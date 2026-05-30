Unanimidad en 'Tu cara me suena', tras un pleno del jurado y el público, con el ganador de su séptima gala

'Tu cara me suena 13' firmó este viernes 29 de mayo una séptima gala decisiva en la que, en pleno ecuador de su edición, la competición volvió a dar un giro inesperado con un merecido ganador que ha tardado semanas en alcanzar su máximo potencial. Si bien Jesulín de Ubrique volvió a custodiar el fondo del ranking junto a Leonor Lavado, María Parrado tampoco repitió su suerte como Rosalía al enfrentarse al reto mayúsculo de Ariana Grande.

El primer puesto de este viernes fue a parar a Martín Savi, que tras varias semanas de subidas y bajadas en el ranking, ha conquistado su primera victoria gracias a su magistral número como Adele. El segundo puesto quedó reservado esta semana para Cristina Castaño, que logró deslumbrar una vez más como Dulce Pontes, mientras que, contra todo pronóstico, Aníbal Gómez vivió un ascenso meteórico hasta el tercer puesto con su número como Vicente Fernández.

Leonor Lavado abre la gala como Spagna y Sole Giménez hipnotiza como Mari Trini

Sole Giménez imita a Mari Trini en 'Tu cara me suena'

En pleno ecuador de la edición, Leonor Lavado fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a una gala de 'Tu cara me suena' repleta de números memorables que arrancó regresando en el tiempo hasta la década de los ochenta. Con su look más alocado hasta la fecha como Spagna, la humorista lo dio todo sobre el escenario al ritmo de 'Call me', firmando un frenético número de baile y retos vocales que para nada merecía ocupar el último puesto de la noche, pero que inevitablemente quedó enterrado entre el enorme potencial de sus compañeros.

"Tengo que decirte que de la gala uno a la gala siete has tenido un cambio brutal. Es una cosa que no se puede explicar... Llegaste como con miedo, no sabiendo muy bien dónde estabas. Hoy sabes perfectamente donde estás, esto que has hecho hoy no hubiese imaginado nunca que lo hubieses hecho en la primera gala", sentenció Àngel Llàcer tras aplaudir la actitud con la que la cómica por excelencia de la edición afronta sus retos cada semana.

Sole Giménez también regresó al escenario de 'Tu cara me suena 13' dispuesta a afrontar su reto semanal ofreciendo el cien por cien. Y si bien la intérprete se ha movido entre las sombras estas últimas semanas, eclipsada por otros grandes números, su impresionante versión de 'Yo no soy esa' como Mari Trini la aupó esta semana en el ranking, recordando a la audiencia y al jurado su verdadero potencial.

Entre candelabros y una puesta en escena marcada por el rojo pasión, los límites de la intérprete se desdibujaron con el paso de la canción hasta transformarse por completo en la artista. "Yo te tiro flores porque lo haces muy bien, se ve que trabajas mucho siempre. Se que te ha costado sacarte a Sole pero ha habido muchas veces que lo conseguías y yo he llegado a ver a mi amiga, que le mando un beso porque se le echa de menos", señaló Lolita visiblemente emocionada.

Jesulín de Ubrique se estrella como La Unión y María Parrado no pasa el reto de Ariana Grande

Jesulín de Ubrique y Rafa Sánchez de La Unión

En el caso de Jesulín de Ubrique, la emoción también estuvo más que presente sobre el escenario de 'Tu cara me suena 13', pero en este caso por el ataque de fanatismo que Chenoa encabezó tras su número junto a Rafa Sánchez de La Unión. El ex torero, que no vivió su mejor gala este viernes, no dudó en paralizar las valoraciones tras su versión de 'Vuelve el amor' codo a codo junto al intérprete para confesar su emoción.

"Para mí es un lujazo, me ha dado muchísima paz y tranquilidad de verdad", sentenció el concursante entre aplausos mientras que Chenoa aprovechó para abordar al invitado especial de este viernes y abrazarlo con una inesperada confesión. "Yo he crecido escuchándote y de pequeña siempre decía que un día serías mi novio", aseguró la miembro del jurado reiterando la ilusión por recibirlo en el programa.

Poco después, de una estampa marcada por uno de los grupos más míticos a nivel nacional, el ambiente de 'Tu cara me suena 13' dio un giro de 180 grados para recibir a María Parrado, que entre grafitis y bailarinas conjuntadas emergió al escenario subida en un coche al más puro estilo Ariana Grande. Y aunque su versión de '7 rings' acompañada de una esmerada coreografía no surtió el mismo efecto que su número como Rosalía el pasado viernes, Àngel Llàcer se aseguró de recordar a la benjamina de la edición el importante don que posee.

"Siempre te tocan superestrellas, lo que demuestra que tú eres una superestrella. Tienes que tener muy claro que el escenario es el lugar donde puedes hacer lo que te de la gana y nunca nadie te va a juzgar", comenzó advirtiendo el miembro del jurado. "Con lo potente que eres, cualquier reto que te pone el pulsador tú lo superas. Te tocan cosas muy difíciles y creo que nadie de esta edición puede hacer lo que tú haces. Puedes tener miedo en la vida, pero en el escenario nunca", sentenció Llàcer entre una lluvia de aplausos.

Aníbal Gómez firma la gran sorpresa de la noche como Vicente Fernández y J Kbello continúa imparable como El Rey León

J Kbello junto al musical de 'El rey León'

Sin embargo, la lluvia de aplausos más inesperada de la noche no llegó hasta que Aníbal Gómez puso fin a su imitación de la semana. Si bien el humorista se ha convertido junto a Leonor Lavado en uno de los "concursantes comodín" para el jurado a la hora de otorgar las puntuaciones más bajas, el cómico dio un golpe en la mesa este viernes en mitad de una fiebre mariachi como Vicente Fernández.

"El amor con el que lo haces, el respeto que tienes... Lo nervioso que te pones, el cariño que nos das. Todo son cosas maravillosas por las que siempre tengo ganas de que llegue tu actuación. Siempre sé que es un momento agradable de la semana. Te has convertido, te lo digo de verdad, en un 'aníbal' escénico", señaló Àngel Llàcer completamente impresionado por su versión de 'Volver, volver'. "¿Te lo has estado guardando esto? Lo que has hecho hoy ha estado muy bien, muy buena imitación", señaló Chenoa.

Más tarde, J Kbello volvió a tomar el escenario de 'Tu cara me suena 13' para firmar uno de los grandes números de la noche. Y es que, aunque su versión de 'Siento un nuevo amor en mí' junto al elenco original del Musical 'El Rey León' no le valió esta semana para colarse entre los primeros puestos del ranking, el gaditano se coronó con una impecable puesta en escena que, al igual que Cristina Castaño con Pocahontas, logró transportar al público a su infancia de mano de una sensibilidad que marcó al jurado.

"Esta química que has conseguido nos ha dejado a todos con un silencio en plató que hacía mucho tiempo que no lo veía. Lo habéis hecho tan bien, con esos movimientos tan bonitos...", aplaudió Àngel Llàcer tras ver como el intérprete había logrado transformar el escenario en una Sabana casi exacta a la del espectáculo original. Y de las escenas Disney que siempre arrancan alguna que otra lágrima a los nostálgicos, el concurso dio un nuevo giro hacia los clásicos.

Paula Koops se emociona como Carmen Sevilla y Cristina Castaño deslumbra como Dulce Pontes

Cristina Castaño da vida a Dulce Pontes

Tras enfrentarse a retos mayúsculos como Nathy Peluso, Britney Spears o The Cranberries y pasarlos generalmente con buena nota, Paula Koops volvió a demostrar este viernes en 'Tu cara me suena 13' que es, sin duda, uno de los diamantes en bruto de la edición. Enfundada en la falda de volantes de Carmen Sevilla, la joven artista derramó su pasión por la música con su cuidada versión de 'Será el amor'.

"La actitud que has tenido hoy me ha gustado mucho. Has estado y se nota que estabas haciendo una cosa que habías ensayado y que querías enseñarla. De verdad te lo digo, me ha sorprendido", señaló Llàcer antes de que la joven tomase el micrófono con una inesperada carta de amor al programa. "Estoy súper agradecida con el programa, creo que todos nos sentimos así. Estoy descubriendo con cada reto nuevas cosas sobre mí, unas me saldrán mejor y otras peor pero me lo estoy pasando fenomenal que es lo importante. Está siendo un sueño, no quiero que se termine y estoy súper triste", sentenció la concursante visiblemente emocionada.

Fue entonces cuando la emoción de la séptima gala de 'Tu cara me suena 13' alcanzó nuevos picos tras recibir una semana más a Cristina Castaño sobre el escenario. Que la actriz suele atesorar desde el inicio de la edición el podio de los tres primeros puestos del ranking no es un secreto. Y su emotiva versión de 'Lela' de Dulce Pontes, acompañado de su poderoso discurso, no le iba a servir para menos este viernes. Tras una lluvia de aplausos que rompió el ambiente de intimidad que se había creado durante el número, la intérprete se enfrentó a las valoraciones del jurado.

"Esta canción aparte de imitación tiene una parte de buscar de alguna manera conectar con lo que ella da con este tipo de números, que es muy espiritual. Ha habido un momento en el que no estabas ni aquí... Y era maravilloso ver cómo flotabas con esta imitación y cómo te has ido agarrando cada vez más", destacó Chenoa antes de que Cristina Castaño se sincerase sobre su profunda conexión con este número.

Visiblemente emocionada, y con sus raíces en mente, la concursante de 'Tu cara me suena 13' paralizó las valoraciones con una importante declaración de intenciones. "Para mí es muy importante cantar esta canción porque soy gallega y vengo de una familia de artistas en la que muchos de ellos no se han podido dedicar a ello. Entonces, quién es artista, de alma, sabe lo importante que es llegar a serlo y tener un público. Para mí esto es honrar a todos mis antepasados que me han permitido a mí dedicarme a esto", sentenció entre aplausos.

Martín Savi firma su primera victoria en 'Tu cara me suena 13' entre vítores por su poderoso número como Adele

Martín Savi celebra su victoria junto a sus compañeros

Pero la ola de aplausos más atronadora de esta séptima gala estaba reservada para Martín Savi, que este viernes "estalló" finalmente haciendo uso de todo su potencial para firmar un número sin precedentes en esta edición como Adele. De pie frente a un micro, sobre una luz tenue, el joven paralizó el tiempo durante su interpretación de 'Rolling in the deep' para justo después toparse con un sinfín de vítores que se tradujo en una ronda de doces unánime y su primera victoria en el programa.

"Por fin, es como si hubieras explotado con esta imitación, algo que estábamos esperando. Sabíamos que lo tenías pero no sabíamos en qué momento iba a pasar, ha sido esta noche. Y mi doce es para ti", destacó Chenoa tras la aplaudida actuación, subrayando una semana más el camino que el joven está enfrentando en el programa hasta lograr explotar todo su potencial al completo. "La noche más difícil, y lo que has hecho amigo mío...", subrayó Manel Fuentes.

"Enhorabuena porque creo que has hecho algo muy difícil y ya solo los primeros segundos de tu voz pegada al micro y escucharte... Yo he cerrado los ojos y he dicho, es que Adele está ahí", destacó Florentino Fernández antes de que Chenoa hiciese un apunte. "Perdón, voy a decir una cosa que tú no vas a decir. Tú hoy no estás al cien por cien, estás un poco malo de la garganta, no has dicho nada. Lo digo más que nada porque también hay que tener en cuenta cuando alguien sale al escenario y hace esta actuación de este calibre, que no es corto precisamente", señaló Chenoa poco antes de otorgarle la victoria.

Votos del jurado:

Martín Savi: 48 (12)

Cristina Castaño: 40 (11)

Aníbal Gómez: 38 (10)

Sole Giménez: 36 (9)

J Kbello: 35 (8)

Paula Koops: 28 (7)

María Parrado: 26 (6)

Jesulín de Ubrique: 21 (5)

Leonor Lavado: 16 (4)

Votos del público:

Martín Savi: 12

Cristina Castaño: 11

J Kbello: 10

Aníbal Gómez: 9

María Parrado: 8

Paula Koops: 7

Sole Giménez: 6

Jesulín de Ubrique: 5

Leonor Lavado: 4

Votos del jurado+público: