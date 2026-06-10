Netflix se lleva la exitosa serie de Antena 3 'Perdiendo el juicio', que desaparece del catálogo de Atresplayer

Ya es habitual que las series de Antena 3 tengan una tercera vida tras su paso previo por atresplayer y su posterior emisión en abierto como pasó con 'Ángela'. Así, son muchas las ficciones que han dado el salto a Netflix, Prime Video o Disney+ tras su emisión en Antena 3. Y eso es lo que va a pasar con 'Perdiendo el juicio'.

La serie protagonizada por Elena Rivera y Manu Baqueiro abandonará atresplayer ante su llegada a Netflix el próximo viernes. Así, la plataforma de Atresmedia ha anunciado a sus usuarios que tienen pocos días para poder ver la ficción.

"Atención, seriéfilos: Quedan pocos días para ver #PerdiendoElJuicio en #atresplayer antes de que abandone nuestro catálogo. Luego no queremos leer eso de: ¿Por qué no la vi cuando pude? Estáis avisados", asegura la cuenta oficial de atresplayer.

'Perdiendo el jucio' llega a Netflix tras haber triunfado en atresplayer y haber conquistado también a la audiencia en su emisión en Antena 3. La primera temporada cerró con una media del 10,1% y 826.000 espectadores y desde Atresmedia y Boomerang TV ya trabajan en su segunda temporada.

🚨 Atención, seriéfilos:



Quedan pocos días para ver #PerdiendoElJuicio en #atresplayer antes de que abandone nuestro catálogo. 🗓️❌



Luego no queremos leer eso de: ¿Por qué no la vi cuando pude? Estáis avisados. 👀😉



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Elena Rivera, a la cabeza del reparto

Manu Baqueiro y Elena Rivera en 'Perdiendo el juicio'.

Elena Rivera encabeza el reparto de 'Perdiendo el juicio' volviendo a trabajar mano a mano con Bomerang TV y Atresmedia tras el éxito de 'Alba'. Junto a la actriz también forman parte del elenco de la ficción los actores Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira y Dafne Fernández.

María Pujalte, María León, Eloy Azorín, Luis Bermejo, Federico Aguado, Antonio Garrido o Clara Garrido completan el reparto de 'Perdiendo el juicio' dando vida a otros de los personajes de la serie que cuenta con capítulos auto conclusivos con mini tramas además de la trama troncal de la serie.

Así es 'Perdiendo el juicio'

Amanda Torres es una prestigiosa abogada que sufre un grave estallido de su TOC durante un importante juicio. Desde ese momento se convierte en una apestada de la profesión y no le es nada fácil volver a encontrar un trabajo, en parte por ese episodio oscuro y en parte porque no es sencillo convivir ni trabajar con sus continúas manías.

Así que se ve obligada a aceptar una oferta de trabajo en un decadente bufete muy alejado de sus expectativas, donde comparte casos con un grupo de profesionales en horas bajas que nada tienen que ver con los estirados abogados con los que estaba acostumbrada a tratar.

Por otra parte, tiene que lidiar con la atracción que todavía siente por su marido, del que se resiste a divorciarse, y con la que empieza a sentir por su nuevo jefe. Todo ello mientras prepara la defensa de su hermana, que se ve envuelta en un extraño caso de asesinato, sucedido el día de su boda, que puede llevarla a pasar el resto de sus días en la cárcel.