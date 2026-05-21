Aratz Lakuntza o Gerard Arias: Uno de ellos es el expulsado de 'Supervivientes 2026' según los usuarios de la encuesta

Los espectadores de 'Supervivientes 2026' volvieron a salvar con sus votos a Claudia Chacón el pasado martes en la ceremonia de salvación que acogió la undécima entrega 'Tierra de Nadie'. De esta forma, Aratz Lakuntza, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y Gerard Arias continúan en la cuerda floja hasta la gala de este jueves.

Con ello, este 21 de mayo viviremos una final anticipada con la expulsión a la que se enfrenta siendo tres de los concursantes que podrían ser favoritos de cara a la final del concurso.

A la espera de conocer la resolución oficial por boca de Jorge Javier Vázquez, en El Televisero te adelantamos cómo van las votaciones de la encuesta hasta el momento. En primer lugar, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, uno de las grandes favoritos de la edición, sería el más votado con el 63% de los votos. Un porcentaje muy elevado que refleja que es el predilecto de nuestros lectores.

De esa manera, la expulsión definitiva de este jueves estaría entre Aratz Lakuntza y Gerard Arias. El ex participante de 'El conquistador' cuenta con el 23% de los votos frente al 14% que obtiene el ex participante de 'La isla de las tentaciones'. Así, si nada cambia, será Gerard Arias quien tenga que abandonar Honduras.

Hasta anunciarse el veredicto final, puedes seguir votando en la encuesta. Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado de la expulsión de 'Supervivientes 2026': Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Aratz Lakuntza o Gerard Arias?