciones entre Sálvame y los informativos de Telecinco



Menudo balón le caía a Piqueras. Para la historia de la televisión, sin duda #LaRevuelta @PedroPiquerasG pic.twitter.com/9TzD5LXJN7 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 21, 2026

Y es que, lo surrealistas pasos entre Raquel Mosquera, Paz Padilla o Anabel Pantoja al informativo de la cadena generaron polémica por el lenguaje corporal del presentador. "Alguna vez se me notó en la cara....", ha confesado Pedro Piqueras. "La gente decía que yo estaba enfadadísimo pero a mí me caían muy bien. No mezclaba para nada, se repelía, pero la verdad es que tenía muy buena relación con ellos", ha aclarado el presentador.

"Telecinco en aquel momento era una especie de 'todos a la vez'. Lo que pasa es que yo pensé en ese momento que eso no era adecuado y después se metió publicidad de por medio, lo cortaron para que no...", reflexionaba a continuación el invitado de este jueves resumiendo la etapa dorada de la cadena. "Pero fue una buena época", ha terminado apuntando el comunicador.

A su vez, Pedro Piqueras no ha evitado ofrecer su más sincero análisis de la situación actual de TVE. "Yo lo veo bien, veo un rumbo fijo", ha celebrado sobre la nueva estrategia de la televisión pública. "Hacen una apuesta, creo que están luchando por la audiencia por primera vez en algún tiempo. Están haciendo una apuesta por fidelizar gente, por mostrar un tipo de opinión que a lo mejor en otro sitio no se ve tanto y creo que están ganando audiencia", ha sentenciado.