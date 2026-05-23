'Tu cara me suena' dicta una unánime ganadora en su sexta gala en Antena 3 tras el veredicto del público y jurado

'Tu cara me suena 13' vivió este viernes 22 de mayo una sexta gala de alto nivel en la que, pese a la insistencia del jurado en recalcar la "difícil tarea" que tenían por delante por la enorme calidad de todos los números de esta semana, los tres nombres que se perfilan como los potenciales ganadores de esta edición volvieron a ocupar el podio principal. Por otro lado, Leonor Lavado y Aníbal Gómez sorprendieron escalando puestos sin caer en parodia.

El primer puesto de este viernes fue a parar a María Parrado, que con su brillante rendición de Rosalía en 'La perla' se ganó su merecida segunda victoria de la edición. La segunda posición la ocupó, para sorpresa de pocos espectadores, J Kbello, que una semana más logró firmar un número digno de una gran final al ritmo de Lady Gaga. Y el bronce quedó reservado para Cristina Castaño, que sumió en un mundo de fantasía a todos los presentes en plató como Pocahontas.

J Kbello revoluciona 'Tu cara me suena' al ritmo de Lady Gaga y Leonor Lavado sorprende como Estrellita Castro

J Kbello imita a Lady Gaga

Si el número con el que 'Tu cara me suena' da el pistoletazo de salida a sus galas debe ser un indicador del potencial de la noche, J Kbello fijó el listón al máximo nivel este viernes arrancando la noche transformado en Lady Gaga en lo que parecía una casa de muñecas futurista que pronto degeneró en un número de baile frenético. Al ritmo de 'Abracadabra' y completamente transformado en la reina de la extravagancia, el gaditano dejó a la mesa del jurado al borde de sus asientos embutido en un brillante traje rojo con el que a penas podía respirar.

"¿Qué hacemos después de esto? Yo de verdad, agradezco tu existencia... Cómo has trabajado, cómo te has esforzado. Es que no sé qué decir, me voy hasta enfadado", sentenció Àngel Llàcer nada más arranar. "Este era un reto muy serio, de los más serios que han pasado por este escenario. Ella posee el escenario a nivel físico y tú lo que has dado aquí es algo que todos esperábamos pero que no sabemos del todo cuando va a pasar si va a salir tan perfecto. ¿Qué hacemos ahora con todo esto?", señaló Chenoa aplaudiendo una semana más el desempeño del concursante.

De Lady Gaga, 'Tu cara me suena 13' dio un giro de 180 grados para recibir a 'Lady Jaca', como la propia Leonor Lavado bromearía poco después de su aplaudido número. Acostumbrada a firmar las parodias y momentos de humor de las galas, la humorista se tomó más que en serio su reto de este viernes como Estrellita Castro, consiguiendo encapsular el espíritu desenfadado y fresco de la artista en un ejercicio que Lolita no tardó en aplaudir desde la nostalgia.

"Eres una artista, lo has hecho con la misma gracia, el mismo desparpajo que ella tenía. Lo has hecho estupendamente", destacó Lolita visiblemente emocionada al recordar a la artista con la que compartió varios momentos junto a su madre. "Poca broma con lo que has hecho esta noche. Tienes que estar muy orgullosa y satisfecha porque ha molado mucho, ha sido un honor así que muchas gracias", destacó Florentino Fernández entre aplausos dejando entrever que, contra todo pronóstico, la cómica ostentaría este viernes una posición mucho más elevada de lo habitual, al menos por parte del jurado.

Cristina Castaño evoca a la infancia como Pocahontas y Aníbal Gómez consigue brillar en la limusina de C. Tangana

Cristina Castaño deslumbra con su versión de Pocahontas

Quién está acostumbrada a custodiar lo más alto del ranking de 'Tu cara me suena' es Cristina Castaño, y si bien un número de dibujos animados podría haber afectado a su impecable puntuación, la actriz abrazó todo el potencial de Pocahontas para firmar una de las escenas más mágicas de la gala replicando con exactitud toda la secuencia de 'Colores en el viento' que tanta nostalgia provocó entre los presentes. Y tras finalizar el emotivo tema a la luz de la luna y sobre un acantilado como la princesa Disney, la intérprete se rindió ante la ovación del público y el jurado.

"Has hecho una cosa que es súper difícil de hacer y es que nos has convertido a todas las personas que estábamos aquí y a la gente de casa en niños pequeños otra vez. Lo que has hecho hoy con esta delicadeza, este buen gusto que has tenido al cantar, este respeto... De golpe todos nos hemos convertido en niños y es algo que solo te podemos agradecer", sentenció Àngel Llàcer visiblemente emocionado. "Yo casi me pongo a llorar", llegó a confesar Chenoa con impresión por la tierna escena que devolvió a todos los presentes a su infancia.

De la lacrimógena escena Disney, 'Tu cara me suena 13' volvió a dar un vuelco al ambiente del escenario para transformarse en un videoclip de trap protagonizado por Aníbal Gómez. Y si bien la más esmerada imitación del humorista de C. Tangana rozó a ratos con la parodia de forma inevitable, el hecho de esta semana no contase apenas con reto vocal acabó beneficiándolo de cara al jurado, que acabó muy impresionado con su versión de 'Llorando en la limo' y cómo logró replicar la actitud del cantante urbano.

"Me ha conquistado, ha rapeado, ha hecho todos los efectos con ese puntito de me importa pero no me importa, canalla, malo... No sabía que tenías ese puntazo Aníbal", señaló Chenoa sentada en el set improvisado de una limusina que el humorista había utilizado para recrear el videoclip. "Te he visto muy bien, él canta así, muy con ganas pero sin ganas...", señaló Lolita entre risas.

Paula Koops no convence en su beso a tres como Britney Spears y Sole Giménez recupera fuerza como Mon Laferte

Paula Koops invita a Mar Lucas y Nerea Rodríguez para initar a Britney Spears, Christina Aguilera y Madonna

Poco después, Paula Koops hizo sonar las campanas de boda en 'Tu cara me suena 13' emergiendo de una tarta nupcial de enorme dimensiones como una jovencísima Britney Spears al ritmo de 'Like a virgin'. Ya en el escenario, Nerea Rodríguez se sumó a la ceremonia como Christina Aguilera para desprenderse junto a su compañera de su vestido de novia y velos a juego y recibir a Mar Lucas, que descendió de lo más alto de la tarta transformada en el novio del enlace, Madonna.

Al ritmo de 'Hollywood', el baile nupcial degeneró en el famoso beso a tres de las princesas del pop de los 2000 con la reina por excelencia, en una escena que puso de pie a todo el jurado y revolucionó el plató. "Pero cómo ha subido la temperatura de este plató por favor. Yo es que cuando las cosas me llegan yo ya no me sé expresar. Me ha parecido una maravilla", sentenció Àngel Llàcer, firmando una positiva reacción que no se trasladó a las votaciones, pues la cantante emergente ocupó contra todo pronóstico el penúltimo puesto del ranking.

A continuación, Sole Giménez regresó al escenario de 'Tu cara me suena' dispuesta a salir de los márgenes a los que se ha visto apartada tras su única victoria ante el ascenso meteórico de sus compañeros. Y pese a no encontrarse en su mejor momento de salud, la intérprete consiguió firmar uno de los números más memorables de la noche al ritmo de Mon Laferte y su 'Mi buen amor', que dejó a un lado las elaboradas puestas en escena y las rutinas de baile para llenar el plató con su voz.

"Yo estaba sufriendo porque qué capacidad de resolución es cuando uno está mal, salir al escenario y hacer lo que has hecho tú. Es decir, creo que te emocionas porque te ha respondido una maquinaria que siempre te responde y que esta noche, bueno, cuando uno está enfermo la voz es lo primero que uno pierde. Sin embargo tú has salido resolviendo y eso es de muchísima profesionalidad", destacó Chenoa aplaudiendo el esfuerzo de la concursante por dar la talla pese a su revés de salud.

Jesulín de Ubrique firma la parodia de la noche como El Fary mientras que Martín Savi se eleva como Nino Bravo

Jesulín de Ubrique parodia a El Fary

Y acostumbrados a que Aníbal Gómez o Leonor Lavado firmen la parodia de la noche en 'Tu cara me suena 13', Jesulín de Ubrique rompió todos los esquemas este viernes con su caricatura de El Fary. Embutido en un traje blanco y sin llegar a encontrar su sitio en el escenario, el ex torero terminó desatando las risas con su versión de 'Apatrullando la ciudad', que facilitó el trabajo del jurado para otorgarle la menor puntuación de la noche. "Él trabaja mucho y se lo pasa muy bien, pero hay veces que no le sale", destacó Lolita entre risas.

Quién si logró redimirse de su último pinchazo en 'Tu cara me suena 13' fue Martín Savi, cuya trayectoria en esta edición parece estar llena de subidas y bajadas. Sin embargo, su puesta en escena como Nino Bravo de este viernes fue, sin duda, un ascenso meteórico con el que se quedó a pocos puntos de ocupar la tercera posición. Y es que, su versión de 'Un beso y una flor' dejó a un jurado sobrecogido que una semana más puso en valor su enorme don a una edad tan temprana.

"Yo te quiero decir, como te digo siempre, que cantas mucho. Lo único que tienes en contra es la edad, que es una bendición, porque tener la edad que tú tienes y tener toda la vida por delante te va a hacer que aprendas, que vivas experiencias y seas mucho más grande de lo que eres ahora", señaló Lolita visiblemente emocionada. "Eres un grandísimo cantante. Es cierto que yo creo que para todos los que estamos aquí esta canción es un himno, y como bien dice Lolita, falta edad y madurez en esa voz. Pero lo que has hecho esta noche ha estado muy bien", sentenció Florentino Fernández.

María Parrado deslumbra como Rosalía en 'La perla' y consigue su segunda victoria de la edición

María Parrado junto a sus compañeros tras ganar la gala de 'Tu cara me suena'

Sin embargo, el número ganador de la noche se hizo esperar hasta que María Parrado tomó el escenario de 'Tu cara me suena 13' elevada en una infinita pila de colchones. Transformada el Rosalía, la benjamina de la edición encabezó de principio a fin una magistral interpretación de 'La perla' que recordó al jurado y al público el motivo por el que se convirtió en la primera ganadora de la edición. "Lo has hecho muy bien, es muy complicado. El trabajo que has hecho, de verdad te lo digo, puedes estar contentísima", señaló Àngel Llàcer entre aplausos.

"El universo Rosalía son tantos ingredientes, parece que no pero es una voz que tiene mil detalles. Pero es que tú María tienes un oído muy musical, a parte que tienes esa maquinaria que la sabes usar y lo sabes llevar a la imitación. Ha sido una imitación fantástica", añadió Chenoa destacando el enorme parecido que la joven cantante había conseguido, clavando incluso la parte hablada de la canción. "Lo has vuelto a hacer una vez más. Algo que parecía inalcanzable...", destacó Florentino Fernández antes de iniciar las votaciones y proclamar su victoria.

Votos del jurado:

María Parrado: 48 (12)

J Kbello: 42 (11)

Cristina Castaño: 37 (10)

Martín Savi: 35 (9)

Leonor Lavado: 34 (8)

Aníbal Gómez: 29 (7)

Sole Giménez: 26 (6)

Paula Koops: 20 (5)

Jesulín de Ubrique: 17 (4)

Votos del público:

María Parrado: 12

J Kbello: 11

Martín Savi: 10

Cristina Castaño: 9

Sole Giménez: 8

Paula Koops: 7

Leonor Lavado: 6

Aníbal Gómez: 5

Jesulín de Ubrique: 4

Votos del jurado+público: