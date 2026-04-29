La literatura latinoamericana es una de las más ricas e interesantes. Y, en la actualidad, podemos encontrar varios ejemplos de ello, como los libros de Marian Enríquez o 'El cielo de la selva', uno de los grandes éxitos literarios de este año, firmado por Elaine Vilar Madruga. Pero claro, si hablamos de literatura latinoamericana, no podemos obviar grandes nombres como Gabriel García Márquez o una de sus autoras más internacionales: la chilena Isabel Allende. Y precisamente a una adaptación de una de sus obras la nueva serie de Amazon Prime Video, 'La casa de los espíritus', que llega a la plataforma de streaming este miércoles 29 de abril.

Con el estreno de los tres primeros episodios, para luego pasar al formato semanal, 'La casa de los espíritus' es una de las grandes propuestas de la plataforma para este año 2026 y, sinceramente, la espera ha valido la pena. Se trata de la primera adaptación en español de la icónica novela de Isabel Allende, que ya tuvo otra adaptación en los 90 con Meryl Streep o Winona Ryder entre sus protagonistas. Esta nueva versión está protagonizada por Alfonso Herrera como Esteban Trueba, Nicole Wallace y Dolores Fonzi encarnando a Clara del Valle en diferentes etapas de su vida.

'La casa de los espíritus' no deja de ser la historia de una saga familiar que comprende un periodo de medio siglo, centrado en tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) en un país conservador de Latinoamérica moldeado por la lucha de clases, la agitación política y la magia. Y es verdad que esta nueva versión tiene muchos elementos que la película de los 90 tuvo que dejarse por el camino. Porque es verdad que esta historia escrita por Allende funciona mucho mejor en términos narrativos en un formato serie. Al igual que la reciente 'Cien años de soledad' que adaptó Netflix, puede explorar mucho mejor las vicisitudes de toda una saga familiar que tiene mucho de telenovela.

'La casa de los espíritus': Una colorida adaptación del clásico de Isabel Allende que corrige los errores de la película

En los primeros tres capítulos que hemos podido ver la prensa, conocemos a Blanca, nieta de la protagonista, que nos relatará la historia tomando como referencia los diarios de su abuela, Clara, el personaje central que vertebra toda la trama. En los primeros episodios conocemos su infancia, su fascinación por su tío Marcos, o su inseparable amigo canino Barrabás, pasando por la traumática muerte de su hermana Rosa. Todo ello contado con ritmo, con ganas, y con una paleta de colores acorde a la historia. De hecho, hay momentos que incluso nos recuerdan al 'Encanto' de Disney. Ya no solo por los personajes sino por el apartado visual, con ejemplos tan claros como el comienzo del segundo episodio, con el personaje de Esteban Trueba caminando en un enorme campo de amapolas.

La ficción de Prime Video está producida por FilmNation Entertainment, la compañía ganadora de varios premios Oscar por 'Anora' y 'Cónclave', con el apoyo de Fabula, la premiada productora chilena ('La memoria infinita', 'Una mujer fantástica'), además de contar con la propia Isabel Allende de productora ejecutiva, y eso se nota. Se percibe en el cuidado y el mimo por los detalles, en una adaptación grandilocuente pero que se encarga de dar tiempo a cada elemento para que brille por sí solo. El primer episodio es el que sienta las bases, y funciona gracias a ese realismo mágico bien integrado en la estructura narrativa.

"Las circunstancias políticas han cambiado, pero la violencia, la explotación y la discriminación siguen ahí. Y por supuesto, Estados Unidos ha virado hacia la ultraderecha, con su racismo y su misoginia y todas esas cosas que creíamos haber superado", dijo Isabel Allende en una mesa redonda de presentación de la serie. Así que 'La casa de los espíritus' llega en un momento envidiable. Aunque es verdad que, en esos tres primeros episodios, no hay mucha presencia de la trama política más allá de hablar sobre el sufragio femenino o el maltrato a las poblaciones indígenas. Pero todo con un aire de telenovela que a veces va en detrimento de lo que la producción pretende contar.

'La casa de los espíritus' es la nueva serie de Netflix.

Es verdad que, por momentos, hay personajes que no tienen mucho trasfondo o que no son trabajados todo lo que nos gustaría. Pero se ve compensado por el buen hacer con el de Clara, sobre todo gracias al esfuerzo interpretativo de Nicole Wallace, destacando sobre casi todo el reparto, y demostrando que es una actriz que ha crecido mucho en los últimos años. Ya desde los créditos, con los personajes representados con cartas de tarot, y la voz de Mon Laferte cantando la canción de 'Nuestra casa', da muestras de que estamos ante una apuesta diferente, pero que no huye de su ambientación un tanto telenovelesca.

Eva Longoria también aparece en los créditos como productora ejecutiva, y es verdad que la actriz y empresaria nunca ha tenido mal ojo para los proyectos que decide financiar. 'La casa de los espíritus' no es la excepción porque, sin lugar a dudas, hace justicia a la novela de Allende, y nos lleva de la mano a esa Latinoamerica de principios de siglo XX, tan convulsa, pero a la vez tan mágica, con retazos de historias familiares por cada esquina. El personaje de Clara del Valle es uno de los más importantes de la literatura, y la serie de Prime Video hace honor al legado de Allende. Una serie para ver... y también para vivir.

De qué va 'La casa de los espíritus'

Crónica de una saga familiar que narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta. Las pasiones, las luchas y los secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de cambios sociales violentos, culminando en una crisis que lanza al orgulloso y tiránico patriarca y a su querida nieta en direcciones opuestas.