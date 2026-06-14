Los 28 estrenos que ver esta semana del 15 al 21 de junio en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, Disney+ y HBO Max

Esta semana empieza oficialmente el verano, y no podemos tener más ganas de que llegue ya el buen tiempo de una vez. Las plataformas de streaming también y celebran estos días con nuevos estrenos, tanto en Netflix, como en Prime Video, Movistar Plus, Disney Plus o HBO MAX. Y como cada semana, traemos una lista con todos los títulos más destacados que no podéis perderos. Por ejemplo, a Netflix llega el estreno español del verano, 'Oasis', que nos recuerda a 'Bienvenidos a Edén'. ¿Triunfará igual y conseguirá colocarse entre lo más visto de la plataforma? Tendrá una lucha dura con otro estreno: 'Te encontraré', una nueva adaptación de Harlan Coben.

En Prime Video llegan dos estrenos de cine. Uno es 'Culpa tuya: Londres', la adaptación de una de las películas de la saga literaria de Mercedes Ron, pero que ahora tiene su versión británica. También disfrutaremos de 'Greenland 2', la historia apocalíptica de Gerard Butler. Y en Movistar Plus también contaremos con el estreno de la película española 'El fantasma de mi mujer', o la cinta de terror 'Keeper'. Y en HBO MAX, el documental sobre los Ultras. ¿Qué más podemos pedir? Una buena muestra de todo lo que nos llega esta semana.

Estrenos en Netflix

Te encontraré

Sinopsis: Un padre encarcelado por el asesinato de su hijo recibe pruebas que sugieren que su hijo puede estar vivo, lo que le obliga a escapar y descubrir la verdad.

Harlan Coben firmó un acuerdo multimillonario allá por 2018 para la adaptación de varias de sus novelas en miniseries o películas de Netflix. En 2022 se renovó el contrato y, cada año, al menos llega una adaptación al catálogo de la plataforma de streaming. Y deben estar frotándose las manos, porque todas estas propuestas funcionan, colocándose siempre entre lo más visto en casi todos los países. Ahora le toca el turno a 'Te encontraré', con Sam Worthington como protagonista junto a Britt Lower, la estrella de la serie de Apple 'Separación'. Y sí, sabemos que este nuevo título made in Coben también va a triunfar, porque tiene todos los elementos que nos gustan: escape de prisión, hijo que podría estar vivo, persecuciones...

Fecha de estreno: 18 de junio

Oasis

Sinopsis: 'Oasis' es el resort vacacional más lujoso del país. Un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. El lugar para pasar el mejor verano de tu vida. Pero todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.

La nueva serie original creada por Ramón Campos, Jon de la Cuesta Olaizola, Javier Chacártegui Horrach, David Orea Arribas y Ricardo Jornet Gallego llega este mes de junio a Netflix. Una nueva propuesta juvenil que puede recordar a otros títulos similares como 'Bienvenidos a Edén'. Ana Garcés, Tomy Aguilera (al que también vimos en la mencionada 'Bienvenidos a Edén') y Victoria Kantch son los protagonistas junto a Manel Duarte, Berta Castañé, Unax Ugalde, Alicia Borrachero, Mercedes Sampietro, Paco Tous y Verónica Sánchez.

"Es una serie muy diferente, contemporánea. No te puedo desvelar mucho, pero lo que sí te puedo decir es que es una serie muy divertida, muy activa, muy dinámica y... no sé, yo me lo estoy pasando muy bien, estoy aprendiendo un montón, es muy diferente a todo lo que he hecho y me apetece mucho", nos contó Ana Garcés, a la que conocimos en 'La Promesa'.

Fecha de estreno: 19 de junio

Estrenos en Prime Video

Culpa tuya: Londres

Sinopsis: Noah y Nick regresan más fuertes, unidos y enamorados que nunca. Pero a medida que la vida empieza a tirar de ellos en direcciones diferentes, su relación se enfrenta a su reto más difícil hasta la fecha. Noah se marcha a Oxford para proseguir sus estudios, mientras que Nick se ve consumido por las crecientes exigencias del trabajo. Cuando nuevas personas entran en sus vidas, despertando emociones inesperadas y celos persistentes, empiezan a formarse grietas. La confianza se pone a prueba, las pasiones se desatan y el vínculo que una vez creyeron irrompible empieza a tensarse. Ahora, en una encrucijada, Noah y Nick deben decidir: luchar por el amor que los unió... o arriesgarse a perderlo para siempre.

Noah y Nick, interpretados por Asha Banks y Matthew Broome, regresan en esta segunda parte de la versión británica de la saga 'Culpables', la serie literaria superventas escrita por Mercedes Ron. Recordemos que, hace nada, lanzó la cuarta entrega, además de estrenar en Prime Video 'Culpa nuestra', con Gabriel Guevara y Nicole Wallace.

En esta nueva versión inglesa el reparto añade nuevos nombres: Louisa Binder interpretará a Sophia, una ambiciosa joven que pondrá sus ojos en Nick; Joel Nankervis dará vida a Michael, un estudiante que entabla una estrecha relación con Noah; y Scarlett Rayner y Orlando Norman completarán el reparto principal con personajes que añadirán más tensión al conflicto. Dani Girdwood y Charlotte Fassler han sido los encargados de dirigir esta nueva entrega.

Fecha de estreno: 17 de junio

Greenland 2

Sinopsis: Después de sobrevivir al fin del mundo por la caída de un cometa, Jeff Garrity, junto con su mujer Allison y su hijo Nathan, deciden abandonar el búnker que les ha mantenido a salvo cinco años para buscar una zona en Europa que podría ser habitable. Así, el último refugio es el principio de un nuevo comienzo. Juntos emprenderán un viaje donde los desastres naturales y los humanos que sobrevivieron han convertido el mundo en un auténtico infierno.

Gerard Butler se ha ido reciclando a lo largo de los años como un héroe de acción. Y además uno muy específico: padre de familia que tiene que enfrentarse a amenazas externas. O es defendiendo al presidente de EEUU o a su mujer e hijo del fin del mundo. Esta es la segunda entrega de 'Greenland', y lo curioso es que, en las películas de catástrofes, siempre vemos solo el momento apocalíptico, pero nunca el 'después'. Y eso es lo que propone esta nueva película, coprotagonizada por Morena Baccarin y Roman Griffin Davis. "La película en sí es muy disfrutable al margen de cuándo se estrene. Para empezar, esta cinta es puro escapismo y necesitamos eso ahora mismo", contó Butler para la Agencia Efe.

Fecha de estreno: 20 de junio

Estrenos en Movistar Plus

Keeper

Sinopsis: Una pareja, para celebrar su aniversario, hace una escapada romántica de fin de semana a una cabaña aislada. Cuando Malcolm (Sutherland) regresa repentinamente a la ciudad, Liz (Maslany) se encuentra aislada y en presencia de un mal indescriptible que desvela los horripilantes secretos de la cabaña.

Thriller de terror psicológico protagonizado por Tatiana Maslany ('Orphan Black') sobre una pareja, Liz y Malcolm, que celebra su aniversario en una cabaña aislada. Lo que prometía ser un romántico retiro se convierte en una pesadilla cuando Malcolm debe ausentarse inesperadamente, dejando a Liz enfrentarse sola a una presencia maligna. Inspirada en el cuento de 'Hansel y Gretel' y dirigida por Osgood Perkins ('Longlegs'), la película combina atmósferas claustrofóbicas con rituales y simbolismos folclóricos.

Fecha de estreno: 18 de junio

El plan de las gemelas

'El plan de las gemelas', el nuevo true-crime de Carles Porta.

Sinopsis: "Vamos a conseguir cloroformo para dormirlo" o "con esta pistola eléctrica lo vamos a dejar frito", son solo algunas de las perlas que los Mossos d'Esquadra recuperaron de los teléfonos móviles de los detenidos. Un caso con personajes grotescos, dibujados a través de los mensajes reales que compartieron durante la preparación del crimen, así como por la sorprendente ejecución del mismo. A pesar de ello, imputar a los autores no fue nada fácil.

Carles Porta se ha hecho un nombre con sus documentales de true-crime y solo en Movistar Plus se estrenar tres este mes de junio. Uno de ellos es este 'El plan de las gemelas'. La investigación de un crimen cuidadosamente planeado que gira en torno a dos hermanas y una trama llena de giros inesperados. Un relato que profundiza en la psicología de los protagonistas y en la complejidad de la investigación policial. Uno de esos crímenes reales que tanto nos gusta ver, sobre todo gracias a la pormenorizada investigación. De hecho, acaba de estrenar en Atresplayer una serie basándose en un atraco muy famoso: '33 Días'. "La crónica negra siempre ha interesado y si está bien contada es imbatible", confesó en una entrevista para El Huff Post.

Fecha de estreno: 18 de junio

Una batalla tras otra

Sinopsis: Un ex revolucionario, tras años apartado de la lucha, se ve obligado a volver a la acción para enfrentar a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión política, racismo y violencia militar...

Lo nuevo de Paul Thomas Anderson tambaleó los cimientos del Hollywood de el año pasado. Basándose en una novela del inclasificable Thomas Pynchon, Anderson ha vuelto a su mejor forma, con una película repleta de cinismo y crítica política, que puede perfectamente servir como una lectura de nuestra sociedad actual. Con Leonardo DiCaprio en cabeza, 'Una batalla tras otra', que además arrasó en los premios Oscar llevándose el de Mejor Película entre otros.

"Más de lo que me gustaría admitir —es un poco vergonzoso. Pensé en hacerlo después de 'El hilo fantasma', y ya había hablado con Leo en ese entonces… pero no lograba encontrar a alguien para interpretar a [la hija] Willa. Luego me obsesioné con hacer 'Licorice Pizza', porque los chicos que conocía en ese momento tenían la edad perfecta para esa historia", comentó Anderson en una en una entrevista para Rolling Stone. "Eventualmente, mi productor y asistente de dirección, Adam Somner, me dijo: 'Bien, ya basta, es momento de hacer esta película'. Sabes, por mucho que haya tardado, tardó lo que tenía que tardar. Siento que la espera valió la pena".

Fecha de estreno: 19 de junio

El fantasma de mi mujer

Sinopsis: Fernando vive un matrimonio tranquilo con María mientras tiene un lío con Julia. Una noche recibe la llamada de su amante diciéndole que acaba de atropellar a María. Un accidente, vamos, que no quería matarla, pero que necesita ayuda para deshacerse del cadáver. Desbordado por los acontecimientos, Fernando finge ante la policía que su mujer le ha abandonado, hasta que le entra una llamada de... ¿María? Desde ese momento, Fernando cree escuchar e incluso ver a su mujer a todas horas y en todas partes. ¿Es el infierno de la culpa... o existe otra explicación?

Comedia española de enredo protagonizada por Javier Rey ('Fariña'), Loreto Mauleón ('Patria') y María Hervás ('El inmortal'). Fernando mantiene una vida aparentemente estable mientras sostiene una relación con su amante Julia, hasta que esta le confiesa haber atropellado accidentalmente a su esposa. A partir de ahí, la película encadena equívocos, secretos y situaciones cada vez más difíciles de manejar mezclando humor negro, lío sentimental y un toque sobrenatural. Dirige María Ripoll ('Ahora o nunca').

"Siempre miro hacia delante, lo que he conseguido ya lo tengo, ya lo he vivido. No suelo revivir los éxitos ni enquistarme en los trabajos que no fueron del todo bien. Hay que planear y trabajar lo que viene, que pienso que siempre es mejor, se trata de una cuestión motivacional. Lo siento así en la vida y en la profesión", admitió Javier Rey en una entrevista para Fotogramas.

Fecha de estreno: 21 de junio

Estrenos en Disney Plus

The Simpsons Extreme Makeover: Homer Edition

Sinopsis: La divertida cita nocturna de Homer y Marge se tuerce cuando Marge descubre que Homer dejó a los niños sin supervisión, con solo la cámara de la puerta como niñera. Frustrada con su imperfecto marido, una Marge algo achispada sueña una trilogía de fantasías con diferentes Homers.

Desde que Los Simpson desembarcaran en Disney Plus hace ya algunos años, tras la compra de 20th Century Fox por parte de Disney, han resurgido de sus cenizas. No solo nos han entregado varios de los episodios con mejor crítica de sus últimas temporadas, sino que además han vuelto a ser relevantes. De hecho, se han convertido en el contenido más visto de la plataforma. Este verano llegan tres episodios especiales, exclusivos de Disney Plus, estrenándose uno este mes de junio, otro en julio y otro en septiembre. Lejos de su final (la serie se ha renovado hasta la temporada 40), ya tiene en marcha la secuela de su película de 2007. Y Matt Selman, el showrunner de la serie, ya ha dicho que por ahora no hay un desenlace cerca. "Hace aproximadamente un año y medio hicimos un episodio que funcionaba como una parodia de un final de serie”, explicó a The Wrap. “Metimos todas las ideas posibles sobre cómo terminar una serie en un solo capítulo. Fue mi forma de decir que nunca vamos a hacer un final definitivo".

Fecha de estreno: 17 de junio

Estrenos en HBO MAX

Ultras: Pasión y muerte

Sinopsis: Serie documental a caballo entre la radiografía sociológica y el true crime que explora el lado más oscuro del fútbol en España.

El auge, caída y resurgimiento del fenómeno ultra se narra a través de testimonios de antiguos miembros de estos grupos, a los que se suman policías, periodistas y expertos que lo vivieron en primera línea. Sus relatos, las reconstrucciones de cada caso y el archivo inédito de las investigaciones y de las distintas décadas conforman un retrato crudo y honesto del fanatismo y la violencia más allá del estadio de fútbol. Tres episodios, cada uno centrado en una década diferente, para explorar el mundo de los ultras.

El episodio 1, se centra en la época tras el Mundial del 82 España abre sus puertas al fenómeno ultra, que desde sus orígenes no deja de crecer de forma violenta. A medida que avanza la década, en Barcelona arranca la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos, y los grupos ultras se declaran la guerra. Una guerra que acaba con la muerte de un misterioso joven francés al que nadie parece conocer.

El episodio 2, tiene lugar en los 90. El movimiento ultra ha invadido las calles y los campos de fútbol. Cada partido es una amenaza para los que van a disfrutar y también una oportunidad para los que van a hacer daño. Diciembre de 1998 es el mes en el que la presión acumulada estalla por los aires. Tiene lugar un crimen brutal. Es un antes y un después… pero los ultras no tienen ninguna intención de desaparecer.

El episodio final, a comienzos de los 2000. Durante la primera década del siglo XXI los clubes tratan de echar a los grupos ultra de las gradas. Y lo consiguen. La sensación generalizada es de tranquilidad, hasta que una mañana de 2014, sin que nadie lo espere, una batalla campal en Madrid Río irrumpe en la actualidad dejando un muerto. Se llama Jimmy. El mundo del fútbol se queda en shock. Es la primera semilla de una nueva generación de radicales que ya no necesita el estadio para descargar su odio. Los viejos ultras están de retirada. El fútbol ha cambiado, y ellos también.

Fecha de estreno: 19 de junio

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