Netflix sorprende con su serie número 1 en tiempo récord en España: 'Perdiendo el juicio', una producción que ya triunfó en Atresmedia

La serie 'Perdiendo el juicio', protagonizada por Elena Rivera y Manu Baqueiro, entre otros, desembarcó en Netflix el pasado viernes 12 de junio fruto de un acuerdo con Atresmedia, la empresa productora. Y su irrupción en la plataforma ha sido fulgurante. En apenas 48 horas, se convertía en el contenido más popular en España en el apartado de series de ficción.

La producción, que afronta su tercera vida en el gigante del streaming tras su éxito en Atresplayer y en abierto en Antena 3 (la primera temporada cerró con una media del 10,1% de cuota de pantalla y 826.000 espectadores), se coloca en el Top 6 en virtud de los datos actualizados por Netflix para la semana del 8 al 14 de junio.

Sin embargo, como apuntábamos al principio, 'Perdiendo el juicio' se lanzó el viernes 12. De modo que esa es la razón por la que se sitúa por detrás del true crime 'El Testigo', de los documentales de Michael Jackson y Rafa Nadal, de la miniserie 'Así aprenderás' y de 'Berlín y la dama de Armiño', el spin-off de 'La Casa de Papel', en ese ranking.

Una clasificación que variará en esta semana del 15 al 21 porque, desde el pasado domingo, este drama judicial autoconclusivo de 10 capítulos, que también cuenta con Lucía Caraballo ('Animal), Dafne Fernández ('4 Estrellas'), María Pujalte ('Los misterios de Laura') o María León ('Silencio') en su reparto, ocupa inalterable ese primer puesto, desbancando a todas las ofertas antes citadas.

Además de la enorme acogida que está alcanzando en España, 'Perdiendo el juicio' se encuentra en el Top 10 en otros 12 países de Europa (Portugal e Italia) y América (Argentina, Venezuela, Chile, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Guatemala, Panamá, Uruguay y Paraguay) según ha avanzado Netflix de manera oficial.

Un hito relevante que permite que desde Atresmedia y Boomerang TV, la compañía audiovisual responsable, trabajen con más entusiasmo si cabe de cara a una segunda temporada, que fue confirmada antes del próspero salto de la serie a la plataforma bajo demanda.

Así es 'Perdiendo el juicio', el éxito de Atresmedia que ahora pega muy fuerte en Netflix

Amanda Torres es una prestigiosa abogada que sufre un grave estallido de su TOC durante un importante juicio. Desde ese momento se convierte en una apestada de la profesión y no le es nada fácil volver a encontrar un trabajo, en parte por ese episodio oscuro y en parte porque no es sencillo convivir ni trabajar con sus continúas manías.

Así que se ve obligada a aceptar una oferta de trabajo en un decadente bufete muy alejado de sus expectativas, donde comparte casos con un grupo de profesionales en horas bajas que nada tienen que ver con los estirados abogados con los que estaba acostumbrada a tratar.

Por otra parte, tiene que lidiar con la atracción que todavía siente por su marido, del que se resiste a divorciarse, y con la que empieza a sentir por su nuevo jefe. Todo ello mientras prepara la defensa de su hermana, que se ve envuelta en un extraño caso de asesinato, sucedido el día de su boda, que puede llevarla a pasar el resto de sus días en la cárcel.