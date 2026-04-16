Atresmedia decide la renovación de 'Perdiendo el juicio': Avance del final de su temporada 1 en Antena 3

'Perdiendo el juicio', la serie protagonizada por Elena Rivera y Manu Baqueiro llega este jueves a su fin en Antena 3 con la emisión del último capítulo de la primera temporada. Sin embargo, los fans pueden estar tranquilos pues la ficción tendrá continuidad.

Así, Atresmedia ha confirmado oficialmente lo que ya avanzó Poco Pasa TV, y es que 'Perdiendo el juicio' ya trabaja en su segunda temporada tras haber sido un éxito en atresplayer y haber cautivado a la audiencia en abierto.

A falta de la emisión del último capítulo este jueves, la primera temporada de 'Perdiendo el juicio' acumula una media del 10.3% de cuota de pantalla y 846.000 espectadores. Unos datos que están por debajo de la media de Antena 3 pero que han llevado a la cadena a seguir confiando en la ficción.

La nueva temporada de 'Perdiendo el juicio' se encuentra actualmente en fase de desarrollo y contará con nuevas tramas, conflictos y giros que ampliarán el universo de la serie que cuenta también en su reparto con otros actores de la talla de Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira y Dafne Fernández. El reparto se completa con nombres como María Pujalte, María León, Eloy Azorín, Luis Bermejo, Federico Aguado, Antonio Garrido o Clara Garrido, entre otros.

Avance del último capítulo de 'Perdiendo el juicio'

Imagen del último capítulo de 'Perdiendo el juicio'

Llega el día definitivo. El juicio de Daniela comienza con Amanda a cargo de una defensa que carece de pruebas sólidas que la respalden. Sara, en su rol de antagonista e impulsada por el rencor, se encarga de pintar a Daniela como una auténtica viuda negra ante el tribunal.

En un golpe bajo calculado para desestabilizar por completo a Amanda en mitad del litigio, Sara la acorrala en el baño para confesarle que está esperando un hijo de César. Amanda tendrá que luchar con uñas y dientes contra su TOC, el estrés extremo y la crueldad de su rival para salvar la libertad de su hermana y su propia cordura.