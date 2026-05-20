La barbaridad en 'Supervivientes' con el pelo de Claudia Chacón que provocó la indignada marcha de su madre

Claudia Chacón ya lo advirtió el pasado domingo durante la gala de 'Supervivientes 2026: Conexión Honduras': ha decidido ser valiente y arriesgarse al máximo en el concurso. Algo que ha vuelto a demostrar este martes 19 de mayo, en 'Tierra de Nadie', provocando incluso el enorme disgusto de su madre, que acabó abandonando el plató en directo.

En 'La mesa de las tentaciones' del domingo, Claudia aceptó cortarse 20 centímetros de pelo a cambio de una gran porción de lasaña y otra gran porción de pizza. Aunque tuvo dudas, finalmente aceptó el trato propuesto por María Lamela, y lo hizo por la audiencia que semana tras semana le está mostrando su apoyo salvándola de cada nominación: "Jamás he sentido como este apoyo que estoy sintiendo. Lo hago por todos vosotros".

Pues bien, durante la gala de 'Tierra de Nadie' conducida por Ion Aramenti, todavía quedaba algo más en 'La mesa de las tentaciones' de Claudia Chacón. La concursante tenía que decidir si aceptaba cortarse el pelo al máximo, a cambio de poder hablar con su novio y obtener algún premio más. María Lamela le ofreció la primera oferta de la noche: hablar con su novio mediante videollamada durante diez minutos, así como una hamburguesa que podía compartir con Maica.

Sin embargo, ella decidía que "no quería" solo eso y pedía algo más, añadiendo un bote grande de cacao y una cesta de pan. "No se puede negociar más. Me dice Poseidón que es la última oferta", le informaba la presentadora. En ese momento, la joven pedía consejo a sus compañeros, quienes dejaban esa decisión tan personal en sus manos: "Es tu pelo, piensa en cómo será tenerlo así de corto".

La madre de Claudia abandona el plató muy indignada

Desde el plató, Julia, la madre de Claudia, no se perdía detalle de cuanto ocurría en Honduras, pero por sus gestos dejaba claro el mal rato que estaba pasando. Cuando vio que su hija estaba cada vez más cerca de aceptar el trato, decidió marcharse detrás de cámaras, visiblemente afectada. La madre de la joven consideró que ese corte de pelo era excesivo e hizo pública su indignación.

La madre de Claudia pirándose de plató al aceptar Claudia raparse el pelo. Esto es de lo más cruel que he visto y no todo vale por el show #TierraDeNadie11 pic.twitter.com/pcRNWofqRs — M A R C O S (@Maarcos016_) May 20, 2026

Sin embargo, finalmente, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' chocó la mano de María Lamela en señal de que aceptaba el reto de cortarse el pelo al máximo, el próximo jueves durante la gala con Jorge Javier Vázquez. En ese momento, Julia terminó de estallar y abandonó definitivamente el plató. Ion Aramendi fue el encargado de anunciar su marcha al acabar el programa: "Julia se ha ido porque Claudia ha aceptarse raparse el pelo".

Lo ocurrido en la gala de 'Tierra de Nadie' provocó todo tipo de reacciones en redes sociales. Por un lado están los que apoyan la decisión de Julia, mientras otros defienden que Claudia ya es mayor para tomar sus propias decisiones. En cualquier caso, la decisión está tomada y será el próximo jueves cuando veamos el radical cambio de look de la concursante.