Quién es quién en el reparto de 'Perdiendo el juicio': Conoce a los personajes de la nueva serie de Antena 3

Antena 3 estrena este jueves, 12 de febrero 'Perdiendo el juicio' en abierto, casi un año después de su emisión en Atresplayer. La serie protagonizada por Elena Rivera está creada por Susana López Rubio, Javier Holgado ('Los misterios de Laura') y Jaime Olías.

Cabe recordar que 'Perdiendo el juicio' consta de una única temporada de diez episodios, por lo que la serie llegará hasta mediados de abril compitiendo en la noche de los jueves con los realitys de Telecinco ('GH DÚO' y 'Supervivientes').

Protagonizada por Elena Rivera, 'Perdiendo el juicio' es un drama jurídico que narra el momento en el que Amanda, una prestigiosa abogada, sufre un grave estallido de su TOC (trastorno obsesivo compulsivo). Además, le sucede durante un importante juicio. A partir de ese momento, su carrera cae en picado y tendrá que afrontar nuevos retos y, prácticamente, una nueva vida.

Junto a Elena Rivera completan el reparto de esta ficción producida por Boomerang TV Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira y Dafne Fernández. María Pujalte, María León, Eloy Azorín, Luis Bermejo, Federico Aguado, Antonio Garrido o Clara Garrido, entre otros también forman parte del elenco.

Sinopsis de 'Perdiendo el juicio'

Amanda Torres es una prestigiosa abogada que sufre un grave estallido de su TOC durante un importante juicio. Desde ese momento se convierte en una apestada de la profesión y no le es nada fácil volver a encontrar un trabajo, en parte por ese episodio oscuro y en parte porque no es sencillo convivir ni trabajar con sus continúas manías.

Así que se ve obligada a aceptar una oferta de trabajo en un decadente bufete muy alejado de sus expectativas, donde comparte casos con un grupo de profesionales en horas bajas que nada tienen que ver con los estirados abogados con los que estaba acostumbrada a tratar.

Por otra parte, tiene que lidiar con la atracción que todavía siente por su marido, del que se resiste a divorciarse, y con la que empieza a sentir por su nuevo jefe. Todo ello mientras prepara la defensa de su hermana, que se ve envuelta en un extraño caso de asesinato, sucedido el día de su boda, que puede llevarla a pasar el resto de sus días en la cárcel.

Conoce a todos los personajes de 'Perdiendo el juicio'

Elena Rivera es Amanda

Amanda era una abogada brillante, que formaba un exitoso matrimonio-empresa con César, pero su vida descarriló de un día para otro cuando, en pleno juicio, se le disparó un trastorno obsesivo compulsivo. Tras ello, decidió retirarse a una casa en el campo, pero la detención de su hermana, acusada de asesinato, le obliga a salir de su letargo.

Manu Baqueiro es Gabriel

Dueño del decadente bufete que contrata a Amanda. Aunque en realidad es un abogado de gran talento, nadie lo diría, no responde para nada a la imagen de abogado profesional y estirado. Amanda le ayudará a creer de nuevo en sí mismo y tendrá con ella una complicidad alejada de cualquier relación convencional.

Miquel Fernández es César

Todavía marido de Amanda, pero esto cambiará en cuanto se decida a firmar los papeles del divorcio. Es un abogado de éxito, apuesto, adinerado y algo estirado, es decir, todo lo opuesto a Gabriel. Por mucho que tenga una nueva y atractiva pareja, y trate de evitarlo a toda costa, César todavía siente algo por Amanda y su vuelta a los juzgados amenaza con destrozar su trabajado equilibrio vital.

Lucía Caraballo es Barbie

Becaria en el bufete de Gabriel. Es de origen humilde y afronta los casos desde un punto de vista diferente.

Daniel Ibáñez es Bosco

El otro becario del bufete. Proviene de un mundo muy diferente al de Barbie y, como todos los polos opuestos, su atracción es inevitable. Su padre es una leyenda de la judicatura, aunque él nunca se ha aprovechado de ello y lucha por labrarse su propio camino.

Dafne Fernández es Sara

La nueva socia del bufete y pareja de César. Se podría decir que ha sustituido a Amanda en todos los aspectos: se ha quedado con su puesto de trabajo y con su marido. Es egocéntrica y ambiciosa, y representa a la antagonista de Amanda y villana de la historia.

Carol Rovira es Daniela

Hermana de Amanda y principal sospechosa del asesinato de su marido el día de su boda. De carácter despreocupado, nunca pensó que se iba a ver envuelta en una situación como esta. Todas las pistas apuntan a su culpabilidad y no será fácil demostrar lo contrario.

Alfonso Lara es Rafa

El abogado más veterano del bufete de Gabriel. Es de la vieja escuela, gruñón y algo vago. Su principal objetivo es jubilarse, sin embargo, la presencia de Amanda le hará cambiar la forma de ver las cosas, llegando a pensar que todavía está en forma para seguir ejerciendo un tiempo más.

María León es Carlota

Carlota es una madre de familia con una vida cómoda y ordenada, pero bajo esa normalidad se esconde un talento poco común. Carlota, conocida como "La carajota", posee una habilidad especial para la investigación, algo que la convierte en una pieza fundamental dentro del bufete

María Pujalte es Paloma

Paloma es una jueza con carácter fuerte y una presencia que no deja indiferente a nadie. A lo largo de la ficción, Paloma coincidirá en varias ocasiones con Amanda Torres en los juzgados. Es una jueza a la que le encanta mandar y que disfruta jugando con su autoridad, lo que hará que choque en más de una ocasión con Amanda.