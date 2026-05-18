Antonio Banderas desmiente en un comunicado lo difundido sobre él en 'Fiesta' de Telecinco: "Me resulta desolador"

'Fiesta', el programa que presenta Emma García, sorprendió este fin de semana con una impactante noticia. Según apuntan varios medios, y se ha hecho eco el magacín de Telecinco, Soho, el teatro que Antonio Banderas adquirió en Málaga en el año 2017, se encontraría en números rojos. Una información que él no ha tardado en desmentir.

Según se aseguró, el teatro no estaría atravesando por una buena situación económica, ya que las cuentas anuales presentadas por el actor en el registro mercantil muestran que tendría unas pérdidas millonarias de más de 2,5 millones de euros. Además apuntaban a tres como las causas principales por las que el proyecto del actor malagueño habría fracasado.

En primer lugar, el elevado coste del personal (mucho contratado); en segundo lugar el alto coste de mantenimiento del espacio; y por último el poco tiempo que Antonio Banderas pasa en Málaga, gestión que delegaría en su hermano. "Según varios medios estaría en números rojos y las cuentas anuales presentadas por el actor en el registro mercantil mostrarían que tendría unas pérdidas de más de 2.534.965 euros", apuntaba Martín de la Torre desde el control de realización.

En el plató de 'Fiesta', Karmele Izaguirre explicó que el actor no se encuentra en absoluto preocupado por el estado financiero del teatro, ya que él lo adquirió para relanzar la oferta cultural de su ciudad natal y que pudiera así igualarse a la de otras ciudades, como Madrid o Barcelona. "En enero de 2026 Antonio ya habló de las pérdidas y siempre ha dicho que no tiene ese teatro para ganar dinero sino que para la oferta cultural que hay en Madrid o Barcelona tenga otro foco que sea Málaga", exponía la colaboradora.

Antonio Banderas sale a desmentir que esté "arruinado" tras lo propagado en determinados medios, como 'Fiesta' en Telecinco

Una información que el propio Antonio Banderas no ha tardado en desmentir. Lo ha hecho a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, con el que ha dejado claro que lo difundido por 'Fiesta' es falso. "Hola amigos. Me resulta tan desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales", comienza diciendo el intérprete en su escrito.

Acto seguido, deja claro que "la ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así". E informa de que "el proyecto del Teatro del Soho CaixaBank es un proyecto donde solo me planteo un objetivo: hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema. Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo".

"Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas, y he disfrutado como no lo había hecho en toda mi carrera. La noticia es que voy a seguir haciéndolo. Lo he dicho en ruedas de prensa y en diferentes entrevistas en incontables ocasiones", ha proseguido Antonio Banderas.

Antonio Banderas: "No estoy arruinado, estoy a tope"

El actor explica que "el Teatro del Soho Caixa Bank es una empresa privada sin ánimo de lucro que más bien opera como un teatro público. Eso quiere decir que el proyecto no recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras yo esté vivo". "Me hago cargo de los gastos derivados de acometer proyectos carísimos que difícilmente veréis en empresas que han de presentar una cuenta de resultados. Y aquí me gustaría agradecer la destacada participación de los magníficos patrocinadores que me acompañan en esta aventura", asegura el actor.

Por último, explica que "el año pasado metimos en el Soho, contando con la producción que recaló en Madrid, casi 200.000 espectadores. Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo. No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope. Y soy amenazantemente feliz", concluye su comunicado Antonio Banderas, zanjando así todas las especulaciones.