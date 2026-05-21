RTVE anuncia la cancelación de 'Cine de Barrio' de la programación de La 1 y qué oferta le sustituirá esta semana

Este próximo sábado, 23 de mayo, La 1 de RTVE emitirá la final de la UEFA Women´s Champions League que disputarán el FC Barcelona y el Ol Lyionees. Se ofrecerá a las 18:00 horas y obligará a la cadena pública a realizar un importante cambio en su programación, con incidencia directa en 'Cine de barrio' y en 'Aquí la Tierra'.

El encuentro deportivo, que la corporación eleva a su canal principal en su firme compromiso con seguir dando visibilidad al fútbol femenino, ocupará gran parte de la franja vespertina; desde las 17:40 horas, cuando arrancará el previo, hasta las 20:15 horas, cuando concluirá el evento aproximadamente siempre y cuando no haya prórroga o penaltis.

En consecuencia, RTVE retirará una de las dos 'Sesiones de tarde' y 'Cine de barrio'. Estas dos ofertas, habituales de la tarde de La 1 en la jornada del sábado, desaparecerán en su totalidad por esa gran final de la Champions League femenina.

En el caso de 'Cine de barrio', el programa cultural capitaneado por Inés Ballester, hablamos de una cancelación por segunda semana consecutiva, pues el anterior sábado también se suspendió su emisión por el ciclo cinematográfico que TVE programó con la saga 'Star Wars'.

Así, y para su disgusto, los telespectadores del clásico contenedor del cine español tendrán que esperar, al menos, una semana más para su vuelta a la parrilla de La 1. Lo cierto es que a lo largo de este 2026 han sido numerosas las veces que el ente audiovisual ha levantado 'Cine de barrio' de su programación.

¿Y cómo se cubrirá el hueco de 20:15 a 20:55 horas? Pues bien, como sucede cuando se dan este tipo de situaciones, RTVE volverá a recurrir a 'Aquí la Tierra'. El formato divulgativo se ha convertido en un comodín cuando hay necesidad de hacer reajustes de parrilla en la tarde del sábado. Y en esta ocasión no será una excepción.

Con Quico Taronjí a los mandos, La 1 de RTVE ha fijado una nueva entrega especial para rellenar la parrilla desde el instante en el que se clausure la final de la UEFA Women´s Champions League hasta las 20:55 horas, momento en el que dará comienzo la segunda edición del 'Telediario'. Es decir, 'Aquí la Tierra' hará pleno y se volverá a emitir toda la semana de lunes a domingo.

Así queda la programación vespertina de La 1 de TVE este sábado 23 de mayo: