El drástico cambio de imagen de Claudia Chacón en 'Supervivientes' que derivó en protesta: "Esto no vale, no es justo"

La última entrega de La mesa de las tentaciones de 'Supervivientes' quedó paralizada este domingo cuando Claudia Chacón decidió dar un golpe en la mesa por el desigual trato entre concursantes. Tras renunciar a más de 20 centímetros de pelo entre penitencias y recompensas, la televisiva puso el grito en el cielo contra la desigualdad entre los "castigos" que ella estaba acatando y lo que se impusieron al resto de sus compañeros.

"Al final la que está con menos pelo soy yo, María, yo estoy enfadada contigo. Mira Alba, toda la comida que tiene y está igual, ¡y mírame a mí!", terminó denunciando la que fue concursante de 'La isla de las tentaciones' ante María Lamela tras haber renunciado a veinte centímetros de pelo para hacerse con una tarta, pizza y lasaña. Un trueque especialmente difícil para la malagueña, que se sinceró al inicio del complicado juego sobre los problemas con su imagen.

Lo bonito que ha sido el discurso y lo bien que le queda el peinado bob ✂️



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Claudia Chacón pide explicaciones a 'Supervivientes' por la "desigualdad" entre sus penitencias y las de sus compañeros: "Esto no vale"

"Siempre he buscado la validación de todo el mundo y siempre lo he buscado a través de mi físico", llegó a confesar Claudia Chacón en una emotiva escena antes de decir adiós a su melena para saciar un hambre que aumenta sin control con cada semana que pasan en la isla bajo mínimos. Ante su protesta, la organización de 'Supervivientes' no tardó en escudarse en que "cada uno tiene sus penitencias", dejando claro que son distintas para cada concursante y que hay que aceptarlo.

Claudia se abre a cortarse el pelo con un emocionante discurso



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Al parecer, en el caso de la pareja de Dulceida, quedó especificado que su cabello quedaba fuera de los límites con los que estaba dispuesta a negociar, por lo que sus penitencias fueron menos extremas que las de la malagueña. "Pues quítame el saco a mí, que solo me ofreces centímetros de pelo. ¡Yo me quedo sin saco encantada!", pidió Chacón visiblemente alterada al ver que era prácticamente la única de la isla en enfrentarse a las penitencias más estrictas.

"¿Y por qué las mías son tan duras? O sea, quítame el saco a mí también. Mira todo lo que tiene ella para comer y yo no tengo pelo. Esto no vale, a mí me lo estáis poniendo más difícil", se quejó Claudia Chacón a la organización antes de estallar por completo con la nueva oferta que María Lamela puso sobre la mesa. El programa propuso a la concursante recuperar la ración de lentejas y arroz que había perdido previamente a modo de castigo, además de hablar con su novio, a cambio de perder prácticamente todo el pelo. Casi un rapado al 0.

Fue entonces cuando la televisiva evidenció más que nunca su molestia, señalando al resto de sus compañeras. "A mí no me salen las cuentas. Alba tiene una melena larga, a Ivonne la habéis dejado monísima, ¡y a mí mira cómo me tenéis!", denunció la que fue concursante de 'La isla de las tentaciones' entre gritos. "¡No es justo!", insistió rebelándose contra las peticiones del reality.

Así, 'Supervivientes' dejó en el aire este domingo si Claudia Chacón renunciará a toda su melena por completo, adelantando que ofrecerá su decisión definitiva durante la próxima entrega de 'Tierra de nadie' de este martes.