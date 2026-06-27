Los datos de audiencia de 'Oasis' dictan sentencia en Netflix: Un pelotazo mundial que está entre lo más visto en 40 países

Este viernes se cumple una semana del estreno de 'Oasis', la nueva serie española que ha estrenado Netflix junto a Bambú Producciones. La ficción, que ha supuesto el regreso de Ana Garcés tras dejar 'La Promesa', ha arrancado con grandes cifras de audiencia gracias a los datos aportados por la plataforma.

Actualmente, en nuestro país, 'Oasis' se encuentra como el tercer contenido más visto por detrás de la serie 'Te encontraré' y de 'Perdiendo el juicio', que sigue siendo un fenómeno tras haber pasado previamente por Atresplayer y su emisión en abierto en Antena 3.

Pero si nos fijamos en el dato global, las cifras de 'Oasis' nos dejan un buen termómetro de si la serie está funcionando más allá de nuestras fronteras. Y es que pese a que las críticas no han sido del todo positivas, la ficción protagonizada por Ana Garcés, Tommy Aguilera y Victoria Kantch se sitúa como el octavo contenido más visto entre las series de habla no inglesa a nivel global tras su primer fin de semana, mientras que 'Perdiendo el juicio' se mantiene en el top 5 en ese mismo baremo.

En total, tras sus tres primeros días, y a la espera de conocer los datos de toda esta semana, 'Oasis' ha conseguido alcanzar los 2.100.000 visualizaciones y hasta 12.200.000 horas vistas con sus ocho episodios.

Por si fuera poco, en su primer fin de semana, 'Oasis' consiguió situarse en el Top 10 en hasta 40 países de todo el mundo. Entre algunos de los territorios en los que la ficción estuvo entre lo más visto se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, República Dominicana, Suiza, Chipre, República Checa, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Rumanía, Kenia, Marruecos, Líbano o Nueva Caledonia, entre otros.

Así es 'Oasis', la serie que triunfa en Netflix

Oasis' es el resort vacacional más lujoso del país. Un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. El lugar para pasar el mejor verano de tu vida.

Pero todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.