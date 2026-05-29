Ovación cerrada y vítores a Martín Savi ante lo presenciado en 'Tu cara me suena' con su imitación a Adele

El recorrido de Martín Savi en 'Tu cara me suena 13' no está siendo lineal. Si bien arrancó como una de las grandes promesas de la edición, el joven ha ido experimentando subidas y bajadas constantes en las que el jurado le ha recordado encarecidamente la importancia de dar rienda suelta a todo su potencial. Una tarea que parece haber conseguido con creces este viernes durante la séptima gala del concurso en Antena 3 con su aplaudida imitación de Adele.

Nada más irrumpir en el escenario caracterizado como la artista británica en una puesta en escena sobria y de tenue iluminación, quedó claro que este viernes el argentino venía dispuesto a protagonizar un punto de inflexión en su paso por el concurso. Al ritmo de 'Rolling in the deep', el joven concursante no tardó en dejar boquiabiertos tanto al jurado como al público con su técnica vocal y su cuidada recreación de la popular cantante.

Atronador aplauso a Martín Savi en 'Tu cara me suena 13' por su magistral número como Adele

"Por fin, es como si hubieras explotado con esta imitación, algo que estábamos esperando. Sabíamos que lo tenías pero no sabíamos en qué momento iba a pasar, ha sido esta noche. Y mi doce es para ti", sentenció Chenoa nada más rozar el fin de la actuación, aplaudiendo el potencial de Martín Savi y lo que puede alcanzar de aquí al final del concurso si continúa retándose a sí mismo.

"La noche más difícil, y lo que has hecho amigo mío...", subrayó Manel Fuentes lamentando el complicado papel que el jurado ostenta a estas alturas de la edición. "Enhorabuena porque creo que has hecho algo muy difícil y ya solo los primeros segundos de tu voz pegada al micro y escucharte… Yo he cerrado los ojos y he dicho, es que Adele está ahí", añadió Florentino Fernández antes de que Chenoa hiciese un importante apunte sobre la actuación del joven.

"Perdón, voy a decir una cosa que tú no vas a decir. Tú hoy no estás al cien por cien, estás un poco malo de la garganta, no has dicho nada. Lo digo más que nada porque también hay que tener en cuenta cuando alguien sale al escenario y hace esta actuación de este calibre, que no es corto precisamente", aclaró Chenoa desatando una ronda de aplausos del público, que continuó con los vítores al joven.



Martín cantando por mi querida Adel pelos como escarpias. Hasta ahora nadie, nadie, se le ha acercado. #TCMS7 — María (@Maria_11300) May 29, 2026

No estoy oyendo a Martín, estoy oyendo a Adele #TCMS7 — Cristina Ramón (@CristinaRamon) May 29, 2026

¿Por qué hay un tío en #TCMS7 cantando como Adele pero mejor que Adele? — Jose Valdés (@JoseValds13) May 29, 2026

Bestial, Savi. Soy de los que no daba un céntimo por esta actuación y me dado un bofetón sin mano bien dado. #TCMS7 — Iván Filmo (@IvnGonzlezCruz1) May 29, 2026

Los pelos de punta con Marti Savi #TCMS7 pic.twitter.com/qEJimJHSb7 — jorge Rodriguez 🇮🇨  (@jorgeBluBlu555) May 29, 2026

Martin está noche si es de 12 los tonos de voz me encanta #TCMS7 — Adassa🇮🇨 💕 (@Adassa20paCa) May 29, 2026

#TCMS7 Increíble, se ha parecido muchísimo, tiene que ganar — santylip 🦒🐬🦓 (@7santy) May 29, 2026

Flipando con la imitación de Adele que se está marcando Martín Savi. Pero que fantasía es esta?#TCMS7 — Quim (@QuimRockOficial) May 29, 2026

#TCMS7 si el jurado @TuCaraMSuena no le da buena puntuación a Martín Savi! Me cabreare y mucho! — LaOveja Descarriada (@laverdad_s) May 29, 2026

Martin y Cristina son la revelación de la edición!! 🔥🔥🔥🔥 #TCMS7 — didi 𓆰𓆪 (@ddx0914) May 29, 2026