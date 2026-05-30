Lista de imitaciones de la Gala 8 de 'Tu cara me suena 13': Actuaciones y artistas del próximo viernes 5 de junio en Antena 3

'Tu cara me suena 13' vivió este viernes 29 de mayo una séptima gala cargada de números de alto nivel que culminó con un más que merecido ganador respaldado por una oleada de vítores sin precedentes en plató y una sentencia unánime del público y el jurado. Si bien Carmen Sevilla terminó traduciéndose como una tarea mayor para Paula Koops, Aníbal Gómez terminó sorprendiendo como Vicente Fernández.

El primer puesto de la noche fue a parar este viernes a Martín Savi, que logró conquistar tanto al público como al jurado con su magistral número como Adele. El segundo escalón del podio lo ocupó esta semana Cristina Castaño, que se reafirmó una semana más como uno de los titanes de esta edición al ritmo de Dulce Pontes. El bronce de la sexta gala quedó reservado, de la forma más inesperada, para Aníbal Gómez.

Una vez se conoció la clasificación de la séptima gala, los nueve concursantes de 'Tu cara me suena 13' pasaron por el pulsador para conocer a qué artistas tendrán que imitar la próxima semana en la octava gala.

Desde Parchís hasta Cher y Ricky Martin entre las imitaciones de la próxima gala de 'Tu cara me suena'

La próxima semana vendrá también cargada de grandes artistas y números de infarto. Desde Paula Koops, que tendrá que replicar el espectáculo de Raye, pasando por J Kbello y sus movimientos como Ricky Martin y la versión más fiel de Cristina Castaño de Cher. Por otro lado, tras su primera victoria, Martín Savi tendrá que ponerse en la piel de Survivor.