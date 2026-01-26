Susanna Griso pregunta a Antonio Banderas si Óscar Puente debe dimitir y le responde con estos tajantes términos

Antonio Banderas ha acudido al plató de 'Espejo Público' en Antena 3 este lunes, 26 de enero, para charlar con una Susanna Griso que poco ha tardado en politizar la entrevista utilizando la tragedia ferroviaria de Adamuz que se produjo hace una semana.

"Vemos a un ministro, Óscar Puente, que sí, que ha concedido muchas entrevistas y dio una rueda de prensa de dos horas y media, pero parece que no se acaba de querer aclarar bien cuáles son las causas del accidente", ha señalado la presentadora de Antena 3 intentando embarrar.

"Detrás de todo eso existe la posibilidad de admitir un fallo y ese fallo va a tener después un resultado en las urnas", ha respondido de primeras Antonio Banderas. "Los políticos tendrían que estar en resolver los problemas de los ciudadanos y colaborar entre ellos, pero eso que parece tan naif no se da", ha criticado el actor malagueño.

Ante la psicosis de algunos ciudadanos a montar en un tren que le ha planteado Susanna Griso, Banderas ha denunciado lo que él mismo se encontró hace unos días: "Antes de que ocurriese este incidente, recuerdo ir viajando en el tren, ir al baño y decir: 'no es posible'. Por la situación del baño, una situación deplorable, insalubre... Está mal cuidado". "Y yo entiendo que los trabajadores hacen un trabajo extraordinario, pero la gente se plantea cómo ocurren estas cosas con la cantidad de impuestos que pagamos. Y si efectivamente no ha habido un mantenimiento potente, eso sí es un tema grave", ha sentenciado.

"¿Crees que Óscar Puente debería dimitir?", le ha cuestionado directamente la periodista de Atresmedia. "No lo sé", ha replicado Antonio Banderas de forma inmediata. "Según una encuesta de La Razón dos de cada tres españoles considera que debe hacerlo y no se creen sus explicaciones", ha insistido Griso para arrancarle una respuesta.

"No lo sé, Susanna, no me aventuro. Me gustaría que todas las investigaciones terminasen y se aclarase exactamente lo que ha pasado porque dicen que aquello se había arreglado recientemente pero sobre un material antiguo. Cuando todo salga, pues que este hombre tome la decisión que deba de tomar y que la gente también tome la suya en sus casas sobre lo que hacer", ha zanjado el artista de manera rotunda.